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தேநீர் குடித்த பின் கப்பை தூக்கி எறிய வேண்டாம் - அப்படியே கடித்து சாப்பிடலாம்| அசத்தும் அனுஷாவின் கண்டுபிடிப்பு!

தற்போது இந்த 'உண்ணும் தேநீர்க் கோப்பை'கள் ஹோட்டல்கள், திருமண விழாக்கள் மற்றும் சிறு தேநீர்க் கடைகளில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.

உண்ணும் தேநீர் கோப்புகளுடன் அனுஷா
உண்ணும் தேநீர் கோப்புகளுடன் அனுஷா (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 9:01 AM IST

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ஜோகித்லயா (தெலங்கானா): நாம் தினமும் தேநீர் மற்றும் காபி குடித்து முடித்தவுடன், அந்த கோப்பையையும் பிஸ்கெட் போல கடித்துச் சாப்பிடும் ஒரு புதுமையான 'உண்ணும் தேநீர் கோப்பை'களை மென்பொருள் பொறியாளரான அனுஷா உருவாக்கி அசத்தியுள்ளார். பிளாஸ்டிக் மற்றும் காகிதக் கோப்பைகளுக்கு மாற்றாக, சிறுதானியங்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இந்த கண்டுபிடிப்பு பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

யார் இந்த அனுஷா?

கணினி மென்பொருள் பொறியியலில் பட்டம் பெற்ற அனுஷா, பல ஆண்டுகள் ஐடி நிறுவனங்களில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணிபுரிந்தார். அவர் வழக்கமான கணினித் திரை வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி, சமூகத்திற்கும் இயற்கைக்கும் பயனுள்ள ஒரு ஸ்டார்ட்-ஆப் தொழிலை தொடங்க விரும்பினார். அதன் வெளிப்பாடு தான் 'உண்ணும் தேநீர் கோப்பை'.

எப்படி உருவானது இந்த ஐடியா?

நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் காகிதக் கோப்பைகளின் உட்புறம் மெல்லிய பிளாஸ்டிக் படலம் பூசப்பட்டிருக்கும் நுண்பிளாஸ்டிக் துகள்கள் உடலுக்குள் செல்கின்றன. சூடான தேநீர் ஊற்றும் போது, இந்த பிளாஸ்டிக் நம் உடலுக்குள் சென்று தீங்குகளை விளைவிக்கிறது. இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவே அனுஷா இந்த முயற்சியைக் கையில் எடுத்தார்.

ஐடி துறையில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக வெற்றிகரமாக பணிபுரிந்து வந்த அனுஷா, சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு மற்றும் புதிய தொழில்முனைவு மீதான ஆர்வத்தால் இந்த 'உண்ணும் கோப்பை' தயாரிப்பு தொழிலை தொடங்கினார்.

இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய அவர், "ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கு ஆரோக்கியமான சூழல் அவசியம். ஆனால், தற்போது விற்கப்படும் பெரும்பாலான உணவு மற்றும் பானங்கள் பிளாஸ்டிக்கில் பரிமாறப்படுவதாலோ அல்லது பொட்டலமிடப்படுவதாலோ பொதுமக்களுக்கு வேறுவழியில்லை. மக்களின் ஆரோக்கியத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நன்மை தரும் ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்க விரும்பினோம்" என்று அவர் கூறினார்.

கோப்பையின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மூலப்பொருட்கள்

இந்த புதுமையான கோப்பைகள் முற்றிலும் இயற்கையான முறையில் மற்றும் ஆரோக்கியமான தானியங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த சிறுதானிய கோப்பை கேழ்வரகு, அரிசி மாவு, சோள மாவு மற்றும் கோதுமை மாவு ஆகிய சிறுதானிய கலவைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன.

இந்த மாவு கலவையை தானியங்கி மோல்டிங் இயந்திரங்கள் மற்றும் துல்லியமான வெப்பக் கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய அழுத்தப் பேக்கிங் முறையில் கோப்பைகளாக மாற்றுகிறார்.

இந்தக் கோப்பைகளில் ஊற்றப்படும் சூடான தேநீர், காபி அல்லது குளிர்ந்த ஐஸ்கிரீம்கள் உருகாமலும், கோப்பை நமத்துப் போகாமலும் சுமார் 20 முதல் 40 நிமிடங்கள் வரை அப்படியே தாங்கி நிற்கும்.

வெறும் சாதாரண கோப்பையாக இல்லாமல் நுகர்வோரை கவரும் வகையில் சாக்லேட், வெண்ணிலா, ஏலக்காய், ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் உப்பு காரம் ஆகிய சுவைகளிலும் இவை தயாரிக்கப்படுகின்றன.

அனுஷா மற்றும் அவரது கணவர் மனோஜ் ஆகிய இருவருக்கும் உணவு உற்பத்தியில் முன் அனுபவம் இல்லை என்றாலும் தற்போது இந்த துறையில் வெற்றிகரமாக சாதித்து காட்டியுள்ளனர். இருப்பினும், இந்த பயணம் எளிதானதாக இருக்கவில்லை பல சவால்களுடன் இருந்ததாகக் கூறுகிறார் அனுஷா. இது குறித்து பேசிய அவர், “ஆரம்பத்தில், சிறுதானியங்களிலிருந்து மட்டுமே கோப்பைகளைத் தயாரிப்பது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. உறுதியாகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும் ஒரு கோப்பையை தயாரிப்பதற்கு முன்பு, நாங்கள் பல தோல்விகளை சந்தித்தோம். பல சவால்களையும் எதிர் கொண்டோம்” என்று நினைவு கூர்ந்தார்.

தேநீரை குடித்த பிறகு கோப்பையையும் நாம் ஒரு பிஸ்கெட் போல சாப்பிட்டு விடலாம். இதனால் குப்பைகளே உருவாவதில்லை. ஒருவேளை மக்கள் இந்தக் கோப்பைகளை சாப்பிடாமல் வீசி எறிந்தாலும், அவை விலங்குகளுக்கு சிறந்த உணவாக மாறும் அல்லது மண்ணில் விழுந்து சில நாட்களிலேயே இயற்கையாக மட்கிவிடும்.

மைதா மற்றும் பிளாஸ்டிக் கலந்த கோப்பைகளை தவிர்த்து, கால்சியம் மற்றும் இரும்புச்சத்து நிறைந்த ராகி போன்ற சிறுதானிய கோப்பைகளை பயன்படுத்துவது உடலுக்கு மிகவும் நல்லது என மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர். தற்போது இந்த உண்ணும் தேநீர்க் கோப்பைகள் ஹோட்டல்கள், திருமண விழாக்கள் மற்றும் சிறு தேநீர்க் கடைகளில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.

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