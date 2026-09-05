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கேரளாவில் லாரி மீது அதிவேகமாக மோதிய கார் - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழப்பு

உயிரிழந்த மாணவர்கள் விடுமுறையை முன்னிட்டு கேரளாவிற்கு சுற்றுலா சென்றபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

லாரி மீது மோதி சிதைந்த நிலையில் கிடக்கும் கார் பாகங்கள்
லாரி மீது மோதி சிதைந்த நிலையில் கிடக்கும் கார் பாகங்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 7:16 AM IST

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திருச்சூர்: கேரளாவில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதியதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 8 பொறியியல் மாணவர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

கேரள மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டத்திலுள்ள கைப்பமங்கலங்கத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை 66இல் இந்த கோர விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை இரவு 11.42 மணியளவில் பனம்பிக்கின்னு சென்டர் என்ற பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன பாதை மாறுகிற இடத்திற்கு அருகே, லாரி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு பதிவு எண் கொண்ட கார் ஒன்று அதிவேகமாக வந்தபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்ததில் லாரி மீது மோதி சுக்குநூறாக நொறுங்கியது.

லாரியின் மீது கார் மோதியதில் ஏற்பட்ட பயங்கர சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அப்பகுதி மக்கள் இதுகுறித்து காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கவே, உடனடியாக அங்கு வந்து மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்டனர். கார் முழுவதும் உருக்குலைந்த நிலையில், உள்ளே சிக்கியிருந்தவர்களின் உடல்களை மீட்பதில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது. பின்னர் காரின் சிதைந்த பாகங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு, உள்ளே இருந்தவர்களை ஒருவழியாக மீட்டனர். ஆனால் துரதிரஷ்டவசமாக காரினுள் இருந்த 8 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

உயிரிழந்தவர்கள் அனைவரும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 20 வயது இளைஞர்கள் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. மேலும் அவர்கள் திண்டுக்கல் பி.எஸ்.என்.ஏ பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் கல்வி பயின்று வந்தவர்கள் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. உயிரிழந்தவர்களில் சேலத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வா, திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த சூர்யா மற்றும் யுவ சஞ்சித், மதுரையைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் மற்றும் பிரசன்னா ஆகியோர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில், மற்ற மூவரை அடையாளம் காண முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

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அடையாளம் காணப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த மாணவர்கள் விடுமுறையை முன்னிட்டு கேரளாவிற்கு சுற்றுலா சென்றபோது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இறந்தவர்களின் உடல்களை மீட்ட போலீசார், அவற்றை திருச்சூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பிரேத பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, அவரவர் குடும்பத்தினரிடம் உடல்கள் ஒப்படைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, பனம்பிக்கின்னு சென்டர் பகுதியில் போதிய தெருவிளக்கு வசதி இல்லாமை மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எச்சரிக்கை பலகைகள் இல்லாததே விபத்திற்கு காரணம் என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN THRISSUR
TAMIL NADU STUDENTS DIED IN KERALA
திருச்சூர் சாலை விபத்து
தமிழ்நாடு மாணவர்கள் 8 பேர்
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