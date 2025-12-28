அப்துல் கலாமுக்கு பிறகு நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் பயணம் செய்த குடியரசுத் தலைவர் முர்மு
நீர்மூழ்கிக் கப்பலில் திரௌபதி முர்மு மேற்கொள்ளும் இப்பயணம், ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமுக்குப் பிறகு ஒரு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மேற்கொள்ளும் 2-வது பயணமாகும்.
Published : December 28, 2025 at 3:38 PM IST
கர்நாடகா: குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, கார்வார் கடற்படைத்தளத்தில் இருந்து நீர்மூழ்கிக் கப்பல் மூலம் கடலில் பயணம் மேற்கொண்டார்.
நான்கு நாள் அரசு முறை பயணமாக குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு, கோவா, கர்நாடகா, ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்கிறார். அந்த வகையில், நேற்று (டிச.27) கோவா சென்ற அவர், அங்கு பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு இன்று கர்நாடகா மாநிலத்திற்கு வருகை தந்தார்.
பின்னர், கர்நாடகாவின் கார்வாரில் உள்ள கடற்படைத் தளத்திலிருந்து உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் வாக்ஷீர் (INS Vaghsheer) மூலம் கடலில் பயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது, முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி திரிபாதி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கர்நாடகாவின் கார்வார் கடற்படை தளத்தில் இருந்து, உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட டீசல் - மின்சார நீர்மூழ்கிக் கப்பலான ஐஎன்எஸ் வாக்ஷீரில் மேற்கு கடற்கரைப் பகுதிக்கு பயணம் செய்தார். அவருடன் கடற்படைத் தளபதி அட்மிரல் தினேஷ் திரிபாதி உள்ளிட்டோரும் உடன் சென்றனர்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாமுக்கு பிறகு நீர்மூழ்கி கப்பலில் பயணித்த குடியரசுத் தலைவர் என்ற பெருமையை திரெளபதி முர்மு பெற்றுள்ளார்.
President Droupadi Murmu embarked the Indian Navy's indigenous Kalvari class submarine INS Vaghsheer at Karwar Naval Base, Karnataka. The President is undertaking a sortie on the Western Seaboard. Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi is accompanying the Supreme… pic.twitter.com/8LWzOkc4Ut— President of India (@rashtrapatibhvn) December 28, 2025
ஐஎன்எஸ் வாக்ஷீர் என்பது ஆறாவது P75 டீசல் - மின்சார நீர்மூழ்கிக் கப்பலாகும். இந்திய கப்பல் தயாரிக்கும் நிறுவனமான 'டாக் ஷிப் பில்டர்ஸ் லிமிடெட்' நிறுவனத்தால் இந்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2025 ஜனவரி 15 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய கடற்படையில் சேர்க்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, டிசம்பர் 28 முதல் 30 வரை மூன்று நாள் பயணமாக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திற்கு வருகிறார். ஜாம்ஷெட்பூர், கும்லா மற்றும் ராஞ்சி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கிறார். அதன்படி ராஞ்சியின் பிர்சா முண்டா விமான நிலையத்திற்கு வரும் முர்மு, நாளை காலையில் சிறப்பு ஹெலிகாப்டர் மூலம் ஜாம்ஷெட்பூர் செல்வார்.
குறிப்பாக, நாளை ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள என்ஐடி-யின் 15வது பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொள்ளும் முர்மு, நாளை இரவு ராஞ்சியில் உள்ள லோக் பவனில் ஓய்வெடுக்கிறார். பிறகு செவ்வாய்க்கிழமை கும்லாவுக்குச் சென்று, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மக்கள் கலாச்சார சங்கம விழாவில் (Kartik Yatra) உரையாற்றுவார். அதன்பிறகு டெல்லி புறப்படுவார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குடியரசுத் தலைவரின் வருகையை முன்னிட்டு ஜார்க்கண்டின் ராஞ்சி, ஜாம்ஷெட்பூர் மற்றும் கும்லாவிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ராஞ்சியில் உள்ள பிர்சா முண்டா விமான நிலையம் முதல் லோக் பவன் வரை உள்ள ஹினூ சௌக், பிர்சா சௌக் மற்றும் அர்கோரா சௌக் ஆகிய பகுதிகளில் 200 மீட்டர் சுற்றளவில் ட்ரோன்கள், ஏர் பலூன்கள் மற்றும் பாராகிளைடர்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தடை உத்தரவு டிச.28 காலை 6 மணி முதல் டிச.30 ஆம் தேதி இரவு 10 மணி வரை அமலில் இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ராஞ்சியில் பல்வேறு போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.