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காரை நேராக படுக்கையறைக்கே ஓட்டிச் செல்லலாம்! பீகாரில் வியக்க வைக்கும் ‘டாலர் வில்லா’

60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் திரையுலகில் மறைந்த நடிகர் சந்திரபாபு சென்னையில் தன் படுக்கையறைக்கு கார் செல்லும் வகையில் இதே போன்ற ஒரு 'கார் ரேம்ப்' சிஸ்டத்துடன் வீடு கட்ட முயன்றார்.

முஷாபர்பூரின் 'டாலர் வில்லா'
முஷாபர்பூரின் 'டாலர் வில்லா' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 8:00 AM IST

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முசாபர்பூர்: வீட்டின் தரைத்தளத்தில் அல்லது போர்டிகோவில் காரை நிறுத்தி விட்டு, படிக்கட்டுகள் அல்லது லிஃப்ட் மூலம் செல்வது தான் பொதுவான வழக்கம். ஆனால், காரை அப்படியே படுக்கையறைக்கு அருகிலேயே கொண்டு சென்று நிறுத்த முடியும் என்ற அதிசயத்தை நிஜமாக்கியுள்ளது பீகாரில் உள்ள ஒரு பிரம்மாண்ட சொகுசு பங்களா.

உள்ளூர் மக்களால் ‘அமெரிக்கன் ஹவுஸ்’ என்றும், ‘டாலர் வில்லா’ என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த பங்களா, தற்போது 35 கோடிக்கு விற்பனைக்கு வந்துள்ளதை அடுத்து தேசிய அளவில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. வீட்டின் உரிமையாளரான அஜய் சிங் தற்போது குடும்பத்துடன் அமெரிக்காவில் வசித்து வருகிறார். அங்கு அவர் வாசனை திரவியம் வணிகம் செய்து வருகிறார்.

பீகார் மாநிலம், முசாபர்பூரின் ராம்தயாலு பகுதியில் இந்த பிரம்மாண்ட ‘டாலர் வில்லா’ அமைந்துள்ளது. இந்த வீட்டின் பிரதான நுழைவாயிலில் இருந்து, வீட்டின் மேல் தளங்களுக்கு செல்ல பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ‘கார் ரேம்ப்’ சரிவுப் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

'டாலர் வில்லா' வின் உரிமையாளர் அஜய் சிங்
'டாலர் வில்லா' வின் உரிமையாளர் அஜய் சிங் (ETV Bharat)

வீட்டில் உள்ள வசதிகள்

இதன் மூலம் உரிமையாளர்கள் தங்களது காரை தரைத்தளத்தில் நிறுத்தாமல், நேரடியாக இரண்டு அல்லது மூன்றாவது தளங்களுக்கு ஓட்டிச் சென்று, தங்களின் படுக்கையறைக்கு மிக அருகிலேயே பார்க் செய்ய முடியும்.

இந்த ‘டாலர் வில்லா’ வெறும் கார் ரேம்ப் வசதியோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை, உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்வேறு ஆடம்பர தொழில்நுட்பங்களையும் கொண்டுள்ளது.

மாஸ்டர் பெட்ரூமில் கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டே வீட்டின் பிரதான நுழைவாயிலை பார்க்கும் வகையில் இதன் ஜன்னல்கள் நுட்பமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

வரவேற்பறையில் ஓடும் வீடியோ அல்லது திரைப்படத்தை, படுக்கையறையில் இருந்தபடியே தடையின்றி பார்க்கக்கூடிய நவீன ஸ்கிரீன் ஷேரிங் தொழில்நுட்பம் இதில் உள்ளது.

வீட்டின் உள்ளே செல்ல ‘ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்’, சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி, நீரூற்று, நீச்சல் குளம், பெரிய தோட்டம் மற்றும் மாடியில் ஓய்வெடுப்பதற்கான அழகான 'கெசிபோ' போன்ற இடமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

'டாலர் வில்லா' வின் தோற்றம்
'டாலர் வில்லா' வின் தோற்றம் (ETV Bharat)

உள்ளூர் தொழிலாளர் கைவண்ணத்தில் உருவான மாளிகை

இந்த வீட்டின் கட்டுமானத்திற்காக மக்ரானாவில் இருந்து பிரத்யேக மார்பிள் மற்றும் உயர்தர கிரானைட் கற்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதை விட பெருமையான விஷயம் என்னவென்றால், இந்த அதிநவீனத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சர்வதேசத் தரம் கொண்ட மாளிகையை கட்டி முடித்தவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் முசாபர்பூர் உள்ளிட்ட பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த உள்ளூர் தொழிலாளர்கள் தான் என்று வீட்டின் உரிமையாளர் அஜிய் சிங் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அஜய் சிங்கின் உறவினரும், கட்டிடக் கலை நிபுணருமான விபுல் சிங் கூறுகையில், "முசாஃபர்பூரில் ஒரு வீட்டை கட்ட அஜிய் சிங் முடிவு செய்த போது, அது ​வெளிநாடுகளில் உள்ள வீடுகளில் இருக்கும் வசதிகளை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். கட்டுமானப் பணிகள் 2012-ல் தொடங்கி 2016-ல் நிறைவடைந்தது. அதன்படி கட்டிக் கொடுத்தோம்" என்றார்.

நீண்ட காலமாகவே அந்தப் பகுதியின் முக்கிய அடையாளமாகவும், மக்கள் கூடும் செல்ஃபி ஸ்பாட்டாகவும் விளங்கி வரும் இந்த ‘அமெரிக்க வீடு’, தற்போது விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இது குறித்து பேசிய அருகில் வசிக்கும் ரன்வீர் சிங், அப்போது இந்த வீட்டை கட்ட 6 கோடி ரூபாய் செலவானது என அவர்கள் தெரிவித்தனர் என்றார்.

விஜய்குமார் என்பவர் கூறுகையில், “வீடு கட்டிக் கொண்டிருந்த போதே நாங்கள் அதைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்போம். அது தயாரானதும், எங்களுக்கு அது ஒரு அதிசயமாக தெரிந்தது. இன்றும் கூட, எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம், நாங்கள் இங்கு வந்து, வெளியிலிருந்து அதைப் பார்ப்போம், சில சமயங்களில் செல்ஃபியும் எடுத்துக் கொள்வோம்” என்றார்.

'டாலர் வில்லா' வின் தோற்றம்
'டாலர் வில்லா' வின் தோற்றம் (ETV Bharat)

வைபப் சூர்யவன்ஷி வாங்கப் போகிறாரா?

பீகாரைச் சேர்ந்த இளம் கிரிக்கெட் நட்சத்திரமான வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்த சொகுசு பங்களாவை வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருவதாக உள்ளூர் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

இந்த வீட்டின் தனித்துவமான தோற்றம் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை. நடிகர் விராஜ் பட் நடித்த 'ஏக் ரஜாய் தீன் லுகாய்' என்ற போஜ்புரி திரைப்படம் இங்கு படமாக்கப்பட்டது. பல போஜ்புரி பாடல்களும் இந்த இடத்தை படப்பிடிப்புத் தளமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளன.

அன்றே கனவு கண்ட நடிகர் சந்திரபாபு

60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ் திரையுலகில் மறைந்த நடிகர் சந்திரபாபு சென்னையில் தன் படுக்கையறைக்கு கார் செல்லும் வகையில் இதே போன்ற ஒரு 'கார் ரேம்ப்' சிஸ்டத்துடன் வீடு கட்ட முயன்றார். ஆனால், அது பாதியில் நின்ற நிலையில், இன்று பீகாரில் ஒரு தொழிலதிபரால் அது நிஜமாக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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