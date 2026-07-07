இந்தியாவிலேயே இதுதான் முதன்முறை: யானைகளுக்கு 'இசிஜி' பரிசோதனை
தசரா விழாவின் போது யானைகளுக்கு உடல்நலக்குறைவால் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே இந்த பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
Published : July 7, 2026 at 8:17 PM IST
மைசூர்: இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக யானைகளுக்கு இசிஜி டெஸ்ட் எடுக்கும் பணியில் கர்நாடகா வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.
நாடு முழுவதும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளில் ஒன்று தசரா. குறிப்பாக, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களில் தசரா பண்டிகை அக்டோபர் மாதம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்படும்.
அதிலும், கர்நாடகா மாநிலம் மைசூரில் நடைபெறும் தரசா நிகழ்ச்சிகள் உலக அளவில் பிரபலம் என்றே சொல்லலாம்.
மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மைசூர் அரண்மனையில், நூற்றுக்கணக்கான யானைகள் புடை சூழ, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் திரளுடன் தசரா பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்படும்.
அந்த வகையில், நடப்பாண்டு தசரா பண்டிகைக்கான ஏற்பாட்டு பணிகள் மைசூரில் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதன் ஒருபகுதியாக, இந்த தசரா நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளும் யானைகளை தேர்வு செய்யும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
முதற்கட்டமாக, குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள யானைகள் சரணாலயத்தில் வளர்க்கப்படும் யானைகளுக்கு, மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளும் பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
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யானைகளுக்கு ரத்தப் பரிசோதனை, சாணப் பரிசோதனை, பெண் யானைகள் கர்ப்பமாக இருக்கிறதா என்பதை தெரிந்துகொள்ள 'அல்ட்ரா சவுண்ட்' பரிசோதனை ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இவை அனைத்தும் வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்படும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள்தான். ஆனால், இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக யானைகளுக்கு இசிஜி (ECG) பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் பணியில் கர்நாடகா வனத்துறையினர் தற்போது ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தசரா பண்டிகையில் கலந்துகொள்ளும் யானைகள் எந்தவித உடல் உபாதைகளாலும், நோய்களாலும் பாதிக்கப்படாதவையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வதற்காகவே இந்த இஜிசி பரிசோதனையும் அறிமுகம் செய்யப்படடுள்ளதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து கர்நாடகா கால்நடை துறை உயரதிகாரி டாக்டர் முஜாஹித் கூறுகையில், "யானை முகாம்களுக்கு இசிஜி உபகரணங்களுடன் நாங்கள் செல்வது இதுவே முதன்முறை. இப்போது மைசூரில் தொடங்கியுள்ள இந்த இசிஜி பரிசோதனை நடைமுறை, எதிர்காலத்தில் யானைகளின் மருத்துவப் பரிசோதனையில் ஒரு அங்கமாக மாறிவிடும்" என்றார்.
இசிஜி பரிசோதனை என்றால் என்ன?
இஜிசி (ECG) என்பது 'எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம்' (Electrocardiogram) என்பதன் சுருக்கம் ஆகும். இதயம் துடிக்கும் போது உருவாகும் மின் சமிக்ஞைகளை ஆய்வு செய்வதே இசிஜி பரிசோதனை. இதன் மூலம் ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு உள்ளதா, மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா போன்றவற்றை கண்டறிய முடியும்.