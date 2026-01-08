ETV Bharat / bharat

இந்தியா முழுவதும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நீடிக்கத்தான் செய்கிறது - டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன் வேதனை

நமது ஆரோக்கியத்தை சிதைக்கும் காரணிகளில் காற்று மாசுபாடு, சுகாதாரமற்ற உணவு முறை ஆகிய இரண்டும் தான் முதன்மையானவை என்று மருத்துவர் செளமியா சுவாமிநாதன் கூறினார்.

DR SOUMYA SWAMINATHAN
கருத்தரங்கில் உரையாற்றும் மருத்துவர் செளமியா சுவாமிநாதன் (ETV bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 8, 2026 at 8:28 PM IST

ஹைதராபாத்: 'ஆய்வகத்திலிருந்து சமூகத்திற்கு: விக்சித் பாரத்தை 2047 இல் உருவாக்குவதில் அறிவியலின் பங்கு' (Lab to Society: Role of Science Communication in Building Viksit Bharat @ 2047) என்ற தலைப்பிலான தேசிய கருத்தரங்கம் ஹைதராபாதில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மருத்துவர் செளமியா சுவாமிநாதன் கௌரவ விருந்தினராக கலந்துகொண்டார்.

கருத்தரங்கில் பேசும்போது அவர், "ஆரோக்கியமான உணவுகள் என்று தவறாக விளம்பரப்படுத்தும் பெருநிறுவனங்களுடன் நாம் போராட வேண்டியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

மனிதவள மேம்பாட்டின் அவசியம்

இந்தியாவின் தேசிய காசநோய் ஒழிப்பு திட்டத்தின் முதன்மை ஆலோசகராகவும், எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் தலைவராகவும் இருக்கும் செளமியா சுவாமிநாதன், "மறைமுகப் பசியும் நுண்ணூட்டச்சத்து குறைபாடும் நமது அறிவாற்றல் வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டார்.

"இந்தியா தனது மனிதவள மேம்பாட்டில் (Human Capital Development) அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்று அறிவுறுத்திய அவர், "இந்தியாவில் இன்று பிறக்கும் குழந்தைகள், 2047-இல் 21 வயதை எட்டியிருப்பார்கள். அவர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்தில் நாம் இப்போதில் இருந்தே கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த தேசமும் மனித வளத்தில் மேம்பாடு அடையும்" என்றார்.

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் மூளை வளர்ச்சி

"இந்தியாவில் அனைவருக்கும் போதுமான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கிறது என்று நாம் கூறிவிட முடியாது. இன்றைக்கு ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை என்பது நாடு முழுவதும் நீடிக்கதான் செய்கிறது. குறிப்பாக, 'மறைமுகப் பசி' (Hidden Hunger) மற்றும் நுண்ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் குழந்தைகளின் அறிவாற்றல் மேம்படுவதை (Cognitive development) நேரடியாக பாதிக்கின்றன. மனித மூளையின் வளர்ச்சி என்பது ஒரு குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் மட்டுமே நிகழ்கிறது என்பதால், இந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மிகவும் முக்கியமானது" என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

நுண்ஊட்டச்சத்து குறைபாடுடன், நமது ஆரோக்கியத்தை சிதைக்கும் பல்வேறு காரணிகளில் காற்று மாசுபாடு, ஆரோக்கியமற்ற உணவு முறை ஆகிய இரண்டும் முதன்மையானவை என்பதையும் சௌமியா சுவாமிநாதன் சுட்டிக்காட்டினார்.

பல்வேறு தரப்பு வயதினர் மத்தியில் தற்போது அதிகரித்து வரும் உடல் பருமன் பிரச்சனைக்கு நமது தவறான உணவுப் பழக்கமே காரணம் என்று கூறிய அவர், "நல்ல உணவு என்பது விலை உயர்ந்தது அல்ல" என்பதை தெளிவுபடுத்தினார்.

ஆரோக்கியமான உணவுகள் என்று தவறாக விளம்பரப்படுத்தும் பெருநிறுவனங்களுடன் நாம் போராட வேண்டியுள்ளது என்று வேதனை தெரிவித்த அவர், மக்கள் காய்கறிகளை வாங்குவதை விட, இத்தகைய பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளையே அதிகம் நாடுகின்றனர் எனவும் தெரிவித்தார்.

"இன்றைய இணையம் மற்றும் சமூக ஊடக உலகில் தரவுகளும் தகவல்களும் மிக வேகமாகப் பரவுகின்றன. இக்காலகட்டத்தில், சரியான தகவல்களைத் தேடிப் பெறுவது அவசியம். இளைஞர்களிடையே அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்ப்பதில் கல்வி நிறுவனங்கள், குடும்பங்கள் மற்றும் ஊடகங்களுக்குப் பெரும் பங்கு உண்டு" என்று மருத்துவர் செளமியா சுவாமிநாதன் பேசினார்.

