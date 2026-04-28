மத வழிபாட்டு தலங்களுக்கென்று விதிமுறைகள் இல்லையா? - சபரிமலை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களும் சென்று வழிபடலாம் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிரான மனுக்கள் மீதான விசாரணையானது 9 பேர் கொண்ட நீதிபதிகள் அமர்வு முன்பு நடைபெற்று வருகிறது.
Published : April 28, 2026 at 4:02 PM IST
புது டெல்லி: ஒரு மத வழிபாட்டு தலத்தை நிர்வகிப்பதற்கான உரிமை இருக்கிறது என்பதற்காக அதற்கு எந்தவித விதிமுறைகளும் இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை என சபரிமலை விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்,து தெரிவித்துள்ளனர்.
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களும் சென்று வழிபடலாம் என்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்புகள் வலுத்த நிலையில், இந்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்கின் விசாரணையானது தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் பி.வி. நாகரத்னா, எம்.எம். சுந்தரேஷ், அஹ்சானுதீன் அமானுல்லா, அரவிந்த் குமார், அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மசிஹ், பிரசன்னா பி. வரலே, ஆர். மகாதேவன், ஜாய்மால்யா பாக்ஜி ஆகிய 9 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு முன்பு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த வழக்கானது இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், ஹஸ்ரத் கவாஜா நிஜாமுதீன் அவுலியா தர்கா சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நிஜாம் பாஷா, "இஸ்லாமிய மரபின்படி, புனிதர்கள் இறந்துவிட்டால் அதுகுறித்து வெவ்வேறு கருத்துகள் கூறப்படுகின்றன. அதேசமயம், சூஃபி நம்பிக்கையின்கீழ், ஒருவரை நல்லடக்கம் செய்த இடத்திற்கு மிகுந்த மரியாதை அளிக்கப்படுகிறது. தர்கா என்பதே ஒரு புனிதர் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்ட இடமாகும்” என்று வாதிட்டார்.
மேலும், "ஒரு மத வழிபாட்டு தலத்திற்குள் பக்தர்கள் வருகை புரிவதை ஒழுங்குப்படுத்தும் உரிமையானது அதை நிர்வகிக்கும் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாகும்” என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி அமானுல்லா, “நிர்வகிப்பதற்கான உரிமை இருக்கிறது என்றால் அங்கு எந்தவித கட்டமைப்பும் இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை. எந்தவொரு செயலாக இருந்தாலும், அதற்கென ஒரு முறையான வழிமுறை வகுக்கப்படுவது அவசியம்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவர் கூறியபோது, “தர்கா, கோயில் என எந்த தலமாக இருந்தாலும் சரி, அந்தந்த நிர்வாகத்திற்கென்று பல்வேறு அம்சங்களும், வழிபாட்டு நெறிமுறைகளும், சடங்குகளும் இருக்கும். அதை ஒழுங்குப்படுத்த யாரேனும் ஒருவர் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தன் விருப்பப்படி செய்வதற்கோ அல்லது எல்லா நேரமும் வாயில்கள் திறந்தே இருப்பதற்கோ சாத்தியமில்லை.
எனவே ஒரு தலத்தை நிர்வகிக்கும் அமைப்பு எது என்றே கேள்வி எழுகிறது. அங்கு பாதுகாப்பும் ஒழுங்குமுறையும் அவசியமாகிறது. அதே நேரத்தில், அது அரசியலமைப்பு வரம்புகளை மீறவும்கூடாது; பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு மத வழிப்பாட்டு நிறுவனத்திற்கும் நெறிமுறைகள் இருக்க வேண்டும் என்றாலும், அதை ஒவ்வொரு தனிநபரும் தீர்மானிக்க முடியாது” என்றார்.
நீதிபதியின் கருத்தை தொடர்ந்து. இந்த வழக்கின் மீதான விவாதமானது 9 பேர் கொண்ட அமர்வு முன்பு தொடர்ந்து நடைபெற்றது.