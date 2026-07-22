டெல்லியில் தீவிரமடையும் போராட்டம் | 16 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் மூடல்
மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் திடீரென மூடப்பட்டதால் அலுவலகம் செல்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
Published : July 22, 2026 at 12:52 PM IST
புதுடெல்லி: இளநிலை நீட் தேர்வு வினாத் தாள் கசிவு விவகாரத்தை கண்டித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் மாணவர்கள் டெல்லியில் நடத்தி வரும் தொடர் போராட்டங்கள் காரணமாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 16 முக்கிய நிலையங்களை டெல்லி மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தற்காலிகமாக மூடியுள்ளது.
டெல்லியின் இதய பகுதியாகக் கருதப்படும் ராஜீவ் சவுக், மண்டி ஹவுஸ், சென்ட்ரல் செக்ரடேரியட், படேல் சவுக், உத்யோக் பவன், ஜன்பத் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட 16 மெட்ரோ நிலையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வாயில்கள் முற்றிலும் மூடப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்புப் படையினரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 22, 2026
Below mentioned Metro stations have been closed till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna Ashram Marg
5.…
இருப்பினும், ராஜீவ் சவுக், சென்ட்ரல் செக்ரடேரியட் போன்ற முக்கிய சந்திப்பு நிலையங்களில் பயணிகள் ஒரு பாதையிலிருந்து மற்றொரு பாதைக்கு மாறிச் செல்வதற்கான வசதிகள் தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருக்கும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
நாடாளுமன்ற மழைக் கால கூட்டத்தொடரின் 3-வது நாளான இன்று, நாடாளுமன்றத்தை நோக்கியும், முக்கியப் பகுதிகளிலும் போராட்டக்காரர்கள் குவிந்து வருவதால் டெல்லி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், மெட்ரோ நிலையங்கள் திடீரென மூடப்பட்டதால் அலுவலகம் செல்வோர் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.