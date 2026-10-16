திருப்பதி லட்டு நெய் கலப்பட விவகாரம்: ரூ. 129.85 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை
ஜூன் 3 அன்று, குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு சொந்தமான வீடுகள், அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகள் நடத்தியது. அதில் ரூ. 2.70 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : October 16, 2026 at 12:44 PM IST
அமராவதி: ஜெகன் மோகன் ரெட்டி ஆட்சிக்காலத்தில் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் பிரசாத லட்டு தயாரிப்பதற்கு வழங்கப்பட்ட நெய்யில் கலப்படம் செய்யப்பட்டதாக எழுந்த விவகாரத்தில், ரூ. 129.85 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துகளை முடக்கி அமலாக்கத்துறை துறை நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிற லட்டு தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் நெய்யில் கலப்படம் செய்தது தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையானது கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், தற்போது இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் உரிமையாளர்களின் சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது. மேலும் ஹவாலா பண பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளதையும் கண்டறிந்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய போலே பாபா ஆர்கானிக் டெய்ரி பிரைவேட் லிமிடெட், ஸ்ரீ வைஷ்ணவி டெய்ரி ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்களின் உரிமையாளர்களான விபின் ஜெயின், போமில் ஜெயின், கைலாஷ் சந்த் மங்களா மற்றும் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயரிலுள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை முடக்கியிருக்கிறது. முடக்கப்பட்ட சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ரூ. 132.55 கோடி ஆகும்.
கலப்பட நெய் வழங்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு
போலே பாபா டெய்ரி நிறுவனம் நேரடியாகவும், வைஷ்ணவி டெய்ரி மற்றும் சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் கலப்படம் செய்யப்பட்ட நெய்யை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட கலப்பட நெய்யின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 234.50 கோடி என கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
மேலும், கமிஷன் பெறவேண்டும் என்ற நோக்கிலேயே வைஷ்ணவி டெய்ரி மற்றும் சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் நிறுவனங்கள் தேவஸ்தான டெண்டர்களில் பங்கேற்றதாகவும் குற்றம்சாட்டியிருக்கிறது.
போலே பாபா டெய்ரி மற்றும் சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் நிறுவனங்களின் ஆலைகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாமாயில், பாம் கெர்னல் ஆயில் மற்றும் பாமோலின் போன்ற மோனோ கிளைசரைடுகள், அசிட்டிக் அமில எஸ்டர்கள், லாக்டிக் அமிலம் மற்றும் பீட்டா - கரோட்டின் உள்ளிட்ட ரசாயனங்கள் நெய்யில் கலக்கப்பட்டிருப்பதை மறைத்து அசல் நெய் என்று தேவஸ்தானத்திற்கு வழங்கியதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
இவ்வாறு கலப்படம் செய்யப்பட்ட நெய்யை வழங்கியதன் மூலம் இந்த நிறுவனங்கள் சட்டவிரோதமாக வருமானம் ஈட்டியுள்ளதாகவும், இதன் மீதான முதற்கட்ட மற்றும் துணை குற்றப்பத்திரிகைகள் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.
போலி ரசீதுகள் மற்றும் ஹவலா பரிவர்த்தனைகள்
கலப்பட நெய்யை தயாரிக்க வாங்கப்பட்ட பாமாயிலை மற்ற தரப்பினருக்கு விற்றதாக காட்டுவதற்காக போலி ரசீதுகள் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதை அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தததாக தெரிவித்திருக்கிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், பால், நெய், கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் மற்றும் பிற பால் பொருட்களையும் விற்பனை செய்வதாக போலி ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதும், அதன் மூலம் ஹவாலா பரிவர்த்தனை நடைபெற்றிருப்பதும் கண்டறியப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கிறது.
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16 இடங்களில் சோதனை
ஜூன் 3 அன்று, இந்த குற்றச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுபவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு சொந்தமான வீடுகள், அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட 16 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகள் நடத்தியது. அதில் ரூ. 2.70 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன், பல்வேறு வங்கிக்கணக்குகளில் நிதி பரிமாற்றம் நடைபெற்றதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
போலே பாபா டெய்ரி மற்றும் சுக்ருதி ஃபுட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர்கள் விபின் ஜெயின் மற்றும் கைலாஷ் சந்த் மங்லா ஆகியோர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.