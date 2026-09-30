இன்றே கடைசி நாள்! e-KYC சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் சிலிண்டர் மானியம் 'கட்'
நாட்டிலுள்ள 14 கிலோ எடை கொண்ட கியாஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்களில் இதுவரை 89.9 விழுக்காட்டினர் ஏற்கனவே e-KYC சரிபார்ப்பை முடித்துவிட்டனர்.
Published : September 30, 2026 at 11:00 AM IST
மும்பை: வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் e-KYC-ஐ சமர்ப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள் என மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. அவ்வாறு சமர்ப்பிக்காதவர்களுக்கு அக்டோபர் 1 முதல் அரசின் மானியம் வழங்கப்படாது என்பது நினைவுகூரத்தக்கது.
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள் வேறு வணிக நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுவதாக பல்வேறு ஆய்வுகளின் மூலம் தெரியவந்ததையடுத்து, இதனை தடுக்க மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம் கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. அதன்படி, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் பயன்படுத்தும் கியாஸ் நிறுவனத்தின் செயலி மற்றும் ஆதார் செயலி மூலமாக e-KYC-யை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்கு செப்டம்பர் 30 வரை காலக்கெடு நிர்ணயித்திருந்தது. அவ்வாறு சமர்ப்பிக்காதவர்கள் அக்டோபர் 1 முதல் சந்தை விலையில் கியாஸ் சிலிண்டர் வாங்க வேண்டியிருக்கும்.
சிலிண்டர் மானியம் கிடைக்காது
அதாவது அவர்களுக்கு மத்திய அரசால் ஒரு சிலிண்டருக்கு வழங்கப்படுகிற ரூ. 210 மானியம் வழங்கப்படாது. அதேசமயம் அவர்களுக்கு கியாஸ் இணைப்பு துண்டிக்கப்படாது. சிலிண்டர் தொடர்ந்து விநியோகிக்கப்படும். ஆனால் சந்தை விலை கொடுக்கவேண்டி இருக்கும். இந்த அறிவிப்பின்படி, இன்றே e-KYC சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள்.
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களை வணிக மற்றும் பிற தொழில் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கு பயன்படுத்துவதை தடுப்பதும், போலி இணைப்புகளை ரத்து செய்வதுமே இதன் நோக்கம் என்று உணவு மற்றும் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
e-KYC எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?
இன்றுடன் கடைசி நாள் என்பதால் e-KYC சரிபார்ப்பை முடிக்காதவர்கள் விநியோக ஊழியரின் இயந்திரம் மூலமாகவோ, எரிவாயு முகமை அலுவலகத்திற்குச் சென்றோ, மொபைல் செயலில் மூலமாகவோ செய்துகொள்ளலாம்.
eKYC pending? Get it done today!— Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) September 29, 2026
Complete your eKYC before 1 October 2026 to continue receiving domestic LPG refills at the regulated RSP with applicable subsidy.
Use the HelloBPCL App, talk to your distributor, or ask your delivery personnel.#Bharatgas #eKYC #LPG… pic.twitter.com/fAKaAad4eD
இன்டேன் வாடிக்கையாளர்கள் ‘IndianOil One’, பாரத் கேஸ் வாடிக்கையாளர்கள், ‘IndianOil One’, ஹெச்.பி கேஸ் வாடிக்கையாளார்கள் ‘HP Pay’ ஆகிய அதிகாரப்பூர்வ செயலிகளின் மூலம் இந்த சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ளலாம்.
சமையம் எரிவாயு சிலிண்டர் பயனர்கள்
நாடு முழுவதும் இந்தியன் ஆயில் (IOCL), பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL) மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் (HPCL) ஆகிய 3 முக்கிய நிறுவனங்களிலும் சேர்த்து மொத்தம் 3 கோடியே 58 லட்சத்து 47 ஆயிரத்து 732 (3,58,47,732) வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்கள் இருக்கின்றனர். இதில் ஒற்றை சிலிண்டர் வைத்திருப்பவர்கள் ஒரு கோடியே 87 லட்சத்து 81 ஆயிரத்து 351 (1,87,81,351) பேர். முறையே, ஒரு கோடியே 70 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 381 (1,70,66,381) பேர் இரட்டை சிலிண்டர் வைத்திருக்கின்றனர்.
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நமது நாட்டிலுள்ள 14 கிலோ எடை கொண்ட கியாஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்களில் இதுவரை 89.9 விழுக்காட்டினர் ஏற்கனவே e-KYC சரிபார்ப்பை முடித்துவிட்டனர். அவர்கள் மீண்டும் இந்த செயல்முறையை செய்ய தேவையில்லை என்றாலும், ஒருமுறை சரிபார்த்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் பல வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த சரிபார்ப்பு விதிமுறை குறித்த போதிய விழிப்புணர்வே இல்லாததால் குழப்பமடைந்துள்ளனர்.
இந்த சரிபார்ப்பு குறித்து அறிந்திராத கல்வியறிவு இல்லாதவர்கள், பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் திடீரென விலையேறினால் பாதிக்கப்படுவர். எனவே அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவித்திருக்க வேண்டும் அல்லது அவர்களுக்கான கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.