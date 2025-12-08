ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் மீதான சிறப்பு விவாதம் ஏன்?

இன்று மதியம் 12 மணிக்கு பிரதமர் மோடி வந்தே மாதரம் மீதான விவாதத்தை தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். இந்த விவாதத்தின் முடிவில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் பேசவிருக்கிறார்.

மக்களவை
மக்களவை (ANI)
டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் 6வது நாளான இன்று தேசிய பாடலான ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் இயற்றி 150 ஆண்டுகள் நிறைவுற்றதை முன்னிட்டு சிறப்பு விவாதம் நடைபெறவுள்ளது.

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் 6வது நாளான இன்று இந்தியாவின் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் இயற்றி 150 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில், அப்பாடலின் அறியப்படாத விவரங்கள் குறித்து மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், மாநிலங்களவையில் நாளை (டிச.9) உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் விவாதிக்கவுள்ளனர்.

இன்று மதியம் 12 மணிக்கு பிரதமர் மோடி வந்தே மாதரம் மீதான விவாதத்தை தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். இந்த விவாதத்தின் முடிவில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் பேசவிருக்கிறார். இன்றைய மக்களவை விவாதத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 3 மணிநேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம் டிசம்பர் 9ஆம் தேதி மாநிலங்களவையிலும் இதுகுறித்து விவாதம் நடைபெறவுள்ளதால் முழு விவாதத்திற்கு மொத்தமாக 10 மணிநேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர், பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் தவிர, மக்களவையில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த துணை மக்களவை உறுப்பினர் கௌரவ் கொகோய், பிரியங்கா காந்தி வத்ரா, தீபேந்தர் ஹூடா, பிமோல் அகோய்ஜாம், பிரணிதி ஷிண்டே, பிரசாந்த் படோல், சாமலா ரெட்டி மற்றும் ஜோத்ஸ்னா மஹந்த் ஆகிய 8 தலைவர்களும் பேசவுள்ளனர்.

வந்தே மாதரம் பாடலின்மீது விவாதம் ஏன்?

பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியால் 1875ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 7ஆம் தேதி இயற்றப்பட்டது வந்தே மாதரம் பாடல். சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட இப்பாடல், சுதந்திர போராட்டத்தின்போது அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த பாடலில் இந்து கடவுள்கள் குறித்த வரிகள் இடம்பெற்றிருந்ததால், 1937ஆம் ஆண்டு ஃபைசாபாத் அமர்வின்போது, இப்பாடலை மதசார்பற்றதாக வைத்திருக்க முடிவுசெய்த காங்கிரஸ், முதல் 2 சரணங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தியது. இப்பாடல் ஒரு விடுதலை முழக்கமாக மாறியதால் 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24 அன்று தேசிய பாடலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

இந்நிலையில் வந்தே மாதரத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட வரிகளை காங்கிரஸ் நீக்கியதாக பிரதமர் மோடி குற்றம் சாட்டியதைத் தொடர்ந்து இதுகுறித்த சிறப்பு விவாதம் ஏற்கனவே நடைபெற்றது. தற்போது பாடல் இயற்றி 150 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இதுகுறித்த விவதமானது இரண்டு அவைகளிலும் நடைபெறவுள்ளது.

குளிர்கால கூட்டத்தொடர் 2025

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த திங்கட்கிழமை (டிச.1) தொடங்கியது. SIR விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற மக்களவை நிகழ்வுகள் முதல் இரண்டு நாட்கள் முற்றிலும் முடங்கின.

இதனையடுத்து, மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, டிசம்பர் 2ஆம் தேதி மாலை அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டினார். அப்போது நாடாளுமன்றத்தில் அனைத்து விவகாரங்கள் குறித்தும் விவாதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை நிகழ்வுகள் சுமுகமாக நடைபெற்றன. தொடர்ந்து நான்காம் நாள் நிகழ்வுகள் பெரிய அமளியின்றி நடைபெற்றது.

இந்நிலையில் 5ஆம் நாள் கூட்டத்தொடரில் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கக்கோரி திமுக கூட்டணி எம்பிக்கள் மக்களவையின் மையப்பகுதிக்கு வந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை இரண்டிலும் இதுகுறித்து விவாதிக்க மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

