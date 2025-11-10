''நாங்கள் அனைவரும் இறந்து விடுவோம் என்றே நினைத்தேன்'' - டெல்லி குண்டுவெடிப்பை நேரில் பார்த்தவர் அதிர்ச்சி தகவல்
சாலையில் யாரோ ஒருவரின் கையை பார்த்தபோது நாங்கள் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தோம். அதை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. எனது வீட்டில் இருந்து தீப்பிழம்புகள் பரவுவதை பார்த்தேன்.
Published : November 10, 2025 at 11:02 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் கார் குண்டுவெடிப்பு நடந்த அதிர்ச்சியில் 3 முறை கீழே விழுந்ததாகவும், அனைவருமே இறந்து விடுவோம் என்றே நினைத்ததாகவும், இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஒருவர் கூறியுள்ளார்.
டெல்லி, செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் 1 ஆவது நுழைவு வாயில் அருகே கார் ஒன்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த காரில் இன்று இரவு 7 மணியளவில் திடீரென குண்டுவெடித்தது. இதனால் இந்த காருக்கு அருகில் இருந்த மேலும், 4 கார்கள் அடுத்தடுத்து தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கின.
தகவல் அறிந்ததும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புப் படையினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். ஆனாலும் இந்த சம்பவத்தில் இதுவரை 10 பேர் உயிரிழந்ததாகவும் படுகாயம் அடைந்த 15 பேர் லோக்நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த குண்டுவெடிப்பு காரணமாக கார்களில் இருந்து பயங்கர தீப்பிழம்பு மற்றும் புகை மூட்டம் கிளம்பியதால் அந்த பகுதி மக்களிடையே பீதி ஏற்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் குண்டுவெடிப்பு மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்ததால் பல மீட்டர் தொலைவுக்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மற்றும் வீடுகளில் உள்ள ஜன்னல் கண்ணாடிகள் உடைந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும் சம்பவ இடத்திற்கு அருகில் ஏராளமான உடல் பாகங்கள் சிதறி கிடந்ததாகவும், மக்கள் பயத்தில் அங்கும் இங்கும் ஓடியதாகவும் நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த ஒருவர் கூறுகையில், "நான் குருத்வாராவில் இருந்தபோது ஒரு பயங்கர சத்தம் கேட்டது. அது என்னவென்று என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியவில்லை. அது அந்தளவுக்கு சத்தமாக இருந்தது. இதனால் அருகில் இருந்த பல வாகனங்கள் முற்றிலும் சேதம் அடைந்தன." என்று கூறினார்.
உள்ளூர் கடைக்காரர் ஒருவர் ANI செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறுகையில், "என்னுடைய வாழ்நாளில் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வெடிசத்தத்தை நான் கேட்டதே இல்லை. குண்டுவெடிப்பு காரணமாக நான் 3 முறை கீழே விழுந்தேன். நாங்கள் அனைவரும் இறந்துவிடுவோம் என்று நினைத்தேன்.'' என்று கூறினார்.
மற்றொரு உள்ளூர்வாசியான ராஜ்தர் பாண்டே கூறுகையில், "சாலையில் யாரோ ஒருவரின் கையை பார்த்தபோது நாங்கள் மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்தோம். அதை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. எனது வீட்டில் இருந்து தீப்பிழம்புகள் பரவுவதை பார்த்தேன். பின்னர் என்ன நடந்தது என்று பார்க்க கீழே வந்தேன். அப்போது ஒரு பயங்கர வெடி சத்தம் கேட்டது. நான் சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் தான் வசிக்கிறேன்," என்று கூறினார்.