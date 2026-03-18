மின்சார காரை சார்ஜ் செய்த போது தீ விபத்து: 8 பேர் உயிரிழப்பு
விபத்து குறித்து விசாரிக்க மாநில அரசு ஒரு நிபுணர் குழுவை அமைத்துள்ளதாக மத்தியப் பிரதேச அமைச்சர் கைலாஷ் விஜய்வர்கியா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 18, 2026 at 3:46 PM IST
இந்தூர்: மின்சார காரை சார்ஜிங் செய்த போது ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் 8 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலம், இந்தூரில் உள்ள பிரிஜேஸ்வரி அனெக்ஸ் பகுதியில் அதிகாலை 3.30 மணி அளவில் மின்சார கார் ஒன்று சார்ஜ் செய்யப்பட்ட போது எதிர்பாராத விதமாக தீப்பிடித்துள்ளது. விபத்தில் கார் எரிந்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரென அருகில் இருந்த மூன்றுமாடி குடியிருப்பு கட்டத்திற்கு தீ பரவியது. இந்த விபத்தில் தரைத்தளத்தில் இருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்டவை எரிந்துத் தீக்கரையாகின. அதேபோல், விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 8 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மூன்று பேர் பலத்த காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மருத்துவர்கள் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தீயணைப்புத்துறையின் உதவி ஆய்வாளர் சுஷில்குமார் துபே நமது ஈடிவி செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "அதிகாலை 04.02 மணிக்கு தீ விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்தது. நாங்கள் உடனே சம்ப இடத்திற்கு விரைந்து வந்தோம். கார் உட்பட அந்த கட்டடம் முழுவதும் தீப்பிடித்து எரிந்துக் கொண்டிருந்தது. அடுத்தடுத்து பல வெடி விபத்துகளும் நிகழ்ந்துள்ளன. நாங்கள் ஏழு சடலங்களை வெளியே மீட்டுள்ளோம். அந்த வீட்டில் பல எரிவாயு கேஸ் சிலிண்டர்கள் இருந்துள்ளன. அத்துடன், சுப நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றதாகத் தெரிகிறது. சார்ஜிங் மையத்தில் தான் முதலில் தீப்பிடித்துள்ளது. பிறகு அனைத்து பகுதிகளுக்கும் பரவியுள்ளது" என்றார்.
இந்த விபத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளிட்ட 8 பேர் உயிரிழந்தனர். தீ விபத்து ஏற்பட்ட வீட்டில் சிக்கியிருந்த சௌரப் புகாலியா, ஆஷிஷ் புகாலியா, ஹர்ஷித் புகாலியா ஆகியோரை பின்பக்க சுவரை உடைத்து அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல் ஆணையர் சந்தோஷ் சிங் கூறுகையில், "தீயின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருந்தது. அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கும் தீ பரவும் சூழல் காணப்பட்டது. எங்களது மீட்புக் குழுவினர், அருகில் உள்ள வீடுகள் வழியாக தீ விபத்து ஏற்பட்ட கட்டத்திற்கு உள்ளே சென்று மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். எங்களால் முடிந்தவரை தீயைக் கட்டுப்படுத்தி ஏழு பேரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினோம். எனினும் அவர்கள் உயிரிழந்துவிட்டனர். மின்கசிவு காரணமாகவே அந்த மின்சார காரில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக சந்தேகிக்கிறோம். பின்னர் தீ வீட்டிற்கும் பரவ, வீட்டில் இருந்த எரிவாயு கேஸ் சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறியுள்ளது. வீட்டிற்குள் இருந்தவர்கள் வெளியேற முடியவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
அதேபோல், சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்ட மாநில நகர்ப்புறத்துறை அமைச்சர் கைலாஷ் விஜய்வர்கியா, "விபத்து குறித்து விசாரிக்க மாநில அரசு நிபுணர் குழுவை அமைத்துள்ளது. அந்த நிபுணர் குழு, விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தைப் பார்வையிட்டு சார்ஜிங் பாயிண்ட் மற்றும் வயர் ஆகியவற்றை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும். சாலையின் இருபுறங்களிலும் கார்கள் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதால் ஆம்புலன்ஸ் செல்வதில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது" எனத் தெரிவித்துள்ளது.