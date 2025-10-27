ETV Bharat / bharat

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் நடத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு!

தமிழ்நாடு, புதுவை, கேரளா, குஜராத், உ.பி, மத்திய பிரதேசம், சட்டீஸ்கர், உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பான பயிற்சிகள் நாளை முதல் வழங்கப்பட உள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார்
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 5:15 PM IST

புதுடெல்லி: பீகாரை தொடர்ந்து தமிழகம் உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெற உள்ளதாக தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக டெல்லியில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மிக சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது. பீகார் மக்கள், தேர்தல் ஆணையத்தை நம்பினார்கள. அவர்கள் நம்பிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் காப்பாற்றியுள்ளது. பீகாரில் நடைபெற்ற சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக மேல்முறையீடு எதுவும் செய்யப்படவில்லை. அம்மாநிலத்தில் உள்ள 7.5 கோடி வாக்காளர்களும், இந்த சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

போலி வாக்களாளர்கள், இரு வேறு இடங்களில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருத்தல் போன்ற முறைகேடுகளை தவிர்க்கவே, இந்த சிறப்பு தீவிர திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உண்மையான வாக்காளர்கள் இதன் மூலம் உறுதி செய்யப்படுவார்கள். இதில் முறைகேடுகள் நடைபெறும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. இந்தியாவில் தேர்தலை நியாயமாக நடத்த வேண்டும்; முறைகேடுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டுமே தேர்தல் ஆணையம் இந்த முயற்சிகளை நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு மேற்கொண்டுள்ளது.

வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கான அட்டவணை
வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கான அட்டவணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

21 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக (2002-2004) கடைசியாக வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெற்றது. நீண்ட வருடங்களாக இது தடைப்பட்டு இருந்தது. அதற்கான முன்னெடுப்பாக பீகாரில் தற்போது வெற்றிகரமாக வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் முடிந்துள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இரண்டாவது கட்டமாக 12 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் விரைவில் வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெறவுள்ளது. சுதந்திரத்துக்கு பிறகு 1952 முதல் 2004 வரை 9 முறை இந்த பணிகள் நடைபெற்றுள்ளது. நீண்டகாலமாக தடைப்பட்டிருந்த இந்த வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு சிறப்பு பணிகள், தற்போது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி சென்றுள்ளது.

சிறப்பு திருத்தம் நடைபெறும் மாநிலங்களில் உள்ள வாக்காளர் எண்ணிக்கை
சிறப்பு திருத்தம் நடைபெறும் மாநிலங்களில் உள்ள வாக்காளர் எண்ணிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தற்போது விரைவில் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களில், வாக்காளர் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் தொடங்கப்படவுள்ளன. தமிழ்நாடு, புதுவை, கேரளா, குஜராத், உ.பி, மத்திய பிரதேசம், சட்டீஸ்கர், உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இந்த பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படவுள்ளது. நவம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வரை வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடைபெறும். இதற்கான பயிற்சிகள் நாளை முதல் வழங்கப்படும்" எனவும் தெரிவித்தார்.

