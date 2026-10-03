ETV Bharat / bharat

பாலின சமத்துவத்தை அடைய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சமபங்கு: மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் பேச்சு

"வாழ்க்கையில் எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் உங்கள் இலக்கை மட்டும் ஒருபோதும் கைவிட்டுவிடாதீர்கள். பெண்கள் சுயமாக எழுந்து நின்று, தங்கள் லட்சியங்களை நோக்கி துணிச்சலுடன் பயணிக்க வேண்டும்" என்று சைலஜா கிரண் தெரிவித்துள்ளார்.

சைலஜா கிரண், மார்கதர்சி சிட்பண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர்
சைலஜா கிரண், மார்கதர்சி சிட்பண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 10:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: சமூகத்தில் பாலின சமத்துவத்தை அடைவதற்கு ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் சமபங்கு உள்ளது என்று மார்கதர்சி சிட்பண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் தெரிவித்துள்ளார்.

ஹைதராபாத் பாக் லிங்கம்பள்ளியில் அமைந்துள்ள டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்பில் 'தலைமை பொறுப்பில் பெண்கள்: தடைகளைத் தகர்த்தல், பாரம்பரியத்தை உருவாக்குதல்' என்ற தலைப்பில் ஒரு கருத்தரங்கு சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில், மார்கதர்சி சிட்பண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண் முதன்மை விருந்தினராக கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

"தலைமைப் பொறுப்பில் பெண்களின் தியாகம்"

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "தலைமைப் பொறுப்புகளில் இருக்கும் பெண்கள் பெரும்பாலும் ஆண்களை விட அதிக தியாகங்களை செய்ய வேண்டியுள்ளது. பெண்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை சரியாகப் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். மார்கதர்சி நிறுவனத்தை வழிநடத்தும் வாய்ப்பு, எனக்கு கிடைத்தபோது என் வயது இருபத்து ஏழுதான். வாழ்க்கையில் எத்தனை சிரமங்கள் வந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் இலக்கை மட்டும் ஒருபோதும் கைவிட்டுவிடாதீர்கள். பெண்கள் சுயமாக எழுந்து நின்று, தங்கள் லட்சியங்களை நோக்கித் துணிச்சலுடன் பயணிக்க வேண்டும்.

"ஆண்களின் பங்களிப்பு இன்றி பாலின சமத்துவம் சாத்தியமில்லை"

பாலின சமத்துவம் என்பது பெண்களுக்கான பிரச்சினை என்று பிரித்து பார்க்க கூடாது. பாலின சமத்துவம் என்பது பெண்களைப் பற்றிய பிரச்சனை மட்டுமல்ல; பெண்களும் ஆண்களும் விரும்பினால் மட்டுமே சமூகத்தில் முழுமையான பாலின சமத்துவத்தை அடைய முடியும்.

ஒரு மாணவனின் திறமை, வெளி உலகிற்குத் தெரியும் முன்னரே அதை முதலில் கண்டறிபவர் ஆசிரியர்தான். ஆசிரியர் பணி என்பது மிகவும் உன்னதமான பணி. ஆசிரியர்கள், வெறும் புத்தக கல்வியை மட்டுமன்றி வாழ்வியல் பாடங்களையும் கற்றுத்தருபவர்கள்.

டாக்டர் அம்பேத்கர், கல்வியை வெறும் தகுதியாக மட்டும் பார்க்கவில்லை. ஒரு மனிதனுக்கு அதிகாரம், கண்ணியம், சுதந்திரம், சமூக மாற்றம் ஆகியவற்றுக்கான உந்து சக்தி தான் கல்வி என்பதை அவர் ஆழமாகப் புரிந்து வைத்திருந்தார். அதனால்தான் 'மனித வாழ்வின் இறுதி இலக்கு என்பது மனதைப் பண்படுத்துவதாகவே இருக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் அம்பேத்கர் கூறினார்.

மற்ற பல தொழில்களில் நாம் செய்யும் வேலைகளின் பலன் உடனடியாக தெரிந்துவிடும். ஆனால், சில நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் தாங்கள் உழைப்பின் பலனைக் காண்பதற்கு சில தசாப்தங்கள் வரை கூட காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

இந்தச் சிறப்புமிக்க கருத்தரங்கில் கல்வி நிறுவனத்தின் தாளாளர் சரோஜா விவேக், பேராசிரியர் லிம்பாத்ரி, ஆசிரியர்கள், மாணவிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.

TAGGED:

MD SAILAJA KIRON
சைலஜா கிரண்
GENDER EQUALITY
MARGADARSI MD SPEECH
SAILAJA KIRON ON GENDER EQUALITY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.