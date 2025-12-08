ETV Bharat / bharat

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்: வந்தே மாதரம் பாடல் குறித்த சிறப்பு விவாதம்

வந்தே மாதரம் பாடலால்தான் இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடைத்தது. இந்த பாடலின் விவாதத்தை தொடங்கி வைப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி
பிரதமர் நரேந்திர மோடி (@ Sansad TV)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 2:02 PM IST

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் 6ஆம் நாளான இன்று, வந்தே மாதரம் பாடல் குறித்த சிறப்பு விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

நமது நாட்டின் தேசிய பாடலான 'வந்தே மாதரம்' பாடல் இயற்றி இன்றோடு 150 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுகிறது. இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரில், இதுகுறித்த சிறப்பு விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. 10 மணிநேர சிறப்பு விவாதத்தை இன்று (டிச.8) நண்பகல் 12 மணிக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

மக்களவையில் பிரதமர் மோடி அப்பாடல் குறித்து ஆற்றிய உரையில், “வந்தே மாதரம் பாடலால்தான் இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிடைத்தது. இந்த பாடலின் விவாதத்தை தொடங்கி வைப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். வந்தே மாதரம் பாடலின் பின்னணியில் உள்ள வரலாற்றையும் தியாகங்களையும் அங்கீகரிக்கும் புனிதமான சந்தர்ப்பமாக இந்த விவாதம் அமைந்திருக்கிறது. இந்த விவாதம் வரும் சந்ததியினருக்கு உந்துசக்தியாக இருக்கும். நாட்டின் போர் முழக்க பாடலாக இந்த பாடல் இருக்க வேண்டும். சமீபத்தில்தான் நமது அரசியலமைப்பின் 75 ஆண்டுகால நிறைவை கொண்டாடினோம். அதேபோல் சர்தார் வல்லபாய படேல் மற்றும் பிர்சா முண்டாவின் 150வது பிறந்தநாளை கொண்டாடியது போல வந்தே மாதரத்தின் 150 ஆண்டு நிறைவுநாளையும் கொண்டாடுகிறோம்.

கடுமையான பிரிட்டிஷ் அடக்குமுறை காலத்தில் 1857ஆம் ஆண்டு கிளர்ச்சிக்கு பிறகு வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றப்பட்டது. இந்திய வரலாற்றின் இருண்ட கட்டங்களை இந்த பாடல் கண்டிருக்கிறது. வந்தே மாதரம் பாடல் இயற்றி 50 ஆண்டுகளானபோதும், இந்தியா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ்தான் இருந்தது. 100 ஆண்டுகள் ஆனபோதும் அவசர நிலை அமலில் இருந்தது. அந்த நேரத்தில் தேச பக்தர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். ஆனால் இப்போது 150 ஆண்டுகள் நிறைவை கொண்டாட நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. வந்தே மாதரம் பாடலின் பெருமையை மீண்டும் நிலைநிறுத்த இது ஒரு வாய்ப்பாகும்” என்று பேசினார்.

நாளை மாநிலங்களவையில் நடைபெறவுள்ள வந்தே மாதரம் பாடல் மீதான விவாதத்தை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்து உரையாற்றவுள்ளார். மக்களவையை பொறுத்தவரை வந்தே மாதரம் பாடல் குறித்த விவாதத்திற்கு 10 மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 3 மணிநேரம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

