பிரதமர் மோடியை 'பயங்கரவாதி' என்று விமர்சித்த கார்கேவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ்
பிரதமர் மோடியை விமர்சித்த கார்கேவுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக புகாரளித்த அடுத்த சில மணி நேரத்தில், அவருக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.
Published : April 22, 2026 at 9:59 PM IST
புதுடெல்லி: பிரதமர் மோடியை 'பயங்கரவாதி' என்று விமர்சித்த விவகாரத்தில், காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது. கார்கே 24 மணி நேரத்திற்குள் தனது விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் வலியுறுத்தி உள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை ஒட்டி சென்னைக்கு வந்திருந்த மல்லிகார்ஜுன கார்கே, செவ்வாய்க்கிழமை கிண்டியில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது, அதிமுக உடனான பாஜகவின் கூட்டணி குறித்து அவர் பேசும்போது, பிரதமர் மோடி ஒரு பயங்கரவாதி என்று விமர்சித்தார்.
அந்தப் பேச்சின் பின்னணி செய்தியாளர்கள் வற்புறுத்திக் கேட்டபோது, தாம் பிரதமர் மோடியை 'பயங்கரவாதி' என்ற நேரடிப் பொருளில் ஒருபோதும் கூறவில்லை என்றும், அவர் தனது அதிகாரத்தையும் அரசு இயந்திரத்தையும் தவறாகப் பயன்படுத்துவதால் அவ்வாறு விமர்சித்ததாகவும் கார்கே விளக்கம் அளித்தார்.
இதையடுத்து, கார்கேவின் பேச்சுக்கு பாஜக மூத்த தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். அவர் தனது பேச்சுக்கு பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.
இந்நிலையில், நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு உள்ளிட்ட பாஜக பிரதிநிதிகள் குழுவினர், தேர்தல் ஆணையத்தின் உயர் அதிகாரிகளைச் சந்தித்து, பிரதமர் மோடியை பயங்கரவாதி என விமர்சித்த கார்கே மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் கோரிக்கை விடுத்தனர். அடுத்த சில மணி நேரத்தில் கார்கேவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.
இந்நிலையில், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு தேர்தல் ஆணைய அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடியை மல்லிகார்ஜுன கார்கே 'பயங்கரவாதி' என்று விமர்சித்ததை தேர்தல் ஆணையம் மிகவும் தீவிரமான பிரச்சனையாக கருதுகிறது. அதனடிப்படையில் கார்கேவுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப்பட்டுள்ளது. அவர் தனது கருத்துக்கு 24 மணி நேரத்திற்குள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளை சந்தித்த பிறகு மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "பிரதமர் மோடியை 'பயங்கரவாதி' என்று மல்லிகார்ஜுன கார்கே அழைத்தது சாதாரண கருத்து அல்ல. அது ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் அவமதிக்கும் செயலாகும். இத்தகைய இழிவான செயலை சாதாரணமாக கடந்து செல்ல முடியாது என்பதால் தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் அளித்துள்ளோம்.
காங்கிரஸ் தலைவர்கள், தங்களை ஜனநாயகவாதிகள் என்று அழைத்துக்கொள்ளும் தார்மீக உரிமையை இழந்துவிட்டனர். பிரதமரை 'பயங்கரவாதி' என விமர்சித்திருப்பதன் மூலம் பிரதமர் மோடியின் தலைமை மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி அவமதித்துள்ளது. எனவே, காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை விடுக்கிறோம்" என்றார்.