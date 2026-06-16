தமிழக பாணியில் புதுவையிலும் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே டிஷ்யூம் டிஷ்யூம்
கூட்டணியின் தோல்விக்கான காரணங்களை சுயபரிசோதனை செய்யாமல், அதன் முழுப் பொறுப்பையும் திமுக மீது சுமத்த முயற்சிப்பது அரசியல் நேர்மைக்கு உகந்ததல்ல.
Published : June 16, 2026 at 9:08 PM IST
புதுச்சேரி: தமிழக பாணியில் புதுச்சேரியிலும் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே மோதல் முற்றி வருகிறது.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வென்ற தவெக, திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளான காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்டவற்றின் ஆதரவுடன் ஆட்சியை பிடித்தது.
தங்களிடம் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் சென்றதாக திமுக குற்றம்சாட்டியது. அதுமட்டுமின்றி, நன்றிகெட்ட காங்கிரஸிடம் இனி ஒருபோதும் கூட்டணி கிடையாது என உதயநிதி அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே கடும் மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. சமீபத்தில் கூட ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் இரு கட்சி நிர்வாகிகளும் மோதிக் கொண்டனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழகத்தை போல புதுச்சேரியிலும் தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளதாக காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது.
இந்த சூழலில், புதுச்சேரி தேர்தலில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தோல்விக்கு யார் காரணம் என மக்களுக்கு தெரியும் என புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம் தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், திமுக அமைப்பாளர் இரா. சிவா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், "புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கம் இன்று தெரிவித்துள்ள கருத்துகள் அரசியல் உண்மைகளுக்கு முற்றிலும் முரணானவை.
கூட்டணியின் தோல்விக்கான காரணங்களை சுயபரிசோதனை செய்யாமல், அதன் முழுப் பொறுப்பையும் திமுக மீது சுமத்த முயற்சிப்பது அரசியல் நேர்மைக்கு உகந்ததல்ல.
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பே, திமுகவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதால், கூட்டணிக்கு திமுக தலைமை தாங்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகள் வலியுறுத்தின.
இருந்தபோதிலும், காங்கிரஸ் கட்சி தனது தலைமையிலேயே கூட்டணி செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது. கூட்டணி ஒற்றுமையை முன்னிறுத்திய திமுக, தனது அரசியல் வலிமை மற்றும் வளர்ச்சியைப் பொருட்படுத்தாமல் காங்கிரஸ் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்டது.
கடந்த தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதே 13 தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்த போதிலும், காங்கிரஸ் தலைமையின் வற்புறுத்தலால் மன்னாடிப்பட்டு தொகுதி காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக கதிர்காமம் தொகுதி திமுகவுக்கு வழங்கப்பட்டது.
கூட்டணியின் வெற்றிக்காக திமுக தொடர்ந்து விட்டுக்கொடுக்கும் மனப்பான்மையோடு செயல்பட்டது. அதேபோன்று, இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த கூட்டணிக் கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கும் அவர்கள் கேட்ட தொகுதிகளை ஒதுக்கவில்லை.
அவர்கள் போட்டியிட்ட தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் சார்பில் 'நட்பு சண்டை' என்று சொல்லக்கூடிய போட்டி வேட்பாளரை நிறுத்தினர்.
இதற்கிடையில், திமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய இடங்களில் “நட்பு போட்டி” என்ற பெயரில் ஆறு தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் சார்பில் மாற்று வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர்.
கூட்டணி ஒற்றுமையை பாதிக்கும் வகையிலான இந்த அணுகுமுறையையும் திமுக பொறுமையுடன் எதிர்கொண்டது. இருந்தபோதிலும், அந்த ஆறு தொகுதிகளில் மூன்று தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெற்றது. மொத்தத்தில் திமுக 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனது அரசியல் வலிமையை நிரூபித்தது.
கூட்டணியில் அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய காங்கிரஸ், 23 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியபோது, 13 தொகுதிகளில் டெபாசிட் இழக்கும் அளவிற்கு காங்கிரஸ் சென்றுள்ளது.
இதன் உச்சகட்டமாக, தன்னை முதல்வர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்திக் கொண்டு, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் வைத்திலிங்கமே டெபாசிட் இழந்தார்.
தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகும், காங்கிரஸ் கட்சியின் படுதோல்விக்கு மாநில தலைவர் வைத்திலிங்கத்தின் தவறான அணுகுமுறையே காரணம் என்று கூறி, அவரது இல்லத்தை முற்றுகையிட்டு பல்வேறு கட்டப் போராட்டங்களில் அக்கட்சியினரே ஈடுபட்டனர்.
கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்கியது யார்? அதிக தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது யார்? தேர்தல் வியூகங்களை வடிவமைத்தது யார்? என்கிற கேள்விகளுக்கு புதுச்சேரி மக்களுக்கே பதில் தெரியும்.
அத்தகைய சூழலில், தேர்தல் தோல்விக்கான முழுப் பொறுப்பையும் திமுக மீது சுமத்தும் முயற்சி உண்மையை மறைக்கும் அரசியல் நாடகமாக மட்டுமே பார்க்கப்படும்" என இரா. சிவா தெரிவித்துள்ளார்.