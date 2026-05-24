எபோலா வைரஸ் பரவல்; ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்
ஜனநாயகக் குடியரசு, உகாண்டா, தெற்கு சூடானில் இருக்கும் இந்தியர்கள் சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
Published : May 24, 2026 at 4:08 PM IST
புது டெல்லி: எபோலா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பரவி வரும் காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு, உகாண்டா, தெற்கு சூடான் ஆகிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு தேவையின்றி பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்குமாறு நாட்டு மக்களை மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத் துறை மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், 'காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு, உகாண்டா ஆகிய நாடுகளில் எபோலா வைரஸ் தொற்று பரவி வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, சர்வதேச சுகாதார கட்டுப்பாட்டு விதிகளின் கீழ் சர்வதேச பொது சுகாதார அவசரநிலையை உலக சுகாதார நிறுவனம் கடந்த மே 17-ஆம் தேதி அறிவித்தது.
மேலும் ஏற்கெனவே பண்டிபோக்யா வகை எபோலா வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நகரங்களில் இருந்து வருபவர்களை எல்லையிலேயே கண்காணித்து தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றும், எபோலா தொற்று பரவும் நகரங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் சர்வதேச அவசரகால கமிட்டி கடந்த 22ஆம் தேதி பரிந்துரை செய்திருந்தது. காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு, உகாண்டா, தெற்கு சூடான் ஆகிய நாடுகளில் எபோலா தொற்று பரவுவதற்கு அதிகம் வாய்ப்பு இருப்பதாகம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
WHO Declares #Ebola Outbreak a Public Health Emergency of International Concern; Africa CDC Declares Public Health Emergency of Continental Security— PIB India (@PIB_India) May 24, 2026
Government of India Advises Citizens to Avoid Non-Essential Travel to Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan…
எனவே, இந்திய குடிமக்கள் யாரும் காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு, உகாண்டா, தெற்கு சூடான் ஆகிய நாடுகளுக்கு அவசியமன்றி பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.
மேற்கண்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் வசிக்கும் இந்திய குடிமக்கள் அல்லது பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய குடிமக்கள் உள்ளூர் சுகாதாரத் துறையினரின் முன்னெச்சரிக்கை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
எபோலா தொற்று அறிகுறிகளுடன் இருப்பவர்களை தொடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், லேசான காய்ச்சல் தொடர்பான அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை பெற வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
இந்தியாவில் பண்டிபுக்யோ வகை எபோலா வைரஸ் தொற்றால் யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை. உலக சுகாதார அமைப்பின் பரிந்துரையின்படி, எபோலா தொற்று பரவும் நாடுகளின் சூழ்நிலையை மத்திய அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது' என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.