'பிரசாதங்களில் மாற்று மத குறியீடு கூடாது' - சபரிமலை 'ஹலால் வெல்லச் சர்ச்சை'யில் கேரளா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
வெல்லத்தின் தரம் சரியாக இருந்தாலும், மாற்று மதக் குறியீடு கொண்ட பொருட்களைப் பயன்படுத்தியதில் தேவஸ்வம் போர்டின் கவனக்குறைவை நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
By PTI
Published : October 1, 2026 at 5:32 PM IST
கொச்சி: சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் பிரசாத தயாரிப்பிற்காக வாங்கப்படும் மூலப்பொருட்கள் அனைத்தும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டும், இந்து மதக் கோட்பாடுகள் மற்றும் பாரம்பரிய ஆச்சாரங்களுக்கு இணக்கமாகவும் இருப்பதை திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு கட்டாயம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கேரளா உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் முக்கியப் பிரசாதங்களான 'அரவணை' மற்றும் 'அப்பம்' தயாரிப்பதற்காக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட வெல்லப் பாக்கெட்டுகளில் 'ஹலால் சான்றிதழ்' குறியீடு இடம் பெற்றிருந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மாற்று மதக் கோட்பாடுகளின்படி சான்றளிக்கப்பட்ட பொருட்களை கொண்டு ஐயப்பனுக்கு பிரசாதம் தயாரிப்பது இந்துக்களின் வழிபாட்டு உரிமைகளை மீறும் செயல் எனக் கூறி, 'சபரிமலை கர்மா சமிதி' அமைப்பின் பொது அமைப்பாளர் எஸ்.ஜே.ஆர். குமார் என்பவர் கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனுத் தாக்கல் செய்தார்.
நீதிபதிகள் வி. ராஜா விஜயராகவன் மற்றும் கே.வி. ஜெயக்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, வெல்லம் சப்ளை செய்த மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த நிறுவனம் அரபு நாடுகளுக்கு தனது தயாரிப்புகளை ஏற்றுமதி செய்வதால், அந்த பாக்கெட்டுகளில் 'ஹலால்' குறியீட்டை அச்சிட்டிருந்தது என தேவஸ்வம் போர்டு தரப்பில் விளக்கப்பட்டது.
மேலும், அந்த வெல்லத்தை உணவுப் பாதுகாப்பு ஆய்வகத்தில் சோதனை செய்த போது, அதன் தரம் திருப்திகரமாக இருந்ததாகவும், பிரசாதம் தயாரிக்க தகுதியற்ற ரசாயனங்கள் உள்ளிட்ட எந்த பொருளும் அதில் கண்டறியப்படவில்லை என்றும் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், வெல்லத்தின் தரம் சரியாக இருந்தாலும், மாற்று மதக் குறியீடு கொண்ட பொருட்களைப் பயன்படுத்தியதில் தேவஸ்வம் போர்டின் கவனக்குறைவை சுட்டிக்காட்டினர்.
மேலும், சபரிமலை போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற புனிதத் தலத்தின் ஆச்சாரங்களுக்கும், பக்தர்களின் மத உணர்வுகளுக்கும் முரண்பாட்டை அல்லது அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு குறியீடுகளோ, பிரகடனங்களோ சப்ளை செய்யப்படும் பொருட்களில் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய தேவஸ்வம் போர்டு கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
இனிவரும் காலங்களில் நைவேத்தியம் மற்றும் பிரசாதத் தயாரிப்பிற்கு மூலப்பொருட்களை கொள்முதல் செய்யும்போது, அவை இந்து மதக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் கோயில் பாரம்பரிய வழக்கங்களுக்கு உட்பட்டவை மட்டுமே என்பதை உறுதி செய்யும் சிறப்பு நிபந்தனைகளை 'இ-டெண்டர்' ஆவணங்களிலேயே தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
உணவுப் பாதுகாப்பு விதிகளின்படி பிரசாதப் பொருட்களின் தூய்மை மற்றும் தரத்தில் எந்தவொரு சமரசமும் செய்யக்கூடாது என்ற நீதிபதிகள், எதிர்காலத்தில் இது போன்ற சர்ச்சைகள் வராமல் தேவஸ்வம் போர்டு எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.