142 தொகுதிகளில் நாளை இரண்டாம் கட்ட வாக்குப் பதிவு; பரபரக்கும் மேற்கு வங்க அரசியல் களம்

ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற்ற முதல்கட்ட தேர்தலில் மேற்கு வங்க வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவில் 93.19% வாக்குகள் பதிவாகின.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
Published : April 28, 2026 at 5:04 PM IST

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் 142 தொகுதிகளில் நாளை இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.

தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்கம், அசாம், புதுச்சேரி ஆகிய ஐந்து மாநில அரசுகளின் பதவிக்காலம் மே மாதம் நிறைவடைவதையொட்டி இந்த ஐந்து மாநிலங்களிலும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், கேரளம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது.

இதனிடையே, மேற்கு வங்க சட்டமன்றத்தின் 152 தொகுதிகளுக்கு கடந்த 23-ம் தேதி முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்தது. மீதமுள்ள 142 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நாளை (ஏப்.29) நடைபெறவுள்ளது. வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு நேற்று மாலை 5 மணியுடன் அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பரப்புரை நிறைவு பெற்றது.

புதிய வரலாறு

முதல்கட்ட தேர்தலில் மேற்கு வங்க வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவில், 93.19% வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. இந்தியாவில் இதற்கு முன் 250க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கொண்ட எந்த மாநிலத்திலும் இந்த அளவிற்கும் வாக்குப்பதிவு ஆகாத நிலையில், மேற்கு வங்க வாக்காளர்கள் புதிய வரலாறு படைத்துள்ளனர். முதல்கட்ட தேர்தலில் சுமார் 3.6 கோடி வாக்காளர்கள் தங்களின் ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றியுள்ளனர்.

நாளை இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு

142 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் நாளை நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலுக்காக மொத்தம் 41,001 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்கள் 1.64 கோடி, பெண்கள் 1.57 கோடி என மொத்தம் 3.24 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர்.மொத்தம் 1,448 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களில் 82 வயதுடைய முதியவர் ஒருவரும், 25 வயது நிரம்பிய 11 பேரும் வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுவது சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாக்குப்பதிவு எப்போது?

இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நாளை காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடைகிறது. தேர்தல் பாதுகாப்புக்காக ஆயிரக்கணக்கான போலீசார் மற்றும் துணை ராணுவப்படையினர் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

திரிணாமுல் காங்கிரஸ் Vs பாஜக

மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் அறிவிப்பு வந்தவுடனே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையேயான அரசியல் மோதல் தொடங்கிவிட்டது. இந்த தேர்தலில் வென்று 4-ஆவது முறையாக ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தீவிர பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அதே வேளையில் மம்தாவின் வெற்றி இந்த முறை தொடராது என உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தேர்தல் பரப்புரைகளில் தொடர்ந்து கூறி வந்தார். 294 சட்டமன்றத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய பெரிய மாநிலமான மேற்கு வங்கத்தில் யார் அரியணையில் அமரப்போகிறார்கள் என்பதை தேசமே உற்றுநோக்கியுள்ளது.

