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எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கையின்போது தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு இடையே கருத்து முரண்பாடு? ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் போர்க்கொடி

மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலை, தேர்தல் ஆணையமும் பாஜகவும் சேர்ந்து சீர்குலைத்தது அம்பலமாகிவிட்டது என்று மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷியுடன் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்
தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷியுடன் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2026 at 8:41 PM IST

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புதுடெல்லி: நாடு தழுவிய அளவில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்.ஐ.ஆர்) நடவடிக்கை மேற்கொண்டபோது, தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு இடையே கருத்து முரண்டுபாடுகள் வந்ததாக வெளியான தகவலை அடுத்து, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் போர்க்கொடி உயர்த்தி உள்ளன.

இந்தியத் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வேண்டும் என்றும், அவரை கைது செய்ய வேண்டும் எனவும், நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களை ரத்து செய்துவிட்டு மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி உள்ளன.

இதுதொடர்பாக ஊடகம் ஒன்றில் வெளியான செய்தியில், "பல்வேறு மாநிலங்களில் பெயர்களை நீக்குவது உள்பட எஸ்ஐஆர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு தேர்தல் ஆணையர்களான சுக்பீர் சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகிய இருவரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

குறிப்பாக, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வந்த 10 மாதங்களில், இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்களும் 14 முறை எழுத்துப்பூர்வமாக தங்கள் ஆட்சேபத்தை தெரிவித்தனர். ஒரே நாளில் 4 முறை அவர்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். ஆனால், அவர்களுக்குத் தெரியாமல் முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன" என்று அந்தச் செய்தியில் கூறப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், இந்த செய்திக்கு தேர்தல் ஆணையம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள விளக்க அறிக்கையில், "அனைத்து முடிவுகளும் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு உட்பட்டு எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை உட்பட இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அனைத்து இறுதி முடிவுகளும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இரு தேர்தல் ஆணையர்களின் முழு ஒப்புதலோடு ஒருமனதாகவே எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

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வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின்போது இரு தேர்தல் ஆணையர்களும் தங்கள் சந்தேகளங்களை தெரிவிப்பது இயல்புதான். ஆனால், இவை பல உறுப்பினர்களை கொண்ட அரசியலமைப்பில் வரும் இயல்பான நடைமுறைகள்தான்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் போர்க்கொடி

ஆனால், இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து, காங்கிரஸ், திமுக, ஆம் ஆத்மி, சிபிஎம், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளன. மத்தியில் ஆளும் பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக இல்லாத வாக்காளர்களைக் குறிவைத்து, இந்தச் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி உள்ளன.

இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும், அவரைக் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி உள்ளன.

மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும் - மம்தா

இதுகுறித்து திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி கூறுகையில், "தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும். மேற்கு வங்கத்திலும், எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்குப் பிறகு பாஜக வெற்றி பெற்ற பிற மாநிலங்களிலும் மறுதேர்தல் நடத்த வேண்டும்" என்று கூறியுள்ளார்.

மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலை, தேர்தல் ஆணையமும் பாஜகவும் சேர்ந்து கபளீகரம் செய்தது அம்பலமாகி விட்டது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

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