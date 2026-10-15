வாக்காளர்களாகப் பதிவுச் செய்ய இன்னொரு வாய்ப்பு - இந்திய தேர்தல் ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பு
வரும் நவம்பர் 12- ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11- ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், திருத்தங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 11:07 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 17 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் நடைபெறும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது.
எஸ்ஐஆரில் முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதாகவும், அதற்கு பொறுப்பேற்று இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் இந்திய கூட்டணி கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த சூழலில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று (அக்.15) அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு உள்பட 17 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் (Special Summary Revision- 'SSR') நடைபெறவுள்ளது. எஸ்ஐஆர் நடைமுறையில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் விடுபட்டவர்கள், மீண்டும் பதிவுச் செய்துக் கொள்ளலாம். அதன்படி, வரும் நவம்பர் 12- ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 11- ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், திருத்தங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 2027 ஜனவரி 04- ஆம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும். தகுதியானவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதை உறுதிச் செய்ய வேண்டும்" என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தோர், ஒரே கதவு எண் கொண்டவர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் ஒரே பிரிவில் இடம்பெறுவது உறுதிச் செய்யப்படும்; ஒரு வாக்குப்பதிவு மையத்தில் 1,200 வாக்காளர்களுக்கு மேல் இருக்கக் கூடாது என்பதை உறுதிச் செய்யும் வகையில் சீரமைப்பு பணி நடைபெறும். எஸ்ஐஆர் பணிகள் நடைபெற்று வரும் ஆந்திர பிரதேசம், தெலுங்கானா, ஹரியானா, சிக்கிம், மேகாலயா, ஹரியானா, ஜார்க்கண்ட், கர்நாடகா, திரிபுரா, ஒடிசா, மிசோரம், மகாராஷ்டிரா, நாகலாந்து போன்ற மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் சமீபத்தில் எஸ்ஐஆர் பணிகள் முடிந்த மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் செய்வதற்கான தேதி அடங்கிய அட்டவணை பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
அடுத்தாண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களான உத்தரப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் நடைபெறவுள்ளது.