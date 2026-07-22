'எங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காதீர்'| டெல்லி தடியடி வழக்கை அவசரமாக விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு
நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற மாணவர்கள் மற்றும் போராட்டக்காரர்களை காவல் துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும், தடியடி நடத்தியும் கலைத்தனர்.
Published : July 22, 2026 at 12:00 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் மாணவர்கள் நடத்திய பேரணியின் போது காவல் துறையினர் நடத்திய தடியடி குறித்த மனுவை அவசரமாக விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் இன்று மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் நரேந்திர மிஸ்ரா, டெல்லி ஜாந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மீது டெல்லி காவல் துறையினர் கொடூரமான முறையில் தடியடி நடத்தியதாக கூறி, இந்த விவகாரத்தில் உரிய விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அவசர வழக்காக பட்டியலிட்டு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என முறையிட்டார்.
மேலும், பேரணியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மீது காவல் துறையும், துணை ராணுவப் படையும் தடியடி நடத்தியதற்கான வீடியோ ஆதாரங்கள் தங்களிடம் இருப்பதாக வழக்கறிஞர் நரேந்திர மிஸ்ரா குறிப்பிட்டார்.
அதற்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு, "இந்த வீடியோக்களை பார்க்க எங்களுக்கு நேரமும் இல்லை, பார்க்க விரும்பவும் இல்லை. நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்" என தெரிவித்து அவசர விசாரணை கோரிக்கையை நிராகரித்தது.
இளநிலை நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தும் வகையில், நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத் தொடர் தொடங்கிய ஜூலை 20 அன்று நாடாளுமன்றத்திற்கு அவர்கள் பேரணியாக செல்ல முயன்றனர்.
அப்போது பேரணியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் மற்றும் போராட்டக்காரர்களை காவல் துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசியும், தடியடி நடத்தியும் கலைத்தனர். இந்த மோதலில் பலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், இந்த தடியடி சம்பவம் குறித்து சுதந்திரமான விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அதனை அவசரமாக விசாரிக்க ஏற்கனவே டெல்லி உயர் நீதிமன்றமும் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், தற்போது உச்ச நீதிமன்றமும் இந்த விவகாரத்தில் உடனடி தலையீட மறுத்துவிட்டதால், இந்த மனு வழக்கமான நடைமுறையின் படியே விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது.