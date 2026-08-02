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வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவுக்கு போதைப்பொருள் இல்லாத இளைஞர்கள் அவசியம் - பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தல்

பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை தங்கள் கண்முன்னே படிப்படியாக பாழாவதைக் கண்டு தினம் தினம் பெற்றோர் வேதனையுடன் வாழ்கிறார்கள் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய பிரதமர் மோடி
விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய பிரதமர் மோடி (@NarendraModi/Yt via PTI Photo)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 8:22 PM IST

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புதுடெல்லி: வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைவதற்கு, இந்தியாவில் உள்ள இளைஞர்கள், நல்ல உடல் நலத்துடனும், மனநலத்துடனும் அனைத்து வகையான போதைப்பொருள் பயன்பாட்டில் இருந்தும் விலகி இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

இந்தியாவில், இளைஞர்களிடையே போதைப்பொருள் பழக்கத்தை முற்றிலும் ஒழிக்கும் நோக்கில், ‘வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கான போதைப்பொருள் இல்லா இளைஞர் உறுதிமொழி இயக்கம்' விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலிக் காட்சி வாயிலாக இன்று தொடக்கி வைத்தார். இதில், ஏராளமானோர் காணொலி முறையில் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பேசுகையில், “போதைப்பொருள் தற்காலிக மகிழ்ச்சியைத் தந்தாலும், அது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் பாதாளத்தில் தள்ளிவிடும். போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து மீண்டு வருபவர்கள்தான் உண்மையான போராளிகள். அவர்களை சமூகம் புறக்கணிக்காமல், கௌரவித்து மறுவாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். போதைப்பொருள் பழக்கத்தில் இருப்பவர்கள், யோகா, தியானம் மற்றும் சமூகத்தினரின் ஆதரவு மூலம் விடுபட முடியும்.

வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைவதற்கு இளைஞர்கள் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் ஆரோக்கியத்துடனும் முழு தன்னம்பிக்கையுடனும் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். இதுதான் இந்த பிரசாசரத்தின் நோக்கம்.

ஒருவர் போதைப்பொருள் பழகத்திற்கு அடிமையானால், அவர்களின் உடல்நலம் மட்டும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவர்களின் தாயாரின் முகத்தில் இருந்த புன்னகை மறைந்து விடுகிறது. தந்தையின் எதிர்கால கனவு சிதைந்து விடுகிறது. தங்கையின் நம்பிக்கை குறைகிறது. இளைஞர்களுக்கு சமூகத்தில் இருந்த நன்மதிப்பும் குறைந்து விடுகிறது.

தங்கள் கண்முன்னே பிள்ளைகளின் வாழ்க்கை படிப்படியாக பாழாவதைக் கண்டு தினம் தினம் பெற்றோர் வேதனையுடன் வாழ்கிறார்கள். பிள்ளைகளின் போதைப் பழக்கத்தை பெற்றோர் அவமானமாகக் கருதி மூடி மறைக்காமல், அவர்களுடன் வெளிப்படையாகப் பேசி மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.

100 வாரங்களுக்கு மக்கள் இயக்கம்

இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து 100 வாரங்களுக்கு மக்கள் இயக்கமாக நடைபெறும். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் விளையாட்டுப் போட்டிகள், நடைப்பயணங்கள், தியான அமர்வுகள், வீதி நாடகங்கள் மற்றும் கலைப் போட்டிகள் போன்ற பல்வேறு விழிப்புணர்வு செயல்பாடுகள் நடத்தப்படும்.

2047-க்குள் ‘வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை’ உருவாக்க இளைஞர்கள் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பது அவசியம்.

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போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களுக்கு எதிராக அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. முந்தைய காலத்தை விட தற்போது கைது நடவடிக்கைகளும், பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப்பொருள் பறிமுதல்களும் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன" என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்கள், தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் 125-க்கும் மேற்பட்ட ஆன்மிக அமைப்புகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான இளைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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