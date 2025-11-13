டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: காரை ஓட்டிவந்தது மருத்துவர் உமர் நபி தான்; டிஎன்ஏ பரிசோதனையில் உறுதி
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை உமர் நபியின் தாயாரிடம் டிஎன்ஏ மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.
Published : November 13, 2025 at 9:34 AM IST
டெல்லி: டெல்லி குண்டுவெடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரை ஓட்டி வந்தது காஷ்மீரை சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் நபி என்பது டிஎன்ஏ சோதனையில் உறுதியாகி உள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே உள்ள சிக்னலில் கடந்த 10ஆம் தேதி இரவு பயங்கர கார் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் சிக்கி 12 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், பலர் படுகாயமடைந்து மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
குண்டுவெடிப்புக்கு பயன்படுத்த காரை காஷ்மீரைச் சேர்ந்த உமர் நபி என்ற மருத்துவர் ஓட்டி வந்ததாக போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. மேலும், அதுதொடர்பான சிசிடிவி ஆதாரங்களையும் போலீசார் கைப்பற்றினர். இந்த விபத்தில் அவரும் உயிரிழந்த நிலையில், என்ஐஏ மற்றும் டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்பு குழு விர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
விபத்து நடந்த இடத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் ஓட்டுநரின் உடல் பாகங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டிருந்தன. காரை ஓட்டி வந்தது உமர் நபிதான் என்பதை உறுதி செய்ய, அவருடைய தாயாரின் டிஎன்ஏ மாதிரிகளை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (நவ.11) அன்று சேகரித்து ஆய்வுக்கு உட்படுத்தினர். ஆய்வின் முடிவில், காரை ஓட்டி வந்தது உமர் நபி தான் என்பது உறுதியாகி இருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது.
உமர் நபி, ஜம்மு - காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள கோயல் என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர். உமர் நபி விபத்து ஏற்படுத்திய சில மணிநேரங்களுக்கு முன்பு, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் அன்சார் கஸ்வத்-உல்-ஹிந்த் பயங்கரவாத அமைப்புகளைச் சேர்ந்த 8 பேரை போலீசார் கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர்.
முன்னதாக, அக்டோபர் மாதத்தில் ஜம்மு- காஷ்மீர், ஹரியானா, உத்தர பிரதேசம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த பயங்கரவாத அமைப்புகளை கண்டறிந்து சுமார் 3 ஆயிரம் கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட், பொட்டாசியம் குளோரேட் மற்றும் சல்பர் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். இதில் 4 மருத்துவர்கள் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவத்திலும் மருத்துவர் ஒருவரே ஈடுபட்டிருப்பதால், மேற்குறிப்பிட்ட வழக்கையும், இந்த வழக்கையும் சம்பந்தப்படுத்தி தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் மருத்துவர்கள் முசமில் ஷகில், ஆதில் அகமது ராத்தர், பெண் மருத்துவர் ஷாகின் சையது உள்ளிட்ட 4 மருத்துவர்களிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அதேபோல், உமர் நபிக்கு ஹூண்டாய் i20 காரை ஏற்பாடு செய்துகொடுத்த டீலரான அமித் என்பவரையும் டெல்லி சிறப்பு போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.