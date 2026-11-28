மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தது ஏன்? திமுக எம்.பி. கனிமொழி விளக்கம்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் 7.18%-லிருந்து 7.23% ஆக உயரும்; தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவை எம்.பி.க்களின் எண்ணிக்கை 39- லிருந்து 59 ஆக உயரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 28, 2026 at 9:51 PM IST
புதுடெல்லி: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பதாக எடுக்கப்பட்ட திமுகவின் நிலைப்பாட்டை தெரிவிப்பதற்காகவே மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவைச் சந்தித்தோம் என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை முன்னிட்டு வரும் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நாளை மறுநாள் கூடவுள்ளது. இதில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மற்றும் பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு மசோதா தாக்கலாக உள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.28) திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன்ராம் மேக்வால் வெளியிட்ட தரவுகளின் படி, "நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 543-லிருந்து 816 ஆக உயரும் என்றும், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 50% உயரும் என்றும், குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவம் 7.18%-லிருந்து 7.23% ஆக உயரும்" எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 39- லிருந்து 59 ஆக உயருகிறது.
#WATCH | Delhi: After DMK MPs met Union Home Minister Amit Shah to convey the party's support for the Delimitation Bill, DMK MP Kanimozhi says, "This morning, our leader Mr MK Stalin had called for a DMK MPs' meeting, and we reached a decision about our stand on the Delimitation Bill, and a statement was issued that we are going to support it. So we came to tell the Home Minister and the government about our stand." On the party's position on Tamil Nadu's representation and women's quota, she says, "When the government said that they will be increasing the number of seats, we wanted it to be done on the 1971 basis, and they have agreed to that, and a freeze on that for 25 years has also been accepted. So today, Tamil Nadu's number of MPs will be going up from 39 to 59... After this bill is passed, the Women's Reservation Bill will be implemented."— ANI (@ANI) November 28, 2026
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்ற திமுகவின் நிலைப்பட்டால் தேசிய அரசியலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் திமுக தனது நிலைப்பாட்டை பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். அதேபோல், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜும் வீடியோவை வெளியிட்டு திமுகவுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.
இந்த பரபரப்பு அடங்குவதற்குள் இன்று (நவ.28) இரவு 08.00 மணியளவில் டெல்லியில் உள்ள இல்லத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவரும், திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். இந்த சந்திப்பின் போது திமுக பொருளாளரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான டி.ஆர்.பாலு, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள் ஆ.ராசா, தயாநிதிமாறன் மற்றும் திமுக எம்.பி. வில்சன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
திமுக எம்.பி. கனிமொழி பேட்டி
அமித்ஷா உடனான சந்திப்புக்கு பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திமுக எம்.பி. கனிமொழி, "இன்று காலை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தைக் கூட்டியிருந்தார். அதில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்த திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. பின்னர் மசோதாவுக்கு ஆதரவுத் தெரிவிப்பதாக முடிவெடுக்கப்பட்டு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, மசோதா குறித்த திமுகவின் நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசிடம் தெரிவிப்பதற்காகவே நாங்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவைச் சந்தித்தோம்.
மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதாக மத்திய அரசு கூறியபோது, 1971- ஆம் ஆண்டின் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தினோம்; அதற்கு அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். மேலும், இந்த எண்ணிக்கையை அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு மாற்றப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினோம்; அதனையும் ஏற்றுக் கொண்டனர். இதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 39-லிருந்து 59-ஆக உயரும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அமித்ஷாவை திமுக எம்.பி.க்கள் சந்தித்திருப்பது டெல்லி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனிடையே, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு பாரத ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.