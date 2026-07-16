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9-ம் வகுப்பில் மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்த வேண்டாம் | மத்திய அரசுக்கு நீதிபதி நாகரத்னா அறிவுரை

ஒருவேளை மாணவர்களுக்கு மூன்றாவது மொழியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசு விரும்பினால், அதற்கான கால அளவை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி நாகரத்னா பரிந்துரை செய்தார்.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 1:09 PM IST

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புதுடெல்லி: சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் 9-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மூன்றாவது மொழியை கட்டாயமாக்கும் மும்மொழிக் கொள்கை தவறானது என்றும், இது பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் குழந்தைகளுக்கு வீண் மன அழுத்தத்தை மட்டுமே உருவாக்கும் என்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பி.வி.நாகரத்னா மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

நவோதயா பள்ளிகள் மற்றும் மொழித் திணிப்பு தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின் போது, மத்திய அரசு மற்றும் சிபிஎஸ்இ நிர்வாகத்தை அவர் கடுமையாக சாடினார். வழக்கு விசாரணையின் போது நீதிபதி நாகரத்னா, 9-ம் வகுப்பில் மும்மொழிக் கொள்கையைக் கொண்டு வருவதற்கு ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்தார்.

"மத்திய அரசே, தயவு செய்து 9-ம் வகுப்பில் மூன்றாவது மொழியை கட்டாயமாக்க வேண்டாம். இன்றைய குழந்தைகளுக்கு 8-ம் வகுப்பின் இறுதியிலேயே பொதுத்தேர்வு மற்றும் கல்வி சார்ந்த மன அழுத்தங்கள் தொடங்கி விடுகின்றன. இந்தச் சூழலில் புதிய மொழியைக் கற்பிப்பது அவர்கள் மீது கூடுதல் சுமையை ஏற்றும்" என்று நீதிபதி நாகரத்னா குறிப்பிட்டார்.

ஒருவேளை மாணவர்களுக்கு மூன்றாவது மொழியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசு விரும்பினால், அதற்கான கால அளவை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் பரிந்துரை செய்தார்.

"3-வது மொழியை 6-ம் வகுப்பிலேயே தொடங்கி, 8-ம் வகுப்புடன் முடித்து விட வேண்டும். 9-ம் வகுப்பிற்கு வரும் போது மாணவர்கள் தங்களின் முக்கிய பாடங்களில் கவனம் செலுத்த ஏதுவாக, கூடுதல் மொழி அழுத்தத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும்" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

மேலும், 'மும்மொழிக் கொள்கை என்பது ஹிந்தி மட்டுமே அல்ல. வேறு எந்த மொழியையும் தேர்வு செய்யலாம். ஹிந்தி வேண்டாம் என்றால் சமஸ்கிருதம் படிக்கலாம். அதில் என்ன பிரச்னை? எல்லா மாநிலங்களிலும் நவோதயா பள்ளிகள் உள்ளன. நீங்கள் உங்களது சொந்த கல்வி முறையை வைத்திருக்கலாம், ஆனால், ஒன்றிய அரசின் பள்ளிகளை தடுக்காதீர்கள்' என்றும் மனுதாரர்களை நீதிபதி நாகரத்னா கேட்டுக் கொண்டார்.

தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ன் கீழ், சிபிஎஸ்இ என அழைக்கப்படும் மத்திய கல்வி வாரியம் 9-ம் வகுப்பு முதல் 3 மொழிகளைக் கற்பதை அண்மையில் கட்டாயமாக்கியது. இதில் இரண்டு மொழிகள் கட்டாயம் இந்திய மொழிகளாக இருக்க வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிராகப் பெற்றோர் தரப்பிலும், பல்வேறு மாநில அமைப்புகள் சார்பிலும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்த போது மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஆனந்த் குரோவர் மற்றும் சங்கரநாராயணன், "திடீரென 3 மொழிகளை கட்டாயமாக்குவதால் தகுதியான ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை, புத்தகங்கள் கிடைக்காமை மற்றும் மாணவர்களின் இயல்பான கல்வி பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது" என தெரிவித்தனர்.

அப்போது சிபிஎஸ்இ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மாணவர்களின் அழுத்தத்தை குறைக்க 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 3-வது மொழிக்குத் தேர்வு இருக்காது என்றும், அது பள்ளி அளவிலான அக மதிப்பீடு மட்டுமே" என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் மாணவர்களின் மனநலம் சார்ந்த குளறுபடிகள் நீடிப்பதால், இது குறித்து விரிவான விளக்கம் அளிக்க தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு மத்திய அரசுக்கு 10 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கி நோட்டீஸ் அனுப்பியது. இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை ஜூலை 29 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

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STRESSFUL TO STUDENTS
JUSTICE B V NAGARATHNA
THIRD LANGUAGE IN CLASS 9

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