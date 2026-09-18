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மம்தாவுக்கு 'கால்பந்து வீரர்', அதிருப்தி அணிக்கு 'கடித உறை' சின்னம் – தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு

இடைத்தேர்தல் முடிந்த பின்னரே சின்னம் யாருக்கு? என்பது குறித்த இறுதி விசாரணை தொடரும் என தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொல்கத்தாவில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியை தொடங்கி வைத்த மம்தா பானர்ஜி - கோப்புப்படம்
கொல்கத்தாவில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற கால்பந்து போட்டியை தொடங்கி வைத்த மம்தா பானர்ஜி - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 5:21 PM IST

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புதுடெல்லி: மேற்கு வங்கத்தில் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் ஏற்பட்டுள்ள பிளவு காரணமாக, இரு பிரிவினருக்கும் புதிய தற்காலிக பெயர்களையும் இடைக்கால சின்னங்களையும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் இன்று ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

திரிணாமுல் காங்கிரஸின் சின்னமான 'ஜோரா காஸ்ஃபூல்' (புல்லும் இரு மலர்களும்) மற்றும் கட்சியின் பெயர் தற்காலிகமாக நேற்று முடக்கப்பட்ட நிலையில், மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அணிக்கு 'கால்பந்து வீரர்' சின்னமும், அரூப் ராய் மற்றும் ரிதாப்ரதா பானர்ஜி தலைமையிலான அதிருப்தி அணியினருக்கு 'கடித உறை' (Envelope) சின்னமும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் சின்னங்கள் (ஒதுக்கீடு) ஆணை 1968-ன் கீழ் தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்துள்ள அவசர உத்தரவின்படி, இரு தரப்பும் இடைத் தேர்தலில் பயன்படுத்துவதற்காக பெயர்களும் சின்னங்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அணிக்கு "மம்தா ஆல் இந்தியா திரிணாமுல் காங்கிரஸ்" (Mamata All India Trinamool Congress) என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இவர்களுக்கு கால்பந்து வீரர் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், அதிருப்தி அணியான ரிதாப்ரதா பானர்ஜி - அரூப் ராய் பிரிவுக்கு "டெமாக்ரடிக் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்" (Democratic Trinamool Congress) என்ற பெயரை தேர்தல் ஆணையம் வழங்கியுள்ளது. மேலும், இவர்களுக்கு கடித உறை சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த அவசர முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடையே யாருக்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு உள்ளது? என்பதை துல்லியமாக ஆராய்ந்து, 'ஜோரா காஸ்ஃபூல்' (புல்லும் இரு மலர்களும்) சின்னத்தை யாருக்கு வழங்குவது என்ற இறுதி முடிவு எடுக்க கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படுவதால் தேர்தல் ஆணையம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

ஆனால், அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நெருங்கிவிட்ட சூழலில், வாக்காளர்களிடையே எந்தவொரு குழப்பமும் ஏற்படக் கூடாது என்பதற்காகவும், இரு தரப்பிற்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் 'ஜோரா காஸ்ஃபூல்' (புல்லும் இரு மலர்களும்) சின்னம் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டு, இந்த மாற்று ஏற்பாட்டை தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிலாகர் ஆகிய இரு தொகுதிகளுக்கு வரும் அக்டோபர் 6-ந் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இடைத்தேர்தல் முடிந்த பின்னரே சின்னம் யாருக்கு? என்பது குறித்த இறுதி விசாரணை தொடரும் என தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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