Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

பீகார் தேர்தலை விடுங்க... 8 தொகுதி இடைத்தேர்தல் ரிசல்ட் என்னாச்சு தெரியுமா?

ராஜஸ்தான், ஜம்மு-காஷ்மீர், தெலங்கானா, மிசோராம் உள்ளிட்ட 6 மாநிலங்களில் உள்ள 8 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வந்துள்ளன.

ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நவீன் யாதவ்
ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நவீன் யாதவ் (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 4:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருக்க, மறுபுறம் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெற்ற 8 தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக - ஐக்கிய ஜனதா தளம் (ஜேடியு) அடங்கிய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியே மீண்டும் வெற்றி பெறும் நிலையில் உள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தே.ஜ. கூட்டணி 208 இடங்களிலும், ஆர்ஜேடி - காங்கிரஸ் அடங்கிய மகா கூட்டணி 30 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன.

இதில், நிதிஷ்குமாரின் ஆதரவு இல்லாமலேயே, வேறு சில கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் சேர்ந்து ஆட்சியமைக்கும் அளவுக்கு பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இனி பீகாரில் அரசியல் களம் எப்படி மாறப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

8 தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள்

இந்நிலையில், பீகார் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலின் போது ராஜஸ்தான், ஜார்க்கண்ட், தெலங்கானா, பஞ்சாப், மிசோராம், ஒடிசா ஆகிய 6 மாநிலங்களில் உள்ள 8 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.

இதில் அதிகபட்சமாக, மிசோராமின் டம்ப்பா தொகுதியில் 82.3% வாக்குகள் பதிவாகின. அடுத்ததாக, ராஜஸ்தானின் அன்ட்டா தொகுதியில் 80.3% வாக்குகள் பதிவாகின. ஒடிசாவின் நுவாபாடாவில் 79.4% வாக்குகளும், ஜம்மு காஷ்மீரின் நக்ரோட்டா தொகுதியில் 75.1% வாக்குகளும், ஜார்க்கண்ட் காட்சிலா தொகுதியில் 74.6% வாக்குகளும், பஞ்சாபின் தார்ன் தரன் தொகுதியில் 61% வாக்குகளும், ஜம்மு காஷ்மீரின் பட்காம் தொகுதியில் 50% வாக்குகளும், தெலங்கானா ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதியில் 48.5% வாக்குகளும் பதிவாகி இருந்தன.

தற்போது அந்த தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

  • ஜம்மு-காஷ்மீரின் பட்காம் தொகுதியில் மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர் அகா செய்யது முன்டாசீர் மேஹ்தி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
  • ஜம்மு-காஷ்மீரின் நக்ரோட்டா தொகுதியில் பாஜகவின் தேவ்யானி ராணா வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.
  • பஞ்சாபில் தார்ன் தரன் தொகுதியில் ஆம் ஆத்மியின் ஹர்மீத் சிங் சாந்து வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
  • ராஜஸ்தானின் அன்ட்டா தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பிரமோத் ஜெயின் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
  • தெலங்கானாவின் ஜூப்ளி ஹில்ஸ் தொகுதியில் காங்கிரஸின் நவீன் யாதவும்,
  • மிசோராமின் டம்ப்பா தொகுதியில் டாக்டர் லலிதா லிங்கமும் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
  • ஒடிசாவின் நுவாபாடா தொகுதியில் பாஜகவின் ஜெய் டொலாக்கியா வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
  • ஜார்க்கண்டின் காட்சிலா தொகுதியில் ஜேஎம்எம் வேட்பாளர் சோமேஷ் சந்திர சோரன் முன்னிலையில் உள்ளார்.

TAGGED:

BY ELECTION 2025
பீகார் தேர்தல்
இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் 2025
BY ELECTION RESULTS 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.