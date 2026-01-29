ETV Bharat / bharat

நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7.2 சதவீதமாக இருக்கும் - பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் கணிப்பு

2026-27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார்.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் (ANI)
புதுடெல்லி: 2026- 27 ஆம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 6.8 - 7.2 சதவீதமாக இருக்கும் என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று (ஜன 28) தொடங்கியது. இந்த ஆண்டின் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் என்பதால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ஆகிய இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையாற்றினார். அப்போது, அவர் அரசு மேற்கொண்டுள்ள சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள், பெண்களுக்கான நலத்திட்டங்கள், வெளியுறவுக் கொள்கை, இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நாட்டின் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.

குறிப்பாக, உலக அளவில் பல்வேறு நெருக்கடிகளும் சவால்களும் இருக்கும்போதும், இந்தியா அனைத்து துறைகளிலும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து பொருளாதார முன்னேற்றம் கண்டு வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் தமது உரையில் கூறினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2-வது நாளான இன்று மக்களவையில் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தார்.

பொருளாதார ஆய்வறிக்கை என்பது தேச பொருளாதாரத்தின் ‘மதிப்பெண் அட்டை’யாக கருதப்படுகிறது. பட்ஜெட்டிற்கு முன் தாக்கல் செய்யப்படும் மத்திய அரசின் மிக முக்கியமான ஆவணம் இதுவாகும். வழக்கமாக, பொருளாதார ஆய்வறிக்கை என்பது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முதல் நாள் தாக்கல் செய்யப்படும். ஆனால், இந்த முறை 3 நாட்களுக்கு முன்னதாக பொருளாதார ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடனான தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கும் - குடியரசு தலைவர் முர்மு உரை

மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொருளாதார ஆய்வறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

2026 - 27 ஆம் நிதியாண்டில் உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி (GDP) 6.8 முதல் 7.2 சதவீதமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கணிப்பு உள்நாட்டு நுகர்வு, நாட்டின் பொருளாதார நிலைத்தன்மை, ஒழுங்குமுறை சீர்திருத்தங்கள், உள்கட்டமைப்பு, முதலீடுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

குறிப்பாக சர்வதேச அரசியல் பதற்றங்கள், பொருளாதார நெருக்கடிகள், உலகளாவிய தேவை, அமெரிக்க வரி விதிப்பு மற்றும் நிலையற்ற வர்த்தகம் போன்றவை நிலவி வந்தாலும், நமது நாட்டில் வளர்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதை இந்த கணிப்பானது காட்டுகிறது.

கடந்த ஆண்டு பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 6.3% - 6.8% என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் 2027 ஆம் ஆண்டுக்கான வளர்ச்சி குறித்த எதிர்பார்ப்பானது சற்று அதிகமாகவே இருப்பதை இந்த ஆண்டு பொருளாதார ஆய்வறிக்கை காட்டுகிறது.

2027 ஆம் நிதியாண்டில் நாட்டின் பணவீக்கம் தொடர்ந்து கட்டுக்குள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும். பணவீக்கம் கட்டுக்குள் இருந்தாலும் உள்நாட்டு நுகர்வு இயல்பாகவே இருக்கும்.

வருகிற நிதியாண்டில் நீண்டகால வளர்ச்சி, உலகளாவிய போட்டித்தன்மையை அதிகரித்தல், பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்துதல், பொருளாதார கட்டமைப்பை சீர்படுத்துதல் போன்றவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கபடவுள்ளது. குறிப்பாக விவசாயம், முதலீடு, அந்நிய முதலீட்டு வரவு, வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குதல், சேவை துறை, உலகளாவிய வர்த்தக சவால்களை எதிர்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றின் மீது தனி கவனம் செலுத்தப்படவுள்ளது.

சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிச்சயமற்றதன்மை நிலவிவரும் நிலையில், உள்நாட்டு தேவை மற்றும் உற்பத்தியை அதிகரித்து, உலகளவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் முக்கிய பொருளாதார நாடாக தன்னை நிலைநிறுத்தும் செயல்களில் இந்தியா தீவிரம்காட்டி வருகிறது.

இன்றைய பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு பேசிய பிரதமர் மோடி, 21ஆம் நூற்றாண்டின் காலாண்டின் முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெறவிருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், நிர்மலா சீதாராமன், தொடர்ந்து 9வது முறையாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த முதல் பெண் மத்திய நிதியமைச்சர் என்ற சிறப்பை பெறுகிறார் என்று கூறினார்.

