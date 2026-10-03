ETV Bharat / bharat

என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பா.ஜ.க கூட்டணியால் கொலைச்சேரியாக மாறிய புதுச்சேரி - மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்

முதல்வர் ரங்கசாமி நம்பி வாக்களித்த உங்களைக் கைகழுவி விட்டார். அதனால், இந்த முறை நீங்களும் அவரை கைவிட்டு விடுங்கள் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் காணொளி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் காணொளி பிரச்சாரம்
திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் காணொளி பிரச்சாரம் (@arivalayam)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 9:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுச்சேரி: என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பா.ஜ.க கூட்டணி ஆட்சியில் புதுச்சேரி கொலைச்சேரியாக மாறிவிட்டதாக மு.க.ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு, வேட்பாளர் சேது செல்வத்தை ஆதரித்து, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அந்த காணொலியில் பேசிய அவர், “அன்பார்ந்த தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்காள பெருமக்களுக்கு என் இனிய வணக்கம். தமிழ்நாட்டைப் போலவே புதுச்சேரியிலும் மக்களின் நலத்துக்கும், வளத்துக்கும் - பல்லாண்டு காலமாக பங்காற்றிய இயக்கம் திமுக என்பது உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும்.

1979-ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரியின் தனித்தன்மையை காக்க, பாண்டுரங்கன் என்ற கட்சித் தோழரையே இழந்து, புதுவைக்கு வந்த சோதனையை தடுத்து நிறுத்தியது திமுக. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே துணைநிலை ஆளுநர்கள் மூலமாக, ஆபத்து வந்தபோதும் இந்த மாநிலத்துக்காக போராடிய இயக்கம் தி.மு.க.

புதுச்சேரியில் திமுக ஆட்சி நடந்தபோதெல்லாம், புதிய புதிய திட்டங்களை இந்த மாநிலத்துக்கு நிறைவேற்றி இருக்கோம். சொன்னதைச் செய்வோம், செய்வதை சொல்வோம் என்ற தலைவர் கலைஞரின் வாக்குப்படி, புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்டு இருக்கிறோம்.

தாலிக்கு தங்கம் திட்டம், சத்துணவில் முட்டை திட்டம், இதோ உங்கள் கண்ணெதிரே சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் லாஸ்பேட்டை உழவர்சந்தை போன்றவை, திமுக அரசின் காலத்தை வெல்லும் சாதனைகள். இதையெல்லாம் மனதில் வைத்து, நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். தட்டாஞ்சாவடி வாக்காளப் பெருமக்களாகிய நீங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கும் இந்த இடைத்தேர்தல், இயற்கையாக நடக்கும் தேர்தல் கிடையாது.

இது, உங்கள் மேல் திணிக்கப்பட்ட தேர்தல். முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, கடந்த பொதுத் தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் நின்றார். வெற்றியும் பெற்றார். சட்டப்படி, ஒரு தொகுதியில் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற நிலையில், தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை கைவிட்டுவிட்டார். அதாவது, அவரை நம்பி வாக்களித்த உங்களைக் கைகழுவி விட்டார்.

அதனால், இந்த முறை நீங்களும் அவரை கைவிட்டு விடுங்கள். இந்த இடைத்தேர்தலில் என்.ஆர் காங்கிரஸ் - பா.ஜ.க கூட்டணி வேட்பாளராக ஒருவரை முதல்வர் ரங்கசாமி நிறுத்தியிருக்கிறார். அவர் யார் என என்னைவிட உங்களுக்கே நன்றாக தெரியும். கடந்த தேர்தலில், அந்த நபர் போட்டியிட நீதிமன்றம் ஏன் தடை விதித்தது என்றும் உங்களுக்குத் தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒருவரைத்தான் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வேட்பாளராக நிறுத்தியிருக்கிறார்.

மறுபுறம், காங்கிரஸ் கட்சியும் அவர்கள் பங்குக்கு ஒரு வேட்பாளரை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். என்.ஆர். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஊழல் சாம்ராஜ்ஜியத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்றால், இந்த காங்கிரஸ் வேட்பாளர் சாராய சாம்ராஜ்ஜியத்திற்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிறார் எனப் புதுவையில் எல்லோருக்குமே தெரிந்துள்ளது. ஆனால், தி.மு.க வேட்பாளர் சேது செல்வம், எளிய, நேர்மையான பின்புலம் கொண்டவர். அடித்தட்டு உழைக்கும் வர்க்கத்தில் பிறந்த, பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயப் பிரதிநிதிதான் நமது வேட்பாளர்.

தொழிலாளர்களுக்காகப் போராடிச் சிறை சென்றிருக்கிறார். அவரை நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் சந்திக்கலாம். நீங்கள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வரக்கூடிய ஒருவரை வேட்பாளராக நிறுத்தியிருக்கிறோம். சேது செல்வத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால் உங்களுக்காக உண்மையாக உழைப்பார் என உறுதியளிக்கிறேன்.

கடந்த காலங்களில், இந்த தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் ரங்கசாமி உங்களுக்காக செய்த நன்மைகள் என எதுவுமே இல்லை. அதைவிட கொடுமை இந்த தொகுதிக்கு ஒரு MLA அலுவலகம் கூட இல்லை. இது அவமானம் இல்லையா? ஆனால், சேது செல்வத்துக்கு உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றிபெற செய்தால், உங்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா கிடைக்க, உரிய நடவடிக்கைளை செய்வார்.

தட்டாஞ்சாவடியில் இருக்கும் தொழிற்பேட்டையில் புதிய தொழிற்சாலைகள் அமையப் பாடுபடுவார். இந்த தொகுதியில் நிலவும் மின்வெட்டுப் பிரச்சினைக்கும் தீர்வு காண்பார். தேர்தல் சீசனில் மட்டும் வந்து, பத்து நாள் திருவிழா மாதிரி தலையைக் காட்டிவிட்டுப் போகிறவர் அல்ல நமது வேட்பாளர்.

"இந்த இடைத்தேர்தலில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் தி.மு.க. வென்று ஆட்சியா மாறப் போகிறது?" எனச் சிலர் கேட்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் சொல்வது, ஆட்சி மாற்றம் நடந்தாலும், நடக்காவிட்டாலும் தொகுதியின் காட்சி மாற்றம் நடக்கும். என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பா.ஜ.க., கூட்டணி ஆட்சியில் புதுச்சேரி, கொலைச்சேரியாக மாறிவிட்டது.

முதல்வர் ரங்கசாமியும், உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயமும் என்னதான் செய்துகொண்டு இருக்கிறார்கள்? குற்றவாளிகள் மேல் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனச் சொல்ல கூட வாய் திறக்காத ஆட்சிதான் இப்போது இங்கே நடக்கிறது. டபுள் இஞ்சின் சர்க்கார் இருந்தால் நல்லாட்சி நடக்கும் எனச் சொன்னார்கள். ஒரு இஞ்சினும் இங்கே வேலை செய்வது மாதிரி தெரியவில்லையே.

இதையும் படிங்க: 'இடைத்தேர்தலில் அதிகார துஷ்பிரயோகம்' தவெக மீது என்.ஆர்.இளங்கோ சரமாரி குற்றச்சாட்டு

அதனால்தான் சொன்னேன், ஆட்சி மாறினாலும், மாறாவிட்டாலும் காட்சி மாறும். தனக்கு பிரச்சனை வரும்போது மட்டும்தான், மாநில அந்தஸ்து அஸ்திரத்தை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கையில் எடுப்பார். சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட தெரிந்த ரங்கசாமி அவர்களே! அதிகாரிகள் தடுக்கிறார்கள் எனக் கூப்பாடு போடும் ரங்கசாமி அவர்களே!

புதுவைக்கு மாநில அந்தஸ்து வேண்டுமென, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை டெல்லிக்கு அழைத்துக் கொண்டுபோய், போராடலாமே? ஏன் செய்ய மாட்டேன் என்கிறீர்கள்? உங்கள் கூட்டணிக் கட்சியிடம்தானே ஒன்றிய அரசு இருக்கிறது? கடந்த தேர்தலிலேயே புதுவைக்கு மாநிலத் தகுதி பெற்றுத் தருவேன் எனக் சொல்லித்தானே ஆட்சிக்கு வந்தீர்கள்? நம்பி வாக்களித்த மக்களுக்கு என்.ஆர்.காங்கிரசும், பா.ஜ.க.,வும் செய்ததெல்லாம் துரோகம் மட்டும்தான்.

இன்னொரு துரோகமும் களத்தில் நிற்கிறது. கடந்த தேர்தலில் திமுக முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ் இங்கு களம் காண்கிறது. கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், 5 தொகுதிகளில் கட்சி வேட்பாளர்களை எதிர்த்து, கூட்டணியில் இருந்துகொண்டே வேட்பாளர்களை நிறுத்தியது காங்கிரஸ் கட்சி. ஆனாலும், தி.மு.க துரோகத்தை வென்றெடுத்தது.

காலாப்பட்டு, ராஜ்பவன் தொகுதிகளில் கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். துரோகிகள் படுதோல்வி அடைந்தனர். அதே தோல்வியை இந்த தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியிலும் காங்கிரஸுக்கு பரிசளிக்க வேண்டும். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு டெபாசிட் கூட கிடைக்கக் கூடாது. புதுச்சேரியைப் பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் முடிந்துபோன அத்தியாயம். நமக்கு எதிராக நிற்கும் இந்த இரண்டு வேட்பாளர்களுக்கும் இந்த இடைத்தேர்தல் மூலம் பாடம் புகட்ட வேண்டும்” என்றார்.

TAGGED:

தட்டாஞ்சாவடி
THATTANCHAVADY BY ELECTION
MK STALIN
BY ELECTION
MK STALIN CAMPAIGN ON BY ELECTION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.