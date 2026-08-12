மீண்டும் அழிவின் விளிம்புக்கு செல்லும் காட்டு யானைகள்: கேரளம் அடித்துள்ள எச்சரிக்கை மணி
சரி, இவ்வாறு யானைகளின் எண்ணிக்கை குறைவதால், மனிதர்களுக்கு அவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறைந்துள்ளதா என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் காட்டு யானைகளால் தாக்கப்பட்டு 109 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்.
Published : August 12, 2026 at 7:16 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளத்தில் அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட யானைகள் கணக்கெடுப்பு, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே மிகப்பெரிய எச்சரிக்கை மணியை அடித்துள்ளது.
அடர்ந்த காடுகள், தண்ணீர் என இயற்கை வளங்கள் நிரம்பப் பெற்ற கேரளத்திலேயே யானைகளின் எண்ணிக்கை கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய சரிவை சந்தித்து வருவது சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களை கவலையடைய செய்துள்ளது.
உலக யானைகள் தினமான ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதியான இன்று, கேரளம் தங்களிடம் உள்ள யானைகளின் எண்ணிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, கேரளா முழுவதும் தற்போது 3,173 யானைகளே உள்ளன. இவற்றுள் 2,785 காட்டு யானைகளும், 388 வளர்ப்பு யானைகளும் அடங்கும்.
இதுவே 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 2016-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் போது, 5,700 முதல் 6,200 காட்டு யானைகள் கேரளாவில் இருந்துள்ளன. தற்போது இந்த எண்ணிக்கை பாதிக்கு பாதி குறைந்திருப்பது மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2019 முதல் 2025 வரையிலான 6 ஆண்டுகளில் மட்டும் 744 காட்டு யானைகள் உயிரிழந்திருக்கின்றன. இதில் 150 யானைகள் கடந்த ஓராண்டில் மட்டுமே மரணம் அடைந்திருப்பது அவை மிகப்பெரிய ஆபத்தில் சிக்கியுள்ளன என்பதை உணர்த்துகிறது.
மனிதர்கள் அமைத்துள்ள மின்சார வேலிகளும் யானைகளின் உயிரிழப்புக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கிறது என்பது கசப்பான உண்மை. ஆம், கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 77 காட்டு யானைகள் மின்சார வேலியில் சிக்கி உயிரிழந்திருக்கின்றன. அதேபோல, தந்தங்களுக்காக யானைகள் அதிக அளவில் வேட்டையாடப்படும் கொடூர நிகழ்வுகளும் அரங்கேறி வருகின்றன.
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சரி, இவ்வாறு யானைகளின் எண்ணிக்கை குறைவதால், மனிதர்களுக்கு அவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறைந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தால் அதுவும் இல்லை. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மட்டும் கேரளாவில் காட்டு யானைகளால் தாக்கப்பட்டு 109 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்.
அப்படியென்றால், ஒருபுறம் யானைகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக சரிய சரிய, அவற்றின் வாழ்விடங்களில் மனித ஆக்கிரமிப்பு நடந்துள்ளதை நம்மால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. இதுதான், யானைகள் அழிவதற்கும், மனிதர்கள் மீதான யானைகளின் தாக்குதல் அதிகரித்திருப்பதற்கும் காரணம் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அதேபோல, கேரளாவில் காட்டு யானைகளுக்கு நிகராக வளர்ப்பு யானைகளின் எண்ணிக்கையும் பெருமளவு சரிந்துள்ளது. கடந்த 2010-ம் ஆண்டு 702ஆக இருந்த வளர்ப்பு யானைகளின் எண்ணிக்கை, இந்த ஆண்டு 388-ஆக குறைந்துள்ளது.
யானைகளின் பராமரிப்பு செலவு அதிகரித்திருப்பதும், யானைகளை வளர்க்க மிகக் கடுமையான விதிமுறைகளை அரசு விதித்திருப்பதுமே இந்த நிலைமைக்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.
யானைகள் ஏன் முக்கியம்?
இயற்கை சமநிலையை பாதுகாப்பதில் யானைகள் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை அளித்து வருகின்றன. ஒரு காடு செழித்திருக்க அங்கு யானைகள் இருக்க வேண்டியது அவசியம்.
கிலோகணக்கில் பழங்களை சாப்பிடும் யானைகள், பல கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் கழிவை வெளியேற்றுகின்றன. இந்த யானைச் சாணத்தில் உள்ள விதைகள், சாணத்தை உரமாக்கிக் கொண்டு மரங்களாக வளர்ந்து காடுகளை செழிப்படைய செய்கின்றன.
அதுமட்டுமின்றி, வறட்சிக் காலங்களில் யானைகள் தங்கள் கால்களால் தோண்டும் குழிகள் சிறிய நீர்நிலைகளாக மாறி, மற்ற விலங்குகளுக்கு குடிநீர் ஆதாரத்தை உறுதி செய்கிறது.
அதிக வேகத்தில் வளரக்கூடிய சில தாவரங்களை யானைகள் உட்கொள்வதன் மூலம் காட்டின் சமநிலை பாதுகாக்கப்படுகிறது.
போர்க்கால நடவடிக்கை தேவை
இவ்வாறு இயற்கை சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகப்பெரிய அரணாக விளங்கும் யானைகளை அழிவின் பாதையில் இருந்து பாதுகாக்க கேரள அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்சார வேலிகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். யானைகளை வேட்டையாடும் கும்பலை பூண்டோடு ஒழிக்க வேண்டும். இந்த நடவடிக்கைகளை கேரள அரசு விரைந்து எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.