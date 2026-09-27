எஸ்.ஐ.ஆர் குழப்பம்; வீடுகளுக்கே வந்து சரிசெய்யப்படும் - தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் விளக்கம்
புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள், வீடற்றவர்கள் போன்றோரை வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையத்தின் உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : September 27, 2026 at 10:50 AM IST
புது டெல்லி: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் பெரும்பாலான மக்களின் வாக்குகள் பறிக்கப்பட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டி வரும் நிலையில், 'அப்படி யாரேனும் விடுபட்டிருந்தால் அவர்கள் வீடுகளுக்கே சென்று பெயர் பட்டியலில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவார்கள்' என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விளக்கமளித்துள்ளது.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR/எஸ்.ஐ.ஆர்) மேற்கொள்ளப்பட்டு தகுதியில்லாத வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இதன் வாயிலாக புதிய வாக்காளர்களும் இணைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தில் குளறுபடிகள் நடந்ததாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) உள்பட காங்கிரஸ் போன்ற பல எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டின.
இது தொடர்பாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தலைமையில், தேர்தல் ஆணையர்கள் விவேக் ஜோஷி, சுக்பீர் சிங் ஆகியோர் அடங்கிய உயர்மட்ட குழு ஆலோசனை நடத்தியது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வீடுகளுக்கே சென்று பதிவு
முக்கியமாக, வாக்களிக்க தகுதியிருந்தும் யார் பெயரேனும் விடுபட்டிருந்தால், அவர்களை இணைக்க புதிய முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, விடுபட்ட நபர்கள் வாக்காளர் பதிவு அலுவலரை (ERO) நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டியதில்லை என்றும், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLOs) விடுபட்ட நபர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று அவர்களின் பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்வார்கள் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
A meeting of the Election Commission of India was held today, 26 September 2026, at 3:00 PM at Nirvachan Sadan, New Delhi. Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi were present in today’s meeting. Read details in the Press Note — https://t.co/bLrQulHokH #ECI— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 26, 2026
மேலும், “சில அரிதான நிகழ்வுகளில் மட்டுமே வாக்காளர் பதிவு அலுவலரை சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் சந்திக்க நேரிடும். அனைவருக்கும் இந்த நடைமுறை தேவைப்படாது. பெரும்பாலான அனைத்து செயல்பாடுகளும் இணைய முறையிலேயே நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர் தகவல் இணைப்பு அல்லது திருத்தம் தொடர்பான விசாரணை நடைமுறைகளையும் விரைவில் ஆன்லைன் முறையிலேயே நடத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது” என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
வீடற்றவர்களுக்கு சிறப்பு முகாம்கள்
இவை மட்டுமின்றி, வீடற்றவர்கள், புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் போன்றோரை வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க உதவி மையங்கள் அமைக்கவும், சிறப்பு முகாம்களை நடத்தவும் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர் பணிக்கான 'படிவம் 6'-க்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டிய தேர்தல் ஆணையம், இந்த பணிகள் நடைபெறாத காலத்தில், 'வாக்காளர் பதிவு விதிகள் 1960'இன் கீழ் கொடுக்கப்படும் படிவங்களை வாக்காளர் அட்டை திருத்தம், அல்லது பெயர் சேர்ப்பு போன்றவற்றிற்காக பயன்படுத்தலாம் என்று தேர்தல் ஆணையம் உறுதி அளித்துள்ளது.
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களப்பணியாளர்களின் சட்டப்பூர்வ அதிகாரங்களின் படி தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகும் உரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளதைக் குறிப்பிட்டுள்ள இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், இந்த அமைப்பு சட்டவிதிகளின்படி செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, மூத்த துணைத் தேர்தல் ஆணையர் தலைமையிலான சுயாதின நிபுணர் குழு அமைக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது. இந்த குழு, ECINET தரவுகளை ஆய்வுக்குட்படுத்தி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிக்கை சமர்பிக்கும் என்று உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தின் முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.