அமர்நாத் பாதையில் கனரக இயந்திரங்கள் - புனித சேஷ்நாக் ஏரிக்கு ஆபத்தா? காஷ்மீரில் வெடித்த புதிய சர்ச்சை
சமூக வலைதளங்களில் பரவும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ள எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பு, அங்கு எந்தவொரு புதிய கட்டுமானப் பணிகளும் நடைபெறவில்லை என தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 3:37 PM IST
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்காம் அருகே அமர்நாத் குகைக்குச் செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ள புனிதமான சேஷ்நாக் ஏரி அருகே, கனரக இயந்திரம் மூலம் மண் தோண்டி சாலை அமைக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இமயமலையின் மென்மையான ஆல்பைன் சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தில் கனரக இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு அரசியல் தலைவர்களும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர்.
சேஷ்நாக் ஏரி எங்கே உள்ளது?
சேஷ்நாக் ஏரி, பனிப்பாறைகளால் செதுக்கப்பட்ட ஒரு ஆல்பைன் பள்ளத்தாக்கில், ஏறக்குறைய 3,590 மீட்டர் (11,780 அடி) உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீநகரிலிருந்து 120 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், பஹல்காமிலிருந்து 23 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ள இந்த ஏரியை, சந்தன்வாரி வரை சாலை மார்க்கமாக அடையலாம். அங்கிருந்து மலையேற்றம் அல்லது குதிரை சவாரி மூலமாகவும் சென்றடையலாம். அமர்நாத் குகை இந்த ஏரிக்கு வடக்கே 20 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது.
A Crime Against Hinduism and Faith in Nature. Sheshnag is not just another lake in the mountains of Kashmir. In Hinduism , it is the sacred landscape where Lord Shiva is believed to have left behind the serpents before proceeding towards the Amarnath Cave to narrate the Amar Katha to Goddess Parvati. For generations, Hinduism has revered rivers, springs, lakes and mountains as sacred manifestations of nature. There is a profound contradiction in invoking Hindu faith while allowing the very landscape associated with that faith to be disturbed through unnecessary construction, road cutting and surface levelling. What is being projected as development must not come at the cost of a fragile alpine ecosystem and a landscape deeply embedded in Hindu religious belief. Faith and ecology are not competing interests. Both demand protection. You cannot celebrate the sanctity of a pilgrimage while disregarding the sanctity of the landscape through which it passes. If we cannot respect Sacred Sheshnag, what exactly are we preserving in the name of the Amarnath Yatra?— Mohit Bhan ( موہت بھان ) (@buttkout) November 23, 2026
இந்த நிலையில், சாலை அமைக்கும் வீடியோவை பகிர்ந்த மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் மோஹித் பான், 'புனிதமான சேஷ்நாக் ஏரியை நம்மால் மதிக்க முடியவில்லை என்றால், அமர்நாத் யாத்திரை என்ற பெயரில் நாம் எதைப் பாதுகாக்கிறோம்?' என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும், 'சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு அமர் கதையை சொல்வதற்கு முன்பு தனது நாகங்களை விட்டுச் சென்ற புனிதத் தலமாக இந்து மதத்தில் சேஷ்நாக் போற்றப்படுகிறது. இயற்கையை கடவுளாக வழிபடும் நம்பிக்கையைப் பேசிக் கொண்டே, அந்தப் புனித நிலப்பரப்பைத் தேவையற்ற கட்டுமானங்கள் மூலம் சிதைப்பது இந்து மத நம்பிக்கைக்கு எதிரான குற்றம்' என்றும் மோஹித் பான் சாடினார்.
காஷ்மீரின் மதகுரு மிர்வைஸ் உமர் பாரூக் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் ராஜா முசாபர் பட் ஆகியோரும், பனிப்பாறைகள் நிறைந்த இந்தப் பகுதியில் கனரக இயந்திரங்கள் சென்றது பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கும் என்றும், உடனடியாகப் பணிகளை நிறுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
This is a disaster - How such heavy machine reach to our Glaciers of Kashmir? @moefcc @CPCB_OFFICIAL @LokBhavanJandK @CM_JnK— Dr Raja Muzaffar Bhat (@rtimuzaffar) November 22, 2026
எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பு மறுப்பு
சமூக வலைதளங்களில் பரவும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ள எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பு (Border Roads Organisation - BRO), அங்கு எந்தவொரு புதிய கட்டுமானப் பணிகளும் நடைபெறவில்லை என தெரிவித்துள்ளது. அமர்நாத் யாத்திரைக்கு பிந்தைய பராமரிப்புப் பணிகளின் கீழ், ஏற்கனவே உள்ள நடைபாதைகளை அகலப்படுத்தும் மற்றும் பலப்படுத்தும் பணிகள் மட்டுமே நடைபெறுவதாகவும், பக்தர்களின் பாதுகாப்பிற்காகவே அனைத்து சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளையும் பின்பற்றி இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் விளக்கமளித்துள்ளது.
புதிய சாலை மற்றும் சுரங்கப்பாதைத் திட்டம்
கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 11,780 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள சேஷ்நாக் ஏரிக்கு செல்ல தற்போது சந்தன்வாரி வரை மட்டுமே சாலை வசதி உள்ளது. இந்நிலையில், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுக் கழகம், கானாபல் முதல் பால்டால் வரையிலான 110 கி.மீ தூர NH-501 நெடுஞ்சாலையை மேம்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது.
சுமார் ரூ. 3,500 முதல் ரூ. 5,300 கோடி மதிப்பீட்டில் உருவாகும் இத்திட்டத்தில், சந்தன்வாரியிலிருந்து சேஷ்நாக் வழியாகச் சங்கம் டாப் வரை 22.3 கி.மீ சாலை மற்றும் 10.8 கி.மீ நீள இரட்டைக் குழாய் சுரங்கப்பாதை அமைக்கவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இது பல நாட்கள் நடந்து செல்லும் அமர்நாத் யாத்திரையை சில மணி நேரப் பயணமாகக் குறைக்கும் நோக்கில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ஜம்மு காஷ்மீர் வனத்துறை அமைச்சர் அல்தாஃப் அஹ்மத் வானியை ஈடிவி பாரத் குழு தொடர்பு கொள்ள முயன்றது. ஆனால் நமது செய்தியாளரின் அழைப்புகளுக்கு அவர் பதிலளிக்கவில்லை. அவர் பதிலளித்தவுடன் இந்தச் செய்தி புதுப்பிக்கப்படும்.