கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் 'திடீர்' திருப்பம் - முதல்வர் விஜய், ஆதவ் அர்ஜூனாவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியது திமுக
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், உச்சநீதிமன்றத்தில் திமுக அவசர மனு தாக்கல் செய்திருப்பது தவெக அரசுக்கு நிர்வாகரீதியாகவும் அரசியல்ரீதியாகவும் பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.
Published : July 3, 2026 at 4:00 PM IST
புதுடெல்லி: கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் சிபிஐ விசாரணையை திசை திருப்பும் வகையிலும், சாட்சிகளை அச்சுறுத்தும் வகையிலும் தமிழக முதல்வர் மற்றும் அமைச்சர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருவதாக கூறி, திமுக சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று அவசர மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் "கரூரில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 27 அன்று நடைபெற்ற தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 142 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு பேரில் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பொதுவெளியில் தொடர்ந்து வழக்கின் தன்மையை மாற்றும் வகையில் அவதூறான கருத்துகளை பேசி வருகிறார். இது சாட்சிகளை மறைமுகமாக அச்சுறுத்தும் செயல்.
வழக்கு விசாரணையில் இருக்கும்போதே, தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறுவதோடு, அரசின் சார்பில் நிதியுதவி மற்றும் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதல்வரின் இந்த செயல் சிபிஐ-யின் நடுநிலையான விசாரணைக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் வகையில் அமைந்துவிடும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், "விசாரணையின் நம்பகத்தன்மையையோ அல்லது சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களோ பாதிக்கப்படாத வகையில், நீதிமன்றம் விதித்துள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றியும், சிபிஐ-யிடம் அந்த திட்டத்தை சமர்ப்பித்த பின்னர் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க மாநில அரசை அனுமதிக்க வேண்டும்" என்றும் அந்த மனுவில் திமுக சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இது மட்டுமல்லாமல், "வழக்கை விசாரித்து வரும் அதிகாரிகள் மற்றும் நீதிமன்றத்தின் மாண்பைக் குலைக்கும் வகையில், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பொதுவெளியில் பேச தடை விதிக்க வேண்டும். சாட்சிகள் சுதந்திரமாக வாக்குமூலம் அளிப்பதை உறுதி செய்ய நீதிமன்றம் உரிய பாதுகாப்பு உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பான தேவையற்ற விவாதங்களை ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரப்புவதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி அந்த மனுவில் கோரிக்கையாக வைத்துள்ளார்.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக அவசர மனு தாக்கல் செய்திருப்பது தவெக அரசுக்கு நிர்வாகரீதியாகவும் அரசியல்ரீதியாகவும் பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க
1. முதலமைச்சர் விஜய் கரூர் விசிட்: உறுதியானது தேதி - எப்போது செல்கிறார் தெரியுமா?
2. கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை என தகவல்
இதனிடையே, திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தாக்கல் செய்த இந்த மனு அடுத்த சில தினங்களில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.