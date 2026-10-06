'2 கோடியில் 47 லட்சம் பேர் எப்படி போலி வாக்காளர்கள்?' – கொந்தளித்த டெல்லி முன்னாள் துணை நிலை ஆளுநர் நஜீப் ஜங்
நஜீப் ஜங், சிவில் சர்வீஸ் பணியில் இருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்ற பிறகு, 2009 முதல் 2013 வரை ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக பொறுப்பு வகித்தவர்.
Published : October 6, 2026 at 7:00 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியின் 2 கோடி மக்கள்தொகையில் 47 லட்சம் பேர் எப்படி போலி வாக்காளர்கள் ஆவார்கள் என்று முன்னாள் துணை நிலை ஆளுநர் நஜீப் ஜங் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், போலி வாக்காளர்களை நீக்குவது என்ற பெயரில் நாடு முழுவதும் எஸ்ஐஆர் என அழைக்கப்படும் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தத்தை அமல்படுத்தியது. இதில் ஏராளமான குளறுபடிகள் நடந்ததாக அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு படி மேலே சென்று இதனை 'வாக்கு திருட்டு' என்று பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி வருகிறது.
இந்த நிலையில், எஸ்ஐஆர் மூலம் டெல்லியில் மட்டும் சுமார் 46 முதல் 47 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பது தேசிய அளவில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. இது குறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு டெல்லி முன்னாள் துணை நிலை ஆளுநரும், ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரியுமான நஜீப் ஜங் பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், 'தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது தன்னிச்சையான செயல்பாடுகளால் நாட்டின் அரசியலமைப்பையே பலவீனப்படுத்திவிட்டார்' என்று மிக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக திரண்ட சூழலில், நஜீப் ஜங் எழுப்பிய கேள்விகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
நஜீப் சிங், 1973-ஆம் ஆண்டு பிரிவு மத்தியப் பிரதேச கேடரின் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக தனது அரசுப் பணியைத் தொடங்கியவர். டெல்லி செயின்ட் ஸ்டீபன்ஸ் கல்லூரியில் முதுகலை பட்டமும், லண்டன் பொருளாதாரப் பள்ளியில் முதுநிலை பட்டமும் பெற்றவர்.
சிவில் சர்வீஸ் பணியில் இருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்ற பிறகு, 2009 முதல் 2013 வரை டெல்லியின் புகழ் பெற்ற ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக பொறுப்பு வகித்தவர். அவரது பதவிக்காலத்தில் தான் ஆம் ஆத்மி கட்சி டெல்லியில் ஆட்சியைப் பிடித்தது.
2 கோடியில் 47 லட்சம் பேர் எப்படி போலி வாக்காளர்கள் ஆவார்கள்?
ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய நஜீப் ஜங், டெல்லியில் பெருமளவிலான வாக்காளர் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆர் மறுஆய்வு முறை முழுவதையும் உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
அப்போது அவர், 'டெல்லியின் மொத்த மக்கள்தொகையே தோராயமாக 2 கோடி தான். அவ்வாறு இருக்கும் போது, அதில் கிட்டத்தட்ட கால்வாசி பேரை (46-47 லட்சம் வாக்காளர்கள்) எப்படி 'போலி வாக்காளர்கள்' என்று கூறி நீக்க முடியும்?
நாங்கள் 2015 மற்றும் 2016-ஆம் ஆண்டுகளில் டெல்லியில் தேர்தல்களை நடத்தினோம். அப்போதெல்லாம் வாக்காளர் பட்டியல் குறித்து ஒரு சிறிய புகாராவது வந்ததா? கடந்த தேர்தல்களில் முறையாக வாக்களித்த மக்கள், இப்போது திடீரென ஒரே இரவில் எப்படி 'தகுதியற்றவர்கள்' ஆக்கப்பட்டனர்?' என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
அரசியலமைப்பை பலவீனப்படுத்திவிட்டார்
தேர்தல் ஆணையத்தின் பாரபட்சமான நடவடிக்கை மற்றும் தன்னிச்சையான முடிவு, சாமானிய மக்களின் அடிப்படை வாக்குரிமையை பறித்து விட்டதாகவும் நஜீப் ஜங் குற்றம்சாட்டினார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், 'ஒரு அரசு உயர் அதிகாரி நாட்டின் அரசியலமைப்பின் மீது பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டு, அதை பாதுகாக்க கடமைப்பட்டவர். ஆனால், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் அந்தச் சட்ட மாண்புகளை குலைத்து, அரசியலமைப்பை பலவீனப்படுத்தியுள்ளார். தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்தச் சட்டவிரோதச் செயல்பாட்டால் நாடு முழுவதும் சுமார் 13 கோடிக்கும் அதிகமானோரின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன' என்றார்.
போலிஸ் தடுப்புக்காவல்... தொடரும் மக்கள் போராட்டம்!
முன்னாள் மத்திய உள்துறைச் செயலாளர் ஜி.கே. பிள்ளை, சமூக ஆர்வலர் யோகேந்திர யாதவ், அஞ்சலி பரத்வாஜ் மற்றும் முன்னாள் துணை நிலை ஆளுநர் நஜீப் ஜங் உள்ளிட்ட 15 ஓய்வு பெற்ற சிவில் சர்வீஸ் அதிகாரிகள், எஸ்ஐஆர் முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று தேர்தல் ஆணையர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என தேர்தல் ஆணைய தலைமையகத்தை நோக்கி நேற்று பேரணியாகச் சென்றனர்.
ஆனால், அவர்கள் அனைவரையும் டெல்லி போலீசார் வழியிலேயே இரும்புத் தடுப்புகளை அமைத்து தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை சந்திக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்தினர்.
இது குறித்து பேசிய நஜீப் ஜங், 'நேற்று நாங்கள் நடத்தியது அரசியல் கட்சிகளின் போராட்டம் அல்ல. சாமானிய மக்களின் அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகளுக்கான போராட்டம். இதிலிருந்து நாங்கள் பின்வாங்கப் போவதில்லை' என்றும் தனது பேட்டியில் உறுதியாக தெரிவித்தார்.
மேலும், இண்டியா கூட்டணியின் போராட்டம் குறித்து பேசிய அவர், 'நான் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் ஆலோசனைகள் வழங்கவில்லை. எந்த அரசியல் கட்சியுடனும் நாங்கள் தொடர்பில் இல்லை. நாங்கள் முன்னாள் அரசு ஊழியர்கள். என்னை விடக் குறைந்தது 15-16 ஆண்டுகள் இளையவரான ஞானேஷ் குமார் போன்ற அதிகாரிகளிடம் பேசி, எங்களின் நடுநிலையான கண்ணோட்டத்தை அவர்களுக்கு விளக்குவது எங்கள் கடமை என நாங்கள் உணர்ந்தோம்' என்றார்.