மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்தியதற்காக நாங்கள் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டுமா? நாடாளுமன்றத்தில் சீறிய கனிமொழி

மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்தியதற்காக நாங்கள் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டுமா? நாடாளுமன்றத்தில் சீறிய கனிமொழி
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவையில் இரண்டாவது நாளாக விவாதம் நடைபெற்றது.
Published : April 17, 2026 at 2:28 PM IST
புதுடெல்லி : மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்தியதற்கு நாங்கள் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டுமா? என நாடாளுமன்றத்தில் கனிமொழி ஆவேசமாக கேள்வியெழுப்பினார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அதுதொடர்பான விவாதம் மக்களவையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கனிமொழி பங்கேற்று ஆவேசமாக பேசினார்.
அவர் பேசுகையில், “மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள 3 மசோதாக்கள் இந்திய கூட்டாச்சிக்கு எதிரானது. தென் மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கேரளம், கர்நாடகா, ஆந்திர ஆகிய மாநிலங்கள் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தலின் படி, மக்கள் தொகையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்தன. அதற்கான தண்டனையாக எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை நீங்கள் குறைப்பீர்களா?
நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளை 850 இடங்களாக அதிகரிக்க, இப்போது தேவை என்ன? அதுவும் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பான மக்கள் தொகை தரவுகளின் அடிப்படையில் மறுவரையறை செய்ய வேண்டிய அவசரம் என்ன?
சமீபத்திய மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் இடங்கள் ஒதுக்கப்படும் என மசோதாவில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சொல்வது நேர்மாறாக உள்ளது. கடைசியாக எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை என்பது 2011 ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டதே ஆகும். அதன்படி, உத்தரபிரதேசத்திற்கு 30 இடங்கள் அதிகரிக்கும், தமிழ்நாடு 11 இடங்களை இழக்க நேரிடும். ஆனால், உள்துறை அமைச்சர், தமிழ்நாட்டின் தற்போது உள்ள 39 இடங்கள் 59 இடங்களாக உயர்த்தப்படும் என கூறுகிறார்” என பேசினார்.
மசோதாவில் உள்ள சட்ட பிரச்சனை குறித்து பேசிய அவர், “தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் எந்த ஆண்டு தரவை கணக்கில் எடுத்துகொள்ள வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தில் முடிவெடுக்கலாம் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படி என்றால், யார் அதிகமாக உறுப்பினர்களை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எடுக்கும் முடிவே இறுதியாகும். இது எப்படி நியாயம்" என கனிமொழி கேள்வியெழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஒரு மாநிலத்திற்கான மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதம் அதிகரிக்கும் என உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறுகிறார். ஒருவேளை, மறுவரையறை குழு இந்த முடிவிற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்றால் என்னவாகும்? குழுவின் முடிவிற்கு சட்டரீதியாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாது என மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அப்படியிருக்கையில், அமைச்சர் சொல்வதை எப்படி நம்புவது? ? இந்த மசோதாவை நீங்கள் நியாயமனாது என நினைத்தால், ஏன் மாநில அரசுகளிடம் கலந்தாலோசிக்கவில்லை?
2021-ம் ஆண்டு எடுக்க வேண்டிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை கொரானா காரணத்தினால் தள்ளிவைக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர், பல்வேறு காரணங்களால் கணக்கெடுப்பை எடுக்காமல் மத்திய அரசு காலம் தாழ்த்தியது. தற்போது 2011-ம் ஆண்டு எடுத்த தரவைக் கொண்டு மசோதாவை நிறைவேற்ற துடிக்கிறது. தோல்வியை, அரசியல் காரணங்களுக்காக தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொள்ளும் ஒரே அரசு பாஜக அரசுதான்.
2014-ம் ஆண்டு பாஜக அரசு ஆட்சிக்கு வந்தது. அப்போது முதல் பல மாநில அரசுகள் உட்பட திமுகவும் மகளிர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை வலியுறுத்தியது. அப்போதெல்லாம் கண்டுக்கொள்ளாத பாஜக அரசு, தமிழ்நாடு, கேரளம், மேற்கு வங்காளம் ஆகிய மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெறும் நேரத்தில் அவசர அவசரமாக இந்த மசோதாவை கொண்டு வருகிறது. தேர்தல் நடப்பதினால் 2 வாரங்கள் கால அவகாசம் கேட்டும் அதனைக் கண்டுக்கொள்ளாமல், அவரச மசோதா என கூறுகிறார்கள். இந்த நிலையில், இவர்கள் பெண்களுக்கான முன்னேற்றத்தை விரும்புகிறவர்கள் என நம்ப சொல்கிறார்கள்.
மகளிர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை திமுக வரவேற்கிறது. ஆனால் பாஜக, மகளிர் உரிமையை அவர்களுக்கான கேடயமாக பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. மறுசீரமைப்பு இல்லாமல் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டை வழங்க முடியாதா? அதனையை ஏன் யோசிக்கமாட்டீர்கள். தற்போது இருக்கும் 543 இடங்களிலேயே மகளிருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும். மத்திய அரசு 3 மசோதாவை உடனடியாக திரும்பி பெற வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.