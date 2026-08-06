காவிரி நீர் விவகாரம்: மக்களவை ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்திற்கு டி.ஆர். பாலு நோட்டீஸ்
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி, தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான தண்ணீரை கர்நாடக அரசு திறந்துவிடவில்லை என்று மக்களவை உறுப்பினர் டி.ஆர். பாலு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 6, 2026 at 11:57 AM IST
டெல்லி: காவிரி நீர் விவகாரம் தொடர்பாக மக்களவையில் விவாதிக்கக்கோரி தி.மு.க. மக்களவை உறுப்பினர் டி.ஆர். பாலு இன்று (ஆகஸ்ட் 06) மக்களவை ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் அளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா இடையேயான காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டை நிர்வகிப்பதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் மற்றும் காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு ஆகியவை அமைக்கப்பட்டன.
அதன்படி, கடந்த ஜூலை 28-ஆம் தேதி காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தின்போது, தமிழ்நாட்டிற்கு 15 நாட்களுக்கு காவிரியில் விநாடிக்கு 3,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடுமாறு கர்நாடக அரசிற்கு காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு பரிந்துரை செய்தது. அதை ஏற்றுக்கொண்டு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமும் தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இதற்கு முன்னதாக நடைபெற்ற காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்திலும் தமிழ்நாடு அரசிற்கு, கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. ஆனால், கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு மற்றும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுகளை நிராகரித்து வந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கேரளம், கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக கனமழை பெய்ததால், கர்நாடகாவில் உள்ள முக்கிய அணைகளில் ஒன்றான கபினி அணையில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது. இதனால், கடந்த ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி முதல் கபினி அணையில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. கபினி அணையில் இருந்து திறந்துவிடப்பட்ட உபரி நீர் ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டின் எல்லையான பிலிகுண்டுலு வந்தடைந்தது.
இந்நிலையில், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை கர்நாடக அரசு அமல்படுத்தாதது தொடர்பாக மக்களவையில் விவாதிக்க அனுமதிக்கோரி, தி.மு.க. மக்களவை உறுப்பினர் டி.ஆர். பாலு இன்று மக்களவை ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸை அளித்தார்.
அதில், “காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி தமிழ்நாட்டிற்கு கர்நாடக அரசு தண்ணீர் திறந்துவிடவில்லை. இதனால், தமிழ்நாட்டில் குறுவை சாகுபடி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு, டெல்டா மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த லட்சகணக்கான விவசாயிகள் பெரும் நெருக்கடியில் உள்ளனர்.
டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், மேகதாது அணைத் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் காவிரி நீர் பிரச்சனை தீவிரமடையும். இந்த அவசர மற்றும் பொதுமக்கள் நலன் சார்ந்த முக்கிய பிரச்சினையை மக்களவையின் வழக்கமான அலுவல்களை ஒத்திவைத்து உடனடியாக விவாதிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும்” என்று கோரியுள்ளார்.