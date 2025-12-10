யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய பட்டியலில் ‘தீபாவளி’ பண்டிகை - பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
இந்தியாவின் ஆன்மிக பாரம்பரியம் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் பன்முகத் தன்மைக்கான உலகளாவிய அங்கீகாரமாக இது பார்க்கப்படுவதாக டெல்லி சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 10, 2025 at 3:13 PM IST
புதுடெல்லி: தீபாவளி பண்டிகையை யுனெஸ்கோ அமைப்பின் கலச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் சேர்த்திருப்பது இந்தியாவிற்கு பெருமை தரக் கூடிய தருணம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவின் முக்கிய கலச்சார மற்றும் ஆன்மிக பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி, நாடு முழுவதுமுள்ள இந்துக்களால் மிக விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த பண்டிகையை ஐ.நா சபையின் கலை, அறிவியல் மற்றும் கலச்சார அமைப்பான யுனெஸ்கோ கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் சேர்த்திருக்கிறது. ஒரு பண்டிகை அல்லது சின்னத்தின் பாரம்பரியம், பின்னணி மற்றும் அதிலுள்ள கலைத் தன்மை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் யுனெஸ்கோ இந்த பட்டியலில் சேர்க்கும்.
ICH 20-வது அமர்வை இந்தியா டெல்லியில் நடத்தி வருகிறது. டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி முதல் 13ஆம் தேதி வரை டெல்லி செங்கோட்டையில் இந்த அமர்வானது நடைபெறுகிறது. இதில், 78 நாடுகளிலிருந்து வந்த பல்வேறு பரிந்துரைகளை இன்று ஆய்வு செய்த ஐக்கிய நாடுகளின் கலாச்சார நிறுவனம், தீபாவளி பண்டிகையை பட்டியலில் சேர்த்திருப்பது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
🔴 BREAKING— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 10, 2025
New inscription on the #IntangibleHeritage List: Deepavali, #India🇮🇳.
Congratulations!https://t.co/xoL14QknFp #LivingHeritage pic.twitter.com/YUM7r6nUai
இதற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “இந்தியாவிலும் உலகம் முழுவதுமுள்ள மக்கள் அனைவரும் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். நம்மை பொருத்தவரை தீபாவளி நமது கலாச்சாரம் மற்றும் நெறிமுறைகளுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒளியையும், நீதியையும் வெளிப்படுத்தி, நமது நாகரித்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது இப்பண்டிகை. யுனெஸ்கோவின் பாரம்பரிய பட்டியலில் தீபாவளியை சேர்த்திருப்பது நமது திருவிழாவின் பெருமையை உலகளவில் கொண்டு சேர்க்கும்” என்று தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
People in India and around the world are thrilled.— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025
For us, Deepavali is very closely linked to our culture and ethos. It is the soul of our civilisation. It personifies illumination and righteousness. The addition of Deepavali to the UNESCO Intangible Heritage List will… https://t.co/JxKEDsv8fT
தீபாவளி பண்டிகையை யுனெஸ்கோ கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் சேர்த்திருப்பது குறித்து டெல்லியின் கலை, கலாச்சாரம், மொழி மற்றும் சுற்றுலா அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது நம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய தருணம் என்று கூறியதோடு, இதற்காக முயற்சிகள் மேற்கொண்ட பிரதமர் மோடிக்கு தனது நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பகிர்ந்த ஷெகாவத் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், ”இந்தியாவின் கலாச்சார பாரம்பரியங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறார். அதனால் நிறைய பாரம்பரிய சின்னங்களுக்கு சர்வதேச அங்கீகாரம் கிடைத்து வருகிறது. அதுபோல் இப்போது தீபாவளி பண்டிகைக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கும் இந்த தருணத்தில் உற்சாகம், நல்லிணக்கம், செழிப்பு மற்றும் கலாச்சார ஒற்றுமையுடன் அனைவரும் இந்த பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.