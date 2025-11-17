EXCLUSIVE: “தண்ணீர் வீட்டிற்கு வந்ததால் வாழ்க்கையே மாறியது” - தண்ணீர் தாய் அம்லா அசோக் ருயா!
‘தண்ணீர் தாய்’ என்ற பெயரில் அனைவருக்கும் பரிச்சயமானவர் அம்லா அசோக் ருயா, வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்கு நீர் வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளார்.
Published : November 17, 2025 at 9:18 PM IST
ஹைதராபாத்: ‘முயன்றால் எதையும் சாதிக்க முடியும்’ என்ற கூற்றுக்கு ஏற்ப தனது தீவிர முயற்சியால் 1200-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களின் தண்ணீர் பஞ்சத்தைத் தீர்த்த அம்லா அசோக் ருயா-விற்கு கிராமப்புற மேம்பாட்டில் சிறந்து விளங்குவதற்கான ‘ராமோஜி சிறப்பு விருது’ வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அம்லா அசோக் ருயா தனது 79 வயதிலும் சமூக ஆர்வலரின் அவசரப் போக்கையும், தொழில்முனைவோரின் ஆடம்பரத்தையும் கொஞ்சம் கூட வெளிக்காட்டவில்லை. அதற்கு மாறாக.. கிராமப்புற இந்தியாவின் உண்மை முகத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டிய ஒரு பெண்ணின் நம்பிக்கையை சுமந்து பயணிக்கிறார். இந்தியாவின் "ஜல் மாதா" அதாவது தண்ணீர் தாய் என்று அனைவருக்கும் பரிச்சயமானவர் அம்லா அசோக் ருயா, வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களுக்கு தண்ணீர் வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளார். அதுமட்டுமா.. ஆகார் அறக்கட்டளையின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள கிராமப்புறங்களில் நீர்வளத்தை மேம்படுத்தும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இவரது அயராத பணிக்காக வழங்கப்பட்ட ராமோஜி சிறப்பு விருது முடிசூட்டு விழாவை போன்று அல்லாமல்.. இந்தியாவின் திருப்புமுனையைப் போலவே உணர வைக்கிறது. ஏனென்றால், இது வெறும் தண்ணீர் பற்றிய கதை அல்ல! ஒரு சமூகம் தன்னை எவ்வாறு தகவமைத்து கொள்கிறது? தனிமனிதனின் முடிவு ஒரு தலைமுறையை எவ்வாறு மாற்றுகிறது? ஒருவரின் யோசனை நாட்டின் தலைவிதியை மீண்டும் எவ்வாறு மாற்றி எழுத முடியும்? என்பதிலிருந்து துவங்குகிறது...
நிரந்தர தீர்வு?
அதாவது, மழைப்பொழிவு இல்லாததால் 1990-களின் பிற்பகுதியில் வறட்சியின் பிடியில் சிக்கித் தவித்த ராஜஸ்தான் பற்றி பகுப்பாய்வாளரின் துல்லியத்தையும், ஒரு தாயின் வேதனையையும் ருயா நினைவு கூர்ந்தார். அப்போது, “வறட்சியால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டது. அதனால், உணவு தானியங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது, தண்ணீர் லாரிகளில் அனுப்பப்பட்டது, ஏன் எனது மாமனாரின் அறக்கட்டளை கூட அதில் வறட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு உதவ முக்கிய பங்காற்றியது. அப்போது எதோ ஒன்று தவறாக இருப்பதை உணர்ந்தேன்... இது காயத்திற்கு தற்காலிகமாக மருந்து போடுவது தான்.. இப்படி செய்தால் நிரந்தர தீர்வு கிடைக்காது” என எண்ணியுள்ளார்.
மும்பையில் வசித்து வந்த ருயா பெரிதாக டிவி-யெல்லாம் பார்ப்பதில்லை.. அப்படி அரிதிலும் அரிதாக ஒருநாள் பார்த்த போது, வறட்சியின் கோர தாண்டவம் குறித்த சில வீடியோக்கள் அவரது கண்ணில்பட்டுள்ளன. அதில் ஏதோ ஒன்று அவரது மனதையும், கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அப்படி அவர் என்ன தான் பார்த்தார்? ’பெண்கள் தலையில் குடங்களுடன் பல கிலோ மீட்டர் நடந்து சென்று, அரிதாகவே இருந்த தண்ணீரை தேடும் காட்சி’. வறட்சி என்பது தண்ணீர் பற்றாக்குறையை உருவாக்குகிறது என்பது இயல்பான கண்ணோட்டம். ஆனால், ருயா கண்டதோ சேமிப்பு பற்றாக்குறை.
அது குறித்தே யோசித்துக் கொண்டிருந்தாக கூறிய ருயா .. “மழைக் காலங்களில் தண்ணீர் எதற்காக வெறுமனே ஓடுகிறது? அதனை நம்மால் சேமித்து வைக்க முடியாதா?” என்றார். இப்படி சிந்தித்ததே அவரது பயணத்தின் முக்கிய தருணம். ஒரு சோகத்தை கருதுகோளாக மாற்றும் கேள்வியாகவும் இருந்துள்ளது.
அந்த முனைப்பிலேயே தனது கணவரின் சொந்த ஊரான ராஜஸ்தானில் உள்ள ராம்கர் ஷேகாவதிக்கு, நீர் நிபுணர்கள் குழுவுடன் புறப்பட்டார். அவர்களும் சில தீர்வுகளை முன்மொழிந்துள்ளனர். ஆனால், அவை நடைமுறைக்கு மாறானவை. அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு NGO-வை பார்த்தது அவருக்கு அர்த்தமுள்ளதாக இருந்துள்ளது. இது ஒன்றும் புதிதல்ல. நம் முன்னோர்கள் நம்மைவிட இதை நன்றாகவே புரிந்துகொண்டார்கள்.
அதனைத் தொடர்ந்து, வீடு திரும்பிய ருயா கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்ற மிகப்பெரிய முடிவை கையில் எடுத்தார். அதன்படி, ஆகார் அறக்கட்டளை என்ற பெயரில் தனக்கென ஒரு சொந்த அறக்கட்டளையையும் 2003-ல் உருவாக்கினார். அதுவும் அவருடைய தேவைக்காக அல்ல.. எந்தவித குறுக்கீடும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் தொடங்கியுள்ளார்.
கதையை மாற்றிய தடுப்பணை
மழை காலத்தில் கிடைக்கும் தண்ணீருக்கு ஒரு வேகத்தடை போட வேண்டும். பெய்யும் மழைநீர் பாய்ந்தோடி மணல் மற்றும் கல்லாக மறைந்து விட ஒருபோதும் அனுமதிக்கக் கூடாது. அதற்கு பதிலாக ஒரு தடுப்பணையை உருவாக்கி, தண்ணீரை நீண்ட நாள் தேக்கி வைக்க வேண்டும் என்ற அவர், சரியான முறையில் கட்டப்பட்ட சிறிய அணைகளே எல்லாவற்றையும் மாற்றும் போது, நாம் ஏன் பெரிய அணைகளை கட்ட வேண்டும்? என்று கேட்கிறார். ருயாவின் இந்த தடுப்பு அணை சிந்தனையை சிறியது தான்.. ஆனால், கிராமபுற பொறியியலின் புத்திசாலித்தனமாக பார்க்க வேண்டும். அப்படி நம்பாதவர்களை தூக்கி எறிந்து விட்டு, தொடங்கிய ருயாவின் மெய்சிலிர்க்க வைத்த பயணத்திற்கு, தற்போதைய நிலவரப்படி சில புள்ளிவிவரங்களும் உள்ளன. இதற்கு அவரது அறக்கட்டணைதான் முக்கிய காரணம்:
- 1,308 நீர்நிலைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன
- 1,353 கிராமங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன
- 1.9 மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்
- பொருளாதார வருவாய் ஆண்டுக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கோடியாக உயர்கிறது
- முதலீட்டில் கிராம மக்களும் 30% பங்களிக்கின்றனர்
அதாவது, 2006-ம் ஆண்டில் முண்டவாரா கிராமத்தில் தொடங்கிய அவரது முதல் திட்டம் மிகப் பெரிய வெற்றியை தந்தது. அது ஒரு பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார பங்களிப்பாக மாறியது. அந்த வகையில் ‘நீர் மட்டம் உயர்ந்து, கிணறுகளும் நிரம்பி வழிந்தன. விவசாயம் செய்து, பெண்களும் வருமானம் ஈட்டினர். வருமானம் அதிகரித்ததும் குழந்தைகள் பள்ளி செல்லும் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தது. படிப்படியாக அவர்களது வாழ்க்கைத் தரமும், சமூக படிநிலையும் தலைகீழாக மாறியது தெரிந்தது” என்று ருயா நினைவு கூர்ந்தார்.
ஒரு சிறிய தடுப்பணை சமூகப்புரட்சியாக மாறியது ஆச்சரியத்தின் உச்சம் தான். ஏனென்றால், முன்பெல்லாம் பெண்கள் பள்ளிக்கு செல்லாமல், தண்ணீர் எடுக்க பல கிலோ மீட்டர் நடந்தார்கள். வறட்சியால் கிராமத்தில் உள்ள அனைவரும் திருமணத்தை கண்டு பயந்தனர். தங்களது மகள்களுக்கு மணமகன்களை தேடுவதே மிகப்பெரிய பாரமாகவும், கவலையாகவும் இருந்தது. தற்போது? பெண்கள் பள்ளிக்கு செல்கின்றனர், கை நிறைய சம்பாதிக்கின்றனர். குறிப்பாக, ஆண்கள் நகரத்திற்கு குடி பெயர்வதை நிறுத்தி, சிறு தொழில்களை சொந்த ஊரிலே தொடங்கினர். அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? தண்ணீர் வீட்டிற்கு வந்ததால் எல்லாம் மாறியது.
சமூக பங்கேற்பின் மறைக்கப்பட்ட வடிவியல்
ருயா உருவாக்கிய அந்த மாதிரியை உளவியல்ரீதியாக கவர்ந்திழுப்பது பொறியியல் அல்ல, பொருளாதாரம். அதாவது, ஆகார் அறக்கட்டளை ஒரு போதும் தண்ணீரை இலவசமாக வழங்கியதில்லை. செலவில் 30% மக்கள் பங்களிக்க வேண்டும். அது பொறுப்புணர்வை உருவாக்குகிறது என்கிறார் ருயா. மேலும், கிராம மக்கள் தங்களது சொந்த பணத்தை முதலீடு செய்து, கூட்டுப் பொறுப்புணர்வுடன் தடுப்பணையை உருவாக்குவதால், அதனை யாரும் சேதப்படுத்துவதில்லை. யாரும் தண்ணீரை வீணாக்குவதில்லை. பராமரிப்பையும் புறக்கணிப்பதில்லை. ஏனெனில், அந்த அணை அறக்கட்டளையை விட கிராமவாசிகளுக்கு சொந்தமானது என்பதால்.
சமூக பரவல் விளைவு
இப்படி, ஆகார் அறக்கட்டளை தனது தண்ணீர் முயற்சியில் வென்றது. தண்ணீர் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமமும், கற்றல் களமாக இருப்பதால் ருயா தனது திட்டத்தை விரிவுபடுத்தினார். மேலும், கிராம மங்கல் போன்ற அமைப்புகளுடன் இணைந்து, ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் கல்வி, பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல், திறன் மற்றும் வாழ்வாதார மேம்பாடு போன்றவற்றிற்கு ஆகார் அறக்கட்டளை முதலீடு செய்கிறது.
இவையெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் என்று நாம் கேட்டால், கிராமங்கள் தங்கள் சொந்தக் காலில் நிற்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். தண்ணீர் தான் அனைத்திற்கும் ஆரம்பம். கல்வி தான் தொடர்ச்சி. கண்ணியம் தான் விளைவு என மிகவும் தாழ்மையுடன், தெளிவு கலந்த தொனியில் பதிலளித்தார் ருயா.
இந்தியாவின் பருவநிலை என்பது வருடங்கள் ஆக கணிக்க முடியாத ஒன்றாக மாறிக் கொண்டே வருகிறது. ஒரு சில நேரத்தில் அதிகப்படியான மழை பொழிந்து அனைத்தையும் வாரிச் செல்கிறது... அதே மழை தேவைப்படும் நேரத்தில் குறைவாக பெய்கிறது. இது குறித்து ஆழ்ந்து சிந்தித்தால், அதற்கான பதில் பெரும்பாலும் தொழில்நுட்ப விரிவாக்கமாகவே இருக்கிறது. ஆனால், ருயாவின் அணுமுறை வேறு மாதிரி உள்ளது. அவர் எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்காமல், கடந்த காலத்தையே முன் மாதிரியாகப் பார்க்கிறார். அப்படி செய்யும் போது, குறைந்த செலவில் சரியான தீர்வு கிடைப்பதாகவும், நமக்குத் தேவையான மாற்றத்திற்கு நாமே வழிவகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் நம்புகிறார்.
ஏனென்றால், சில நேரத்தில் எளிமையான யோசனைகள் தான் நிலைத்து நிற்கும் என்பதை இந்த ‘நவீன உலகம்’ மறந்து விடுகிறது என்பதே நிதர்சனம். ஆகையால், ஆகார் அறக்கட்டளையின் மூலம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள கிராமப்புறங்களில் நீர்வளத்தை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் ருயாவின் குழு, தண்ணீர் குறித்த விழிப்புணர்வையும் மக்களிடம் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.