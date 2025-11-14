Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

1922-ல் பிறந்த தாயின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெற சிம்லா வந்த 72 வயது பிரிட்டன் நாட்டவர்!

சிம்லா மாநகராட்சியின் பதிவு அறையில் 1870 முதல் ஏப்ரல் 2015 வரை மொத்தம் 3,11,708 பதிவுகள் உள்ளன. அவற்றில் 2,37,767 பிறப்பு சான்றிதழ்களும், 73,941 இறப்பு சான்றிதழ்களும் அடக்கம்.

தாயாரின் பிறப்பு சான்றிதழை பெற்ற மைக்கேல்
தாயாரின் பிறப்பு சான்றிதழை பெற்ற மைக்கேல் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

By ஸ்ரேயா சர்மா

சிம்லா: பிரிட்டிஷ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் மைக்கேல். 72 வயதான இவர் இமாச்சல பிரதேசத்தின் தலைநகரான சிம்லாவிற்கு சமீபத்தில் வருகை புரிந்தார். ஆனால் ஒரு சுற்றுலாப்பயணியாக அல்ல; உள்ளூர் நகராட்சியிடம் இருந்து தனது தாயாரின் பிறப்பு சான்றிதழை பெறுவதற்காக வந்திருந்தார்.

வெளிநாட்டவரின் பிறப்பு சான்றிதழ் இங்கு எப்படி? அதுவும் 72 வயதான ஒருவர் தனது தாயாரின் சான்றிதழை தேடி ஏன் இங்கு வந்தார்? கேட்பதற்கே சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறதல்லவா? ஆம். ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சிக் காலத்து பதிவுகள் கூட அங்கு பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதுவும் இந்த காலத்துக்கு ஏற்றவாறு டிஜிட்டல் வடிவிலும் அவற்றை எளிதில் அணுகும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரிட்டிஷ் காலத்தில் சிம்லா!

பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக் காலத்தில் கோடைகால தலைநகராக அறிவிக்கப்பட்டது சிம்லா. அங்கு 1870 ஆம் ஆண்டு நகராட்சி நிர்வாகத்தை உருவாக்கியது பிரிட்டிஷ் அரசு. அது முதல் அங்கு வாழ்ந்து வந்த உள்ளூர்வாசிகள், வெளிநாட்டவர்கள், பணிபுரிபவர்கள் என அனைவரின் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்போது உலகின் எந்த மூலையில் வாழ்ந்தாலும் இந்த தகவல்களை ஆன்லைனிலும் எளிதாக பெறும் வகையில் அனைத்து ஆவணங்களும் டிஜிட்டல்மயமாக்கப்பட்டுள்ளன.

சிம்லா மாநகராட்சியால் பாதுகாக்கப்படும் பிரிட்டிஷ் கால பதிவுகள் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள்
சிம்லா மாநகராட்சியால் பாதுகாக்கப்படும் பிரிட்டிஷ் கால பதிவுகள் பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள் (ETV Bharat)

அதே சமயம், வரலாற்று நினைவுகளை அசைபோடும் வகையில், கையால் எழுதப்பட்ட பதிவுகள், மை அடையாளங்கள் மற்றும் பழைய அரசாங்க முத்திரைகள் அடங்கிய அசல் வடிவ கையேடுகளும் அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, சிம்லா மாநகராட்சியின் பதிவு அறையில் 1870 முதல் ஏப்ரல் 2015 வரை மொத்தம் 3,11,708 பதிவுகள் உள்ளன. அவற்றில் 2,37,767 பிறப்பு சான்றிதழ்களும், 73,941 இறப்பு சான்றிதழ்களும் அடக்கம். இவை அனைத்தும் மக்கள் எளிதாக அணுகும்வகையில் டிஜிட்டல்மயமாக்கப்பட்டுள்ளன.

இதையும் படிங்க: டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: மருத்துவர் உமர் நபியின் வீட்டை இடித்து தள்ளிய போலீஸ்!

டிஜிட்டல் பதிவுகள்

பல ஆண்டுகளாக அனைத்து பதிவுகளும் பதிவேடுகளாக மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஆனால் அவற்றையெல்லாம் சிம்லா மாநகராட்சி டிஜிட்டல் வடிவிற்கு மாற்றியுள்ளது. இதனால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் இரண்டின் மூலமாகவும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

சிம்லா மாநகராட்சியால் பாதுகாக்கப்படும் பிரிட்டிஷ் கால பதிவுகள்
சிம்லா மாநகராட்சியால் பாதுகாக்கப்படும் பிரிட்டிஷ் கால பதிவுகள் (ETV Bharat)

தனது தாயாரின் பிறப்பு சான்றிதழை வாங்க வந்த மைக்கேல் கூறுகையில், “எனது தாயார் ரோஸ் மேரி 1922 ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் சிம்லாவில் பிறந்தார். சிறு வயதிலிருந்தே சிம்லாவின் அழகு மற்றும் இங்குள்ள மக்களின் விருந்தோம்பல் குறித்து பல கதைகளை எங்களிடம் கூறிக் கொண்டே இருப்பார். அந்த பழைய நினைவுகளை மீட்பதற்காகவே நான் இப்போது எனது தாயாரின் பிறப்பு சான்றிதழை பெற நேரில் வந்திருக்கிறேன்” என்றார்.

மைக்கேலிடம் அவருடைய தாயாரின் பிறப்பு சான்றிதழை ஒப்படைத்த மாநகராட்சி இணை ஆணையர் புவன் சர்மா கூறுகையில், “1870 முதல் 2015 வரையிலான அனைத்து பதிவுகளையும் ஸ்கேன் செய்து கணினியில் சேமித்திருக்கிறோம். இங்குள்ள மக்கள் யார் வேண்டுமானாலும் ஆன்லைன் போர்டல் மூலம் விண்ணப்பித்து இந்த சான்றிதழ்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். பழைய ஆவணங்கள் சேதமடையாமல் பாதுகாப்பதே டிஜிட்டல்மயமாக்கலின் நோக்கமாகும்.

150 ஆண்டுகள் பழமையான ஆவணங்களின் அசல் தன்மையை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சியை எடுத்து வருகிறோம். இந்த தரவுகள் எதுவும் தொலையாமல் இருக்க ஒவ்வொரு பக்கமும் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு பிரத்யேக சர்வரில் சேமிக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.

ஒரே க்ளிக்கில் பல நூற்றாண்டுகள் தரவு

சிம்லாவின் வரலாற்று பாரம்பரியங்களை இந்த டிஜிட்டல்மயமாக்கல் மூலம் அனைவரும் அணுகமுடியும் என்கிறார் சிம்லாவின் மாநகராட்சி மேயர் சுரிந்தர் சவுகான். அவர், “பிரிட்டிஷ் காலத்தைச் சேர்ந்த இந்த பதிவுகள் அனைத்தும் சிம்லாவின் தனிச்சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தும் தங்களது மூதாதையர்களின் சான்றிதழ்கள் மற்றும் தகவல்களை பெற முடியும். இது வெறும் நிர்வாக செயல்முறை மட்டுமல்ல; நகரத்தின் வரலாற்றை பாதுகாப்பதற்கான முயற்சியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது” என்கிறார்.

TAGGED:

SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION
BRITISH ERA RECORDS
BRITISH INDIA
சிம்லா மாநகராட்சி
HIMACHAL PRADESH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.