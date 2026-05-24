கர்நாடகாவில் ஆற்றில் மூழ்கி 8 பேர் உயிரிழப்பு; சிப்பி சேகரிக்கச் சென்றபோது நேர்ந்த துயரம்

திடீரென்று தண்ணீரின் வேகம் அதிகரித்ததால் 8 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். அனைவரும் ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

உத்தர கன்னடாவில் உள்ள தட்டே ஹக்கலு ஆற்றில் மூழ்கி 8 பேர் உயிரிழந்த பகுதிக்கு வந்திருந்த காவல் துறையினர், உள்ளூர் மக்கள்
Published : May 24, 2026 at 10:47 PM IST

கார்வார்: கர்நாடகாவில் சிப்பி சேகரிக்கச் சென்று ஆற்றில் மூழ்கி ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பெண்கள் உள்பட 8 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தர கன்னடா மாவட்டத்தில் உள்ள தட்டே ஹக்கலு ஆற்றில் சிப்பி சேகரிக்க சென்றபோது இந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து உத்தர கன்னடா மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் தீபன் எம்.என். கூறுகையில், "பத்கல் கிராமத்தை சேர்ந்த 14 பேர், தட்டே ஹக்கலு ஆற்றில் சிப்பி சேகரிக்கச் சென்றுள்ளனர். திடீரென்று தண்ணீரின் வேகம் அதிகரித்ததால் 8 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

2 பெண்கள் உள்பட 3 பேர் தண்ணீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டனர். 3 பேர் காப்பாற்றப்பட்டனர். மீட்கப்பட்டவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.

உயிரிழந்தவர்கள் விவரம்:

1.மாலதி ஜட்டப்பா நாயக், 30-40

2. லட்சுமி மாதேவா நாயக், 40

3. லட்சுமி சிவராமா நாயக், 40

4. லட்சுமி அன்னப்பா நாயக், 50

5. உமேஷ் மஞ்சுநாத் நாயக், 25

6. லட்சுமி மாதேவா நாயக், 40

7. ஜோதி நாகப்பா நாயக், 38-40

8.மாஸ்தம்மா மஞ்சுநாத் நாயக், 45

மீட்கப்பட்ட மாதேவி மஞ்சுநாத் நாயக்(60), லதா ஜகதீஷ் நாயக்(38), நாகரத்னா ஈஸ்வரா நாயக்(40) ஆகிய மூவரும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மாதேவா பைரப்பா நாயக், மஞ்சம்மா கொய்டா நாயக், நாகரத்னா பரமேஸ்வரா நாயக் ஆகிய மூவரும் மாயமானார்கள்.

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற பத்கல் நகர போலீசார், விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர். இறந்தவர்களின் உடல்கள் பக்தல் தாலுகா மருத்துவமனையில் பிரதேச பரிசோதனைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டன. மாயமான 3 பேரை தேடும் பணியில் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவிப்பு

ஆற்று நீரில் மூழ்கி 8 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா 5 லட்ச ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து சித்தராமையா தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "உத்தர கன்னடா மாவட்டத்தில் உள்ள பத்கலுக்கு அருகே உள்ள தட்டே ஹக்கலு ஆற்றுப் பகுதிக்குச் சிப்பிகள் சேகரிக்கச் சென்ற ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எட்டுப் பேர், நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த மனவேதனை அடைந்தேன். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், உயிரிழந்தவர்களின் ஆத்மா சாந்தி அடையப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

இது, மிகவும் துயரமான, வேதனைக்குரிய ஒரு சம்பவம். எனவே, இந்த பேரிடரில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் கர்நாடக மாநில அரசு தலா 5 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

