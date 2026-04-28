ETV Bharat / bharat

துருக்கியில் கைதான நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிமின் கூட்டாளி இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்

உளவுத்துறை அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சலீம் டோலா, விரைவில் மும்பை போலீஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 3:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: நிழல் உலக கும்பலின் தலைவராக அறியப்படும் தாவூத் இப்ராஹிம்-இன் நெருங்கிய கூட்டாளியான சலீம் டோலா, துருக்கியில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர் தற்போது இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளார்.

சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னனும், நிழல் உலக தாதாவுமான தாவூத் இப்ராஹிம்மின் நெருங்கிய கூட்டாளியான சலீம் டோலா, கடந்த 25 ஆம் தேதி துருக்கி போலீஸாரால் அந்நாட்டின் இஸ்தான்புல் நகரில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்.

போதைப்பொருள் கடத்தலில் முக்கிய புள்ளியாக கருதப்படும் இவர் மீது இந்தியாவில் போதைப் பொருள் கடத்தல் சார்ந்த பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. முக்கியமாக மஹாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மெபெட்ரான் போதைப்பொருள் வழக்கின் முக்கிய குற்றவாளியாக சலீம் டோலா அறியப்படுகிறார்.

இந்த நிலையில் சலீம் டோலாவை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் இந்திய புலனாய்வு துறை களமிறங்கியது. தொடர்ந்து, சர்வதேச போலீஸ் அமைப்பான இன்டர்போலின் உதவியையும் அது நாடியது. அதனடிப்படையில் சலீம் டோலாவிற்கு எதிராக ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ் விடுத்து, இன்டர்போல் அமைப்பு அவரை தீவிரமாக தேடி வந்தது.

சலிம் டோலா கைதான விபரம்
சலிம் டோலா கைதான விபரம் (IANS)

இந்த நிலையில் துருக்கி தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு மற்றும் உள்ளூர் போலீஸார் மேற்கொண்ட அதிரடி சோதனையில் டோலா சலீம் பிடிபட்டார். இஸ்தான்புல் பகுதிக்குட்பட்ட ஓர் குடியிருப்பில் பதுங்கியிருந்தபோது அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக, சிஎன்என் துருக்கி நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, நவீன தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு அவர் பதுங்கியிருந்த துல்லியமான இடத்தை கண்டறிந்ததாகவும், அதன் பின்னரே அவரை துருக்கி போலீஸார் சுற்றி வளைத்ததாகவும் அந்த செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது. சலீம் டோலா கைது செய்யப்பட்டதையடுத்து அவர் தற்போது இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளார். இஸ்தான்புல்லில் இருந்து டெல்லி விமான நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவரிடம், தற்போது ரகசிய இடத்தில் வைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதில், சர்வதேச போதைப்பொருள் நெட்வொர்க்குகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பாகிஸ்தானில் பதுங்கியிருப்பதாக இந்திய உளவுத்துறையால் நம்பப்படும் தாவூத் இப்ராஹிம் நடவடிக்கைகள் குறித்து விரைவில் தெரிய வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உளவுத்துறை அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சலீம் டோலா, விரைவில் மும்பை போலீஸாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளார்.

TAGGED:

DAWOOD IBRAHIM
சலிம் டோலா கைது
DRUG KINGPIN SALIM DOLA
DEPORTED TO INDIA
SALIM DOLA DEPORTED TO INDIA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.