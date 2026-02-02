ஓசூர் விமான நிலைய திட்டத்திற்கு மட்டும் அனுமதி மறுத்தது ஏன்? - திமுக எம்.பி வில்சன் மக்களவையில் கேள்வி
லண்டன் முதல் நியூயார்க் வரை பல விமான நிலையங்கள் அருகருகே திறமையாக செயல்படுகின்றன என திமுக எம்.பி பி.வில்சன் தெரிவித்தார்.
Published : February 2, 2026 at 9:06 PM IST
புதுடெல்லி: நொய்டா விமான நிலையம் டெல்லியின் IGI விமான நிலையத்திலிருந்து வெறும் 90 கி.மீ தொலைவில் அமையவுள்ள நிலையில், ஓசூர் விமான நிலைய திட்டத்திற்கு மட்டும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது ஏன்? என்று திமுக எம்.பி பி.வில்சன் மக்களவையில் இன்று கேள்வி எழுப்பினார்.
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 28ஆம் தேதி குடியரசு தலைவர் திரெளபதி முர்மு உரையுடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், இன்றைய பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பேசிய திமுக எம்.பி பி.வில்சன், “தமிழ்நாட்டில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஒரு தொழில் நகரமாக ஓசூர் திகழ்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் முக்கிய மையமாகவும், தென்னிந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு முக்கிய உந்துசக்தியாகவும் இந்நகரம் விளங்குகிறது.
இந்த நகரத்தின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஓசூரில் சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்கப்படும் என்று சட்டமன்றத்தில் உறுதியளித்தார். ஆனால், பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து 150 கி.மீ சுற்றளவில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கக் கூடாது என்ற கட்டுப்பாட்டை காரணம்காட்டி, மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை நிராகரித்துள்ளது. இது தற்போதுள்ள விமான நிலையத்திலிருந்து அந்த வான்வழித் தூரத்திற்குள் 2033ஆம் ஆண்டு வரை ஒரு புதிய சிவில் விமான நிலையம் அமைப்பதை தடுக்கிறது.
My speech in the Parliament on Hosur Airport establishment. Kindly watch— P. Wilson -தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விட மாட்டேன் (@PWilsonDMK) February 2, 2026
Hosur is a booming industrial and export hub in Tamil Nadu, a major employment generator, and a crucial growth engine for South India. Considering the unprecedent… pic.twitter.com/ymUdJPamn8
குறிப்பாக, இந்த திட்டத்திற்கு பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அனுமதி மறுத்துள்ளது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் (இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் இந்திய விமானப்படை நடவடிக்கைகளுக்கு அருகில் உள்ள) ஒன்றுடன் ஒன்று மேலெழும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வான்வெளி தொடர்பான மூலோபாய மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் காரணம்காட்டி ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதேபோன்ற அனுமதி மற்ற விமான நிலையங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒன்றிய அரசின் இந்த நடவடிக்கை பொதுநலனுக்கும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் எதிரானது. உலகம் முழுவதும், லண்டன் முதல் நியூயார்க் வரை பல விமான நிலையங்கள் அருகருகே திறமையாக செயல்படுகின்றன. ஏன் இந்தியாவிலேயே கூட, நொய்டா விமான நிலையம் டெல்லியின் IGI விமான நிலையத்திலிருந்து வெறும் 90 கி.மீ தொலைவில் தான் அமைய உள்ளது. இணைப்பு என்பது உள்கட்டமைப்பு, அச்சுறுத்தல் அல்ல. இங்கு பாதுகாக்கப்படுவது தேசிய நலன் அல்ல, மாறாக தனியார் ஏகபோகமே ஆகும். எனவே, ஓசூர் சர்வதேச விமான நிலையம் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்குமாறு பிரதமரை கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று பேசினார்.
தூத்துக்குடி ESI மருத்துவமனையில் கட்டுமானப் பணிகள் 98% நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், தேவையான மருத்துவ பணியாளர்கள் இன்னும் பணியமர்த்தப் படவில்லை என்றும் மருத்துவமனை எப்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்றும், இன்று மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன்.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) February 2, 2026
அதற்கு, வரும் மார்ச்… pic.twitter.com/gwqgEhNWSk
தூத்துக்குடி ESI மருத்துவமனை
திமுக எம்.பி கனிமொழி நாடாளுமன்றத்தில் இன்று பேசும்போது, “தூத்துக்குடி ESI மருத்துவமனையில் கட்டுமானப் பணிகள் 98 சதவீதம் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், தேவையான மருத்துவ பணியாளர்கள் இன்னும் பணியமர்த்தப்படவில்லை. மருத்துவமனை எப்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும்” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, “வரும் மார்ச் மாத இறுதிக்குள் மருத்துவ பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, தூத்துக்குடி ESI மருத்துவமனை செயல்பாட்டிற்கு வரும்” என்று உறுதியளித்தார்.