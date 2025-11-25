டெல்லி வான்பரப்பை சூழ்ந்த எத்தியோப்பிய எரிமலையின் சாம்பல் புகை!

ETV Bharat / bharat

எரிமலைச் சாம்பல் பாதித்த வான் பரப்புகளில் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை விமான சேவையை தொடங்க வேண்டாம் என இந்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் எச்சரித்துள்ளது.

Published : November 25, 2025 at 2:51 PM IST

புதுடெல்லி: எத்தியோப்பியாவில் ஏற்பட்ட எரிமலை வெடிப்பில் இருந்து எழுந்த சாம்பல் புகை இந்திய வான் பரப்பை அடைந்துள்ளதால் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வட எத்தியோப்பியாவில் அஃபார் பிராந்தியத்தில் இருக்கும் ஹேலி குப்பி எரிமலை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 23) வெடித்து தீப்பிழம்புகளை கக்கியது. ஸ்மித்சோனியன் நிறுவனத்தின் உலகளாவிய எரிமலை திட்ட கூற்றுபடி, சுமார் 12,000 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்த இடத்தில் எரிமலை வெடிப்பு நிகழ்ந்துள்ளது.

இதனால் ஏற்பட்ட சாம்பல் புகை மணிக்கு சுமார் 14 கிலோ மீட்டர் என்ற அளவில் மேலெழும்பியது. மேலும், மணிக்கு 100 முதல் 120 கி.மீ வேகத்தில் நகர்ந்த இந்த சாம்பல் புகை, ஏற்கனவே காற்று மாசுவால் திண்டாடி வரும் டெல்லி வான்பரப்பை நேற்றிரவு சூழ்ந்தது.

எனினும், இதனால் டெல்லியின் காற்று மாசில் மாறுபாடு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்று கணித்துள்ள இந்தியா மெட் ஸ்கை வெதர் (IndiaMetSky Weather) எனும் வானியல் ஆய்வு அமைப்பு, இமாலய மலைப்பிரதேசங்களில் சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO2) வேதியல் பொருளின் அளவு அதிகரிக்கக் கூடும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

முதலில் குஜராத்தில் நுழைந்த சாம்பல் புகை, பின்னர் ராஜஸ்தான், டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப் வழியாக இன்று மாலை சுமார் 7:30 மணியளவில் இந்திய வான்பரப்பை விட்டு வெளியேறி, சீனாவிற்குள் நுழைய வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

இந்த எரிமலை சாம்பல் புகையினால், பெரும்பாலான விமான சேவைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இண்டிகோ, ஆகாசா ஏர், ஸ்பைஸ் ஜெட், ஏர் இந்தியா போன்ற நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன. இந்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகமும் (DGCA), எரிமலைச் சாம்பல் பாதித்த வான் பரப்புகளில் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை விமான சேவைககளை இயக்க வேண்டாம் என எச்சரித்துள்ளது.

“ஹேலி குப்பி எரிமலை வெடிப்புக்குப் பிறகு சில விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன” என்று ஏர் இந்தியா தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.

அதன்படி நியூயார்க்கில் இருந்து டெல்லி, துபாயில் இருந்து ஹைதராபாத், தோஹாவில் இருந்து மும்பை, துபாயில் இருந்து சென்னை, தோஹாவில் இருந்து டெல்லி, சென்னையிலிருந்து மும்பை, ஹைதராபாத்தில் இருந்து டெல்லி ஆகிய இடங்களுக்கு செல்லவிருந்த ஏர் இந்தியா விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: தாய்ப்பாலில் அணுகுண்டுக்கு பயன்படும் கொடிய ‘யுரேனியம்’ தாது - குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் கேள்விக்குறி!

பொதுவாக எரிமலை வெடிப்பு நிகழ்ந்த எத்தியோப்பியாவின் அஃபார் பகுதி நிலநடுக்கம் ஏற்பட கூடிய இடமாக இருந்து வருகிறது. ஹேலி குப்பி எரிமலை வெடிப்பின் போது, ஒரு பெரிய சத்தத்தை கேட்டதாகவும், அதை ஒரு அதிர்ச்சி அலை என்றும் அருகில் இருக்கும் குடியிருப்புகளில் வசித்துவரும் நபர் தெரிவித்ததாக ஏபி செய்தி நிறுவனம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. திடீரென்று ஒரு குண்டு வீசப்பட்டது போல உணர்ந்ததாக அந்த குடியிருப்பு வாசி இந்நிகழ்வை விவரித்துள்ளார்.

