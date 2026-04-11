தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆர்ஜேடி கட்சிக்கு 'அரிக்கேன் விளக்கு' சின்னம் ஒதுக்கீடு

ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் கோரிக்கையை ஏற்று தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் அரிக்கேன் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

Published : April 11, 2026 at 9:24 PM IST

புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் லாலு பிரசாத் யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் (ஆர்ஜேடி) கட்சிக்கு 'அரிக்கேன் விளக்கு' சின்னத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கி உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதேநாளில், மேற்கு வங்கத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான முதலாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. மேற்கு வங்கத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 29-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இரு மாநிலங்களிலும் பதிவாகும் வாக்குகள் மே மாதம் 4-ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் போட்டியிடும், அந்த மாநிலங்களை சாராத அரசியல் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சின்னங்களை ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் லாலு பிரசாத் யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் (ஆர்ஜேடி) கட்சிக்கு அவர்களின் அரிக்கேன் விளக்கு சின்னத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கி உள்ளது.

லாலு பிரசாத் யாதவ் தலைமையிலான ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சி, பீகாரிலும், ஜார்க்கண்டிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியாக உள்ளது. அந்த மாநிலங்களில் ஆர்ஜேடி கட்சிக்கு அரிக்கேன் விளக்கு தேர்தல் சின்னமாக ஏற்கெனவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் நடைபெறும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் ஆர்ஜேடி கட்சி போட்டியிடுகிறது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநில கட்சிகள், அங்கீகாரம் பெறாத மாநிலங்களில் தேர்தலில் போட்டியிடும்போது அங்களுக்கு ஏற்கெனவே ஒதுக்கப்பட்ட சின்னத்தையே பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று தேர்தல் சின்னங்கள் ஒதுக்கீடு-1968 சட்டம் கூறுகிறது.

இந்த சட்டத்தின்படி, தங்களுக்கு ஏற்கெனவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ள அரிக்கேன் விளக்கு சின்னத்தையே தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஒதுக்க வேண்டும் என்று ஆர்ஜேடி கட்சி, தேர்தல் ஆணையத்திடம் கோரிக்கை விடுத்திருந்தது.

இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொண்ட தேர்தல் ஆணையம், தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆர்ஜேடி கட்சி, அவர்களின் அரிக்கேன் விளக்கு சின்னத்தை ஒதுக்கி உள்ளது. இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்க தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கடிதம் எழுதியுள்ளது.

இதேபோல், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் அசாதுதீன் ஒவைசி தலைமையிலான அகில இந்திய மஜ்லீஸ் கட்சிக்கு 'பட்டம்' சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அதாவலே தலைமையிலான இந்திய குடியரசு கட்சிக்கு (அதாவலே) 'கரும்பு விவசாயி' சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் மத்திய இணையமைச்சர் ஜெயந்த் சௌதரி தலைமையிலான ராஷ்டிரிய லோக் தளம் கட்சிக்கு 'கை பம்பு' சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

