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கோவா டூ டெல்லி... 8 மாத ரகசிய பயணம் | நேபாள எல்லையில் சிக்கிய அமெரிக்க கடற்படை முன்னாள் கமாண்டோ

பாதுகாப்புப் படையினருடன் இணைந்து அங்கிருந்த உள்ளூர் கிராம மக்களும் ஜார்டனை துரத்திப் பிடித்துக் கால்களைக் கயிற்றால் கட்டி கைது செய்ய உதவினர்.

நேபாள எல்லையில் கைது செய்யப்பட்ட ஜார்டன் பிரவுன்
நேபாள எல்லையில் கைது செய்யப்பட்ட ஜார்டன் பிரவுன் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 3:51 PM IST

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மகாராஜ்கஞ்ச் (உத்தரப்பிரதேசம்): இந்திய - நேபாள எல்லையில் அமெரிக்க கடற்படை முன்னாள் கமாண்டோ ஜார்டன் பிரவுன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஸ்போர்ட், விசா போன்ற எந்தவித முறையான ஆவணங்களும் இன்றி இந்தியாவிற்குள் நுழைந்து, நேபாளத்திற்கு தப்ப முயன்ற போது உத்தரப்பிரதேசத்தின் சோனாலி எல்லையில் இவர் பிடிபட்டார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தின் மகாராஜ்கஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வதேச எல்லை அருகே, பாதுகாப்புப் படையினர் வழக்கமான ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமளிக்கும் வகையில் நேபாளம் நோக்கி சென்ற ஜார்டன் பிரவுனை நிறுத்த முயன்ற போது, அவர் வயல்வெளிகளை நோக்கி தப்பியோடினார்.

பாதுகாப்புப் படையினருடன் இணைந்து அங்கிருந்த உள்ளூர் கிராம மக்களும் ஜார்டனை துரத்திப் பிடித்துக் கால்களைக் கயிற்றால் கட்டி கைது செய்ய உதவினர்.

கைது செய்யப்பட்ட ஜார்டனிடம் உளவுத்துறை மற்றும் மத்தியப் பாதுகாப்பு முகமைகள் தீவிர விசாரணை நடத்தின. ஆனால், அவர் தெரிவித்த தகவல்கள் ஒவ்வொன்றும் முன்னுக்குப் பின் முரணாக இருந்ததால் அதிகாரிகள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.

விசாரணையின் போது, தான் கலிபோர்னியாவை சேர்ந்தவர் என்றும், அமெரிக்க கடற்படையின் முன்னாள் கமாண்டோ என்றும் கூறிய ஜார்டன், சுற்றுலா விசாவில் தாய்லாந்து சென்றதாகவும், அங்கு பாஸ்போர்ட்டை தொலைத்துவிட்டதாகவும் கூறுகிறார்.

தாய்லாந்திலிருந்து கடல் வழியாக இலங்கை சென்று, அங்கிருந்து மீண்டும் கடல் வழியாகவே கடந்த 2025 நவம்பர் 2 அன்று இந்தியாவிற்குள் நுழைந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இதன்படி, கடந்த 8 மாதங்களாக பாஸ்போர்ட் இல்லாமலேயே கோவா, பெங்களூரு, மும்பை, டெல்லி, வாரணாசி, மைசூரு, கோயம்புத்தூர் மற்றும் கேரளா ஆகிய இடங்களுக்கு தடையின்றி பயணம் செய்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

ஜார்டனிடமிருந்து ரூ.31,460 ரொக்கம் மற்றும் இரண்டு மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும் அவரிடமிருந்து சீன பாஸ்போர்ட், நேபாள நாட்டுப் பணம், செயற்கை நுண்ணறிவு மொழிபெயர்ப்பு சாதனம் (AI translator device), ஒரு டைரி மற்றும் சில மதப் புத்தகங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது அவர் மீதான சந்தேகத்தை மேலும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

தற்போது, அவர் மீது வெளிநாட்டினர் சட்டத்தின் (Immigration and Foreigners Act) கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் உண்மையிலேயே அமெரிக்க ராணுவ வீரரா அல்லது ஏதேனும் சர்வதேச உளவு அமைப்பை சேர்ந்தவரா என்ற பின்னணியைப் பாதுகாப்பு முகமைகள் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றன.

TAGGED:

AMERICAN NATIONAL ARREST
INDIA NEPAL BORDER
EX US NAVY COMMANDO
JORDAN BROWN

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