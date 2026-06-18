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கேரளா உறுப்பு கடத்தல் வழக்கு: ஒரே நேரத்தில் 4 மாவட்டங்களில் அமலாக்கத்துறை திடீர் சோதனை

இன்று சோதனை நடத்தப்படும் இடங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனையில் ஏதேனும் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முகமது நஜீப் கல்லாத்ராவின் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை
முகமது நஜீப் கல்லாத்ராவின் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 3:21 PM IST

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எர்ணாகுளம்: கேரளாவில் உறுப்பு கடத்தல் வழக்கு தொடர்பாக ஒரே நேரத்தில் 5 முக்கிய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறது.

உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை என்ற பெயரில், பல கோடி மதிப்பிலான மோசடி நடைபெற்ற சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே சந்தேகத்திற்குரியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். மேலும் பல்வேறு நிதி ஆவணங்களும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில் தற்போது கேரளாவிலுள்ள முக்கிய மருத்துவமனைகளில் விசாரணையானது விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

அதன் அடிப்படையில், இன்று காலையிலிருந்து கொச்சி, கொல்லம், திருவனந்தபுரம் மர்றும் காசார்கோடு மாவட்டங்களில் உள்ள முக்கிய தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஒரே நேரத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் இந்த உறுப்பு கடத்தல் வழக்கில் முக்கிய நபராக கருதப்படுகிற கல்லாத்ராஸ் மருத்துவ சுற்றுலா நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான முகமது நஜீப் என்பவரின் வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறை சோதனையில் இறங்கி இருக்கிறது.

உறுப்பு கடத்தல் வழக்கு

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக கடத்தல் கும்பல் ஒன்று மிக கச்சிதமாக திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வந்துள்ளது. இந்த கும்பலானது பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிற ஏழைகளை கண்டுபிடித்து, அவர்களிடமிருந்து குறைந்த விலைக்கு உறுப்புகளை வாங்கி, அதனை தேவைப்படுவோருக்கு கோடிக்கணக்கில் விற்பனை செய்து வந்திருக்கிறது.

உறுப்பு தானம் செய்வதில் உள்ள சட்டரீதியான பிரச்சினைகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் உயர் பதவியில் உள்ள காவல் அதிகாரிகளின் போலி லெட்டெர் ஹெட்களையும், முத்திரைகளையும் தயாரித்து பயன்படுத்தி வந்தது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து மாநிலம் முழுவதும் காவல்துறை தீவிர விசாரணையில் இறங்கியது. அதில், சந்தேகத்தின் பேரில் பலர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து கருப்பு பண தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் அமலாக்கத்துறை இந்த வழக்கை கையில் எடுத்திருக்கிறது.

உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை என்ற போர்வையில் லட்சக்கணக்கில் பணம் முறைகேடு நடந்திருக்கலாம் என அமலாக்கத்துறை சந்தேகிக்கும் நிலையில், அடுத்து மருத்துவமனை அதிகாரிகள் மற்றும் சில மருத்துவர்களிடமும் விசாரணையை விரிவுபடுத்துவது குறித்து திட்டமிட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் இன்று சோதனை நடத்தப்படும் இடங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனையில் ஏதேனும் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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யார் இந்த நஜீப்? விசாரணை வளையத்துக்குள் வந்தது எப்படி?

கேரளாவை அடிப்படையாகக் கொண்டது கல்லாத்ராஸ் மருத்துவ சுற்றுலா நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் நஜீப். இவருடைய வங்கிக்கணக்கிற்கு பெரிய தொகை அனுப்பப்பட்டிருந்ததை அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.

உறுப்பு கடத்தல் வழக்கில் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட கொச்சியிலுள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சோதனை நடத்தப்பட்டபோது, அந்த மருத்துவமனையிலிருந்து கமிஷன் என்ற பெயரில் நஜீப்பின் தனிப்பட்ட வங்கிக்கணக்கிற்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இந்த பண பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான டிஜிட்டல் பதிவுகள் மற்றும் வங்கி அறிக்கைகளை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர்.

இதனையடுத்து நஜீப்பின் வீட்டில் தற்போது சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது பெரிய மருத்துவமனைகளில் சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்து பல முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டுவரப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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ED RAID AT KERALA HOSPITALS
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உறுப்பு கடத்தல் வழக்கு
அமலாக்கத்துறை சோதனை
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