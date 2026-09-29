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தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிரான வழக்கு - அடுத்த வாரம் விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல்

அரசியலமைப்பின் 324-வது பிரிவின்படி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை, தனிப்பட்ட முறையில் செயல்படுத்த ஞானேஷ் குமாருக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது? என மனுதாரர் தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 3:48 PM IST

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புதுடெல்லி: தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக முடிவுகளை எடுப்பதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை அடுத்த வாரம் விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆர்) மேற்கொள்ளப்பட்டு தகுதியில்லாத வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இதன் வாயிலாக புதிய வாக்காளர்களும் இணைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தில் குளறுபடிகள் நடைபெற்றுள்ளதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட சில எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன.

இந்நிலையில், இந்த எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் மற்ற இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்களின் ஆட்சேபனைகளை கேட்காமல் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாகவும், அதற்கு தேர்தல் ஆணையர்கள் கடந்த 10 மாதங்களில் 14 முறை எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடிதம் எழுதியதாகவும் ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகின. இதனிடையே, தேர்தல் ஆணையத்தில் எந்த கருத்து வேறுபாடுகளும் ஆணையர்களுக்குள் இல்லை, அனைத்து முடிவுகளும் ஆலோசணையின் பேரிலேயே எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் விளக்கமளித்திருந்து.

ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுத்ததாக கூறி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. மேலும், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவியில் இருந்து விலக வேண்டும் எனவும் அக்கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தேர்தல் ஆணையர்கள்
தேர்தல் ஆணையர்கள் (PTI)

இந்நிலையில், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ராகேஷ் குமார் சிங் என்பர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "அரசியலமைப்பின் 324-வது பிரிவின்படி தேர்தல் ஆணையகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை, தனிப்பட்ட முறையில் செயல்படுத்த ஞானேஷ் குமாருக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது? எந்த அடிப்படையில் அவர் அத்தகைய முடிவுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கூட்டு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதே தவிர, தேர்தல் ஆணையத்தில் தனிப்பட்ட அதிகாரம் செலுத்த தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எந்த சலுகைகளையும் அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கவில்லை. வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்பு மற்றும் தேர்தல்களை நடத்துதல் ஆகியவற்றின் மேற்பார்வை, வழிகாட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரங்களை அரசியலமைப்பின் 324 (1)-வது பிரிவு தேர்தல் ஆணையம் என்ற அமைப்பிற்கு வழங்குகிறதே தவிர, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் என்ற பதவிக்கு அல்ல" என்றும் அந்த மனுவில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், மனுதாரர் ராகேஷ் குமார் சிங் சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஷ் சிங், தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அமர்வு முன்பு இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டு வரும் விதத்தை கருத்தில் கொள்ளும்போது, வாக்காளர் சிறப்பு திருத்த பணி நடவடிக்கைகள் தேர்தல் ஆணையத்தால் எடுக்கப்பட்டதில் பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்ததுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தால் கடந்த 10 மாதங்களில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு, மற்ற இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் 14 முறை அதிகாரப்பூர்வ ஆட்சேபனைகளை தெரிவித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகின.

மூன்று உறுப்பினர்களை கொண்டு தேர்தல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டதன் நோக்கமே முடிவுகள் ஒருமனதாகவோ அல்லது பெரும்பான்மை அடிப்படிடையில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் அதை நீர்த்துப்போக செய்யும் விதமாக தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் முடிவுகள் இருக்கிறது. தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதேச்சதிகாரமாக முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தை அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு வழங்கியுள்ளது? ஆணையர்கள் சுக்பீர் சந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி உள்ளிட்டோர் எஸ்ஐஆர் பணிகள் தொடர்பாக ஆட்சேபனை தெரிவித்ததாக கூறப்படும் நிலையில், எஸ்ஐஆர் பணியை மேற்கொள்ளும் முடிவு உண்மையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவுதானா? என்ற சந்தேகம் உள்ளது" என்றும் வாதத்தை முன்வைத்தார். இதனிடையே இந்த மனுவை அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு பட்டியலிட உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

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ஞானேஷ் குமார்
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